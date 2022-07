Recensione multipresa intelligente Meross in offerta a 30 euro

Oggetto oggi della nostra prova è la multipresa smart MSS4225E di Meross. Si tratta di una ciabatta smart, controllabile tramite smartphone e a voce, con 3 prese Schuko e 4 porte Usb. Multipresa acquistabile oggi in offerta a 30 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della ciabatta smart di Meross.

Caratteristiche tecniche

La Meross MSS4225E è una ciabatta multipresa dotata di tre Schuko, con una potenza nominale di 10A, ognuna dotata di un led di stato e compatibili anche con spine a 2 o 3 poli. Troviamo, inoltre, un singolo pulsante fisico (con led integrato) per l'attivazione di tutta la ciabatta; assenti, purtroppo, i comandi dedicati alle singole prese e alle porte Usb. Su questa ciabatta troviamo, infatti, anche quattro Usb fino a 5V/4A (2,4A da una singola Usb).

Ricordiamo, inoltre, la buona costruzione con plastiche di qualità, il cavo di alimentazione lungo 1,8 metri con spina a 3 poli e la protezione integrata da sovraccarico. Per quanto riguarda la connettività wireless, questa ciabatta include un modulo WiFi 802.11b/g/n, a 2,4 GHz. Infine le dimensioni pari a 26,5 x 6,6 x 4 cm, con un peso di 497,5g. Peccato per l'impossibilità di montaggio a parete.

App Meross, prestazioni e prezzo

La multipresa può essere controllata tramite l'app dedicata di Meross per dispositivi iOS e Android; applicazione in italiano, veloce e di facile utilizzo, che permette di comandare ogni singola presa Schuko e tutte le Usb contemporaneamente; non è, infatti, possibile controllare le porte singolarmente.

Tramite l’app è, inoltre, possibile disattivare i vari led, aggiornare il firmware della ciabatta e collegare la multipresa al nostro modem/router WiFi.

App che include varie funzioni come gli Scenari che consentono il controllo di più dispositivi contemporaneamente. Funzione utile, ad esempio, per spegnere tutti i prodotti Meross (prese, lampadine, lampade e altri accessori) quando usciamo di casa. Ricordiamo poi le Routine che permettono di programmare l'accensione e lo spegnimento di prese e porte Usb, con la possibilità anche di attivare un timer per l’autospegnimento.

App che consente anche di consultare la versione digitale del manuale utente in italiano, presente anche nella confezione del dispositivo. Peccato per l’assenza della funzione di monitoraggio dei consumi energetici.

Non dimentichiamo la compatibilità con Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings, assente il supporto per Siri - Apple HomeKit. Comandi vocali che consentono di controllare l'alimentazione di tutta la ciabatta, delle singole prese e l'attivazione in simultanea di tutte le porte Usb.

Passiamo ora alla valutazione della Multipresa Meross, con un giudizio in generale positivo. Buona la qualità costruttiva ed il collegamento WiFi sempre stabile, con un’app veloce nell’impartire i comandi alla presa.

Infine il prezzo della Multipresa Meross acquistabile in offerta su Amazon a 30 euro (con sconto tramite coupon valido fino al 10 luglio).

