Recensione Logitech POP Keys e Mouse: tastiera meccanica e mouse dal look originale oggi in super offerta

Dopo la recensione dell’interessante mouse Signature M650, torniamo oggi ad occuparci di Logitech con la prova della nuova serie POP formata da un mouse e da una tastiera, entrambi wireless.

Logitech POP Keys è una tastiera meccanica dotata di tasti programmabili, con emoji; il mouse POP è un accessorio anche Bluetooth, leggero e compatto e ottimo anche per mancini.

Accessori dal look originale, dai colori vivaci e dalle forme moderne e curate, disponibili in tre diverse versioni: Daydream (in prova), Blast e Heartbreaker.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di Logitech POP Keys e Mouse.

Logitech POP Keys: design e caratteristiche tecniche

Iniziamo la nostra prova dalla tastiera POP Keys caratterizzata da tasti rotondi, che ricordano le vecchie macchine da scrivere, con switch meccanici (Brown, di tipo tattile, senza clic).

La POP, oltre che per il suo particolare design, si distingue anche per la presenza di 4 tasti sul lato destro dedicati a singole emoji. E’, inoltre, possibile sostituire i key-cap di questi tasti con altre 4 emoji aggiuntive presenti in confezione. Infine troviamo anche un quinto tasto, più in basso, che permette di richiamare a schermo un menù con tutte le emoji, suddivise in varie categorie.

Cinque tasti che, oltre alla digitazione a schermo dell'emoji, possono essere utilizzati anche per tante altre funzioni (avvio programmi, scorciatoie, siti web e altro ancora); si tratta, infatti, di tasti programmabili dall’utente tramite l’app di Logitech che analizzeremo più avanti.

Proseguiamo ricordando i tasti funzione da F4 a F12 programmabili e utilizzabili anche per ulteriori funzionalità (gestione audio, screenshot, ecc). Proseguiamo con il pulsante, sempre programmabile, per la conversione da voce a testo; infine i tasti da F1 a F3 sono, invece, dedicati alla funzione Easy Switch che consente di collegare rapidamente la POP con tre diversi prodotti.

Si tratta, infatti, di una tastiera wireless dotata di Bluetooth, compatibile con Windows 10 e 11, macOS 10.15 o versioni successive (tasti con serigrafie miste option e cmd), Chrome OS 14 (tasti emoji e il software non sono supportati) e iPadOS 13.4 o versioni successive (tasti emoji e il software non compatibili).

In alternativa al Bluetooth è possibile utilizzare la connettività wireless tramite il ricevitore Logi Bolt incluso nella confezione, da collegare ad una porta USB di sistemi Windows 10 e 11, macOS 10.15 o versioni successive e Chrome OS 13 (tasti emoji e il software non sono supportati).

La POP è interamente in plastica, con dimensioni pari a 138,47 x 321,2 x 35,4 mm ed un peso di 779 g.

Tastiera, purtroppo, priva di retroilluminazione, poggiapolsi e di inclinazione regolabile, alimentata da due batterie AAA in dotazione (autonomia fino a 36 mesi) inserite in un vano che consente di ospitare anche il ricevitore USB, ma non i key-cap opzionali.

Logitech POP Mouse: design e caratteristiche tecniche

Passiamo ora al POP Mouse, un accessorio realizzato interamente in plastica disponibile in tre vivaci colorazioni. Mouse dalle ridotte dimensioni pari 104,8 x 59,4 x 35,2 mm, con un peso di 82 grammi.

Un prodotto privo di tasti laterali, dal design perfettamente simmetrico e adatto, quindi, anche per i mancini.

Il Logitech POP è dotato di 4 pulsanti. Scendendo nel dettaglio, questo mouse utilizza la tecnologia SilentTouch per ridurre il rumore dei clic dei due pulsanti principali. Nella parte superiore spicca un tasto programmabile situato subito sotto la rotellina SmartWheel: tecnologia che consente un movimento riga per riga per i documenti e uno scorrimento veloce per le pagine web più lunghe. Rotellina che integra un ulteriore tasto programmabile tramite l’app che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

Logitech POP utilizza un sensore ottico con velocità da 400 a 4000 dpi ed è alimentato da una batteria stilo non ricaricabile AA, con autonomia fino a 24 mesi. Nella parte inferiore troviamo il comando di alimentazione e il pulsante Easy Switch per la connessione rapida con tre diversi dispositivi.

Due le opzioni di collegamento wireless (fino a 10 m) con il PC: tramite Bluetooth 5.1 low energy o collegando al computer il piccolo ricevitore USB Logi Bolt non fornito in dotazione.

Mouse compatibile con Windows 10 e 11, macOS 10.15 o versioni successive, Chrome OS 14 (tasti programmabili e il software non sono supportati), iPadOS 13.4 o versioni successive (tasti programmabili e il software non compatibili).

Software Logi Options

I pulsanti programmabili di mouse e tastiera possono essere personalizzati dall’utente tramite il software gratuito Options scaricabile dal sito Logitech. Programma in italiano, di facile utilizzo, che offre una ricca scelta di opzioni; i tasti possono essere impostati, ad esempio, per aprire direttamente programmi e cartelle, per gestire le schede del browser, il volume e la riproduzione audio, per azioni come Taglia/Copia/Incolla, attivare scorciatoie da tastiera e molto altro ancora.

Funzionalità dei tasti che possono anche essere impostate diversamente per ogni singolo programma installato sul Pc. Ricordiamo, infine, la possibilità di personalizzare i 4 tasti laterali della tastiera con diverse emoji scelte dall’utente, con 8 key-cap disponibili.

Software che consente anche di attivare lo Scorrimento Uniforme della rotellina SmartWheel; funzione che rende lo scorrimento delle pagine web più fluido e lento, migliorando la lettura dei testi. Segnaliamo anche la presenza della funzione Flow, che consente di gestire due PC contemporaneamente, semplicemente spostando il cursore oltre il bordo dello schermo; funzionalità che permette anche di copiare e incollare testo, file e immagini da un PC all’altro.

Non dimentichiamo, infine, l’opzione per regolare la velocità del mouse e la possibilità di monitorare l’autonomia residua delle batterie.

Esperienza d’uso e prezzi

In generale il nostro giudizio su Logitech POP Keys e Mouse è positivo; prodotti dalla buona qualità costruttiva, dal design originale e con numerosi tasti programmabili dall’utente.

Iniziamo dalla compatta tastiera POP Keys che consente una rapida digitazione, senza errori. Buona la corsa dei tasti, abbastanza silenziosi e privi di clic, con la forma circolare che richiede però un po’ di abitudine. Tastiera alta, priva inoltre di poggiapolsi e di inclinazione regolabile. Concludiamo con l’elevata stabilità e la rapida connessione con tre diversi dispositivi.

Passiamo al mouse POP. Il Logitech è un mouse veloce, sempre preciso, comodo e che non affatica la mano. Un prodotto, inoltre, compatto e silenzioso.

Elevata infine l'autonomia dei due dispositivi, accompagnati anche da un utile software.

Infine i prezzi di Logitech POP Keys e Mouse, acquistabili insieme o separatamente. Il Kit è acquistabile a 140,98€, 99€ per POP Keys e 39€ per POP Mouse.

