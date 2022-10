Recensione Nebula 4K Streaming Dongle: un piccolo box per potenziare la tua TV

Volete avere accesso a tutte le più recenti app come DAZN, Prime video, Netflix e Disney+, ma il vostro televisore non le supporta? Nessun problema, basta collegare alla TV il Nebula 4K Streaming Dongle: un piccolissimo box utilizzabile su tutti i televisori dotati di porta HDMI ed utile anche per aggiornare i vecchi Smart TV con un’interfaccia lenta, obsoleta o non compatibili con i più recenti servizi di streaming video.

Questo box è dotato del sistema operativo Android TV: una delle più complete piattaforme attualmente disponibili sul mercato che consente di accedere a moltissime app come YouTube o Spotify e riprodurre tanti giochi per tutti i gusti.

Un box facile da installare e da utilizzare, compatibile anche con proiettori e TV 4K HDR, dalle dimensioni contenute e dotato anche di controlli vocali.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Nebula 4K Streaming Dongle.

Design, connessioni e caratteristiche tecniche

Il Nebula 4K Streaming Dongle è interamente realizzato in plastica di buona qualità. Box che può essere facilmente nascosto dietro alla TV grazie alle sue dimensioni davvero contenute pari a 5,6 x 5,6 x 1,5 cm, con un peso di 27 grammi.

Passiamo alle connessioni iniziando dal lato inferiore dove troviamo una micro USB necessaria all’alimentazione del box tramite una porta USB del televisore (5V/1.5A) o attraverso la rete elettrica utilizzando il cavo USB e l’alimentatore da parete in dotazione; cavo dotato anche di una USB femmina per il collegamento di memorie esterne. Sul lato superiore è, invece, presente una porta micro HDMI, con cavo HDMI in dotazione per il collegamento alla TV. Su questo lato troviamo anche un piccolo Led di stato ed il comando per il reset del dispositivo.

Proseguiamo con le caratteristiche tecniche. Nebula 4K Streaming Dongle ha un’uscita HDMI 2.1, compatibile con 4K, HDR10 e formati audio Dolby Digital. A bordo troviamo un processore Arm Quad core, con frequenza massima di 2,0 GHz, e 8 GB di memoria. Non dimentichiamo la connettività wireless con Bluetooth 5 e WiFi ac - dual band. Non manca la funzione di Chromecast, che consente di visualizzare sulla Tv foto e video presenti sullo smartphone, ed utilizzare sul televisore app di streaming installate sul cellulare.

Concludiamo con il piccolo telecomando Bluetooth che ospita anche i pulsanti per l'avvio diretto di Netflix, Youtube, Prime Video e Disney+. Telecomando dotato anche di microfono per la gestione dell’assistente vocale Google Assistant che integra tutte le funzionalità presenti sugli smartphone, come l’avvio delle app, la richiesta di informazioni di vario genere ed il controllo della nostra casa domotica.

Android TV, esperienza d'uso e prezzo

Il Dongle di Nebula è un dispositivo semplice da installare e da utilizzare. Box dalle buone prestazioni complessive, con un'interfaccia fluida e reattiva e applicazioni che si avviano rapidamente.

Il Nebula 4K Streaming Dongle ospita la classica interfaccia utente di Android TV (versione 10); si tratta di un’ottima piattaforma con numerose ed utili app per lo streaming video. Un prodotto decisamente versatile, capace di aggiungere alla Tv tante utili applicazioni come Netflix, Amazon Prime Video e DAZN. Box in grado di far girare giochi mobile, anche in 3D, controllabili direttamente da telecomando o tramite un joypad Bluetooth da acquistare separatamente. Inoltre, grazie ad app come Vlc e Kodi, è possibile riprodurre file audio e video memorizzati su memorie esterne.

Comodi i comandi vocali, tramite telecomando, che permettono l’avvio diretto di app, film, e serie tv ed il controllo di luci e altri dispositivi smart presenti in casa.

Non dimentichiamo la confezione che include i due cavi citati in precedenza ed il manuale utente in italiano.

Concludiamo con il prezzo, Nebula 4K Streaming Dongle è acquistabile a 79 euro.

