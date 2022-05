Recensione Logitech Lift: un comodo e completo mouse verticale

Dopo la recensione dell’originale kit POP Keys e Mouse, torniamo oggi ad occuparci di Logitech con la prova del nuovissimo Lift. Si tratta di un mouse verticale progettato per chi ha mani di piccole e medie dimensioni; per chi ha mani grandi, Logitech offre invece il modello MX Vertical.

Il Logitech Lift è un mouse wireless caratterizzato da un design ergonomico, con pulsanti programmabili, compatibile con qualsiasi sistema operativo (Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS e Android).

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo mouse Logitech Lift.

Analisi del design e versioni disponibili

Il Logitech Lift è realizzato in plastica, gommata al posteriore, con tre colorazioni disponibili (rosa, bianco sporco e grafite) ed è disponibile anche nella versione per mancini.

Lift è stato realizzato attraverso diverse fasi di test eseguite dall'Ergo Lab di Logitech e con l’approvazione delle principali istituzioni che si occupano di ergonomia. Scendendo nel dettaglio, il mouse verticale di Logitech vanta un design sviluppato per incoraggiare una sana posizione del polso e del braccio, detto a "stretta di mano".

Il suo design verticale a 57 gradi offre agli utenti una presa naturale e rilassata, alleggerendo la pressione sul polso e incentivando una postura più naturale dell'avambraccio. Inoltre troviamo una comoda impugnatura in morbida gomma ed un ampio appoggio per il pollice.

Mouse con altezza di 71 mm, larghezza di 70 mm, profondità di 108 mm e peso di 125 g.

Mouse attento anche all’ambiente. Infatti, una parte degli elementi in plastica di Lift è realizzata con materiale riciclato post-consumo (PCR) – più precisamente, il 70% nella finitura grafite e il 54% in quelle rosa e bianco sporco. Il programma PCR prevede che il 65% dei mouse e delle tastiere dell’intero portfolio Logitech includa una certa percentuale di plastica riciclata. Inoltre, tutti i prodotti Logitech, compreso il Lift, sono certificati a zero emissioni.

Caratteristiche tecniche

Proseguiamo ora con l’analisi delle caratteristiche tecniche. Il Logitech Lift è dotato di 5 pulsanti; oltre ai classici pulsanti destro e sinistro, troviamo la rotellina con rivestimento in gomma e tecnologia SmartWheel (caratteristica che consente un movimento riga per riga per i documenti e uno scorrimento veloce per le pagine web più lunghe). Il Lift ospita, inoltre, un ulteriore tasto sotto la rotellina e altri due tasti comandabili con il pollice.

Logitech Lift utilizza un sensore ottico con velocità da 400 a 4000 dpi ed è alimentato da una batteria stilo non ricaricabile AA con autonomia fino a 24 mesi.

Due le opzioni di collegamento wireless (fino a 10 m): tramite Bluetooth low energy o collegando al computer il piccolo ricevitore USB Logi Bolt in dotazione (quando non in uso può essere conservato nel vano batteria). Mouse compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS e Android.

Infine nella parte inferiore troviamo il comando di alimentazione e il pulsante Easy Switch per la connessione rapida con tre diversi dispositivi.

Software Logi Option+

Tutti i pulsanti del Lift, ad eccezioni dei due principali destro e sinistro, possono essere personalizzati dall’utente tramite il software gratuito Logi Option+ scaricabile dal sito Logitech. Programma in italiano e di facile utilizzo (ancora in versione Beta), che offre una ricca scelta di opzioni; i tasti possono essere impostati, ad esempio, per aprire direttamente programmi e cartelle, per gestire le schede del browser, il volume e la riproduzione audio, per azioni come Taglia/Copia/Incolla, attivare scorciatoie da tastiera e molto altro ancora.

Funzionalità dei tasti che possono anche essere impostate diversamente per ogni singolo programma installato sul Pc; ad esempio è possibile utilizzare i pulsanti laterali in Chrome come “Avanti” e “Indietro” e su Word come “Copia” e “Incolla”.

Non dimentichiamo, infine, l’opzione per regolare la velocità del mouse e della rotellina e la possibilità di monitorare l’autonomia residua della batteria.

Segnaliamo, infine, la presenza della funzione Flow, che consente di gestire due PC contemporaneamente con un unico mouse, semplicemente spostando il cursore oltre il bordo dello schermo; funzionalità che permette anche di copiare e incollare testo, file e immagini da un PC all’altro.

Esperienza d’uso e prezzo

Il nostro giudizio sul Lift è positivo; si tratta di un prodotto ben costruito e dall’ottima ergonomia, con il polso e la mano in una posizione più naturale rispetto ai tradizionali mouse. Il design verticale a "stretta di mano" permette il naturale allineamento di polso e braccio, consentendo una posizione più comoda e rilassata. Sono, comunque, necessari alcuni giorni di utilizzo per adattarsi alla particolare forma di questo dispositivo.

Un prodotto, inoltre, completamente programmabile dall’utente, resistente, silenzioso e adatto anche ai mancini. Versatile la connettività, con due opzioni disponibili, e ottima l'autonomia fino a due anni.

Un mouse senza fili, con pulsanti facili da raggiungere, preciso e veloce, acquistabile al prezzo consigliato di 81,99 euro.

