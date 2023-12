Recensione mini gaming Pc NiPoGi AM08 Pro: completo e versatile

Oggetto oggi della nostra prova è il NiPoGi AM08. Pc desktop dalle dimensioni compatte, dotato di un interessante hardware adatto anche a videogiochi in Full HD. Un prodotto, inoltre, dal design curato e con una completa connettività.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del NiPoGi AM08 Pro.

Design

Il mini Pc di NiPoGi vanta un design moderno e compatto, con una buona qualità costruttiva. Iniziamo dal case in plastica dalle dimensioni contenute, pari a 14,9 x 9,1 x 18,8 cm. Case dalla forma verticale, che si distingue per la presenza di Led RGB nella parte superiore, controllabili dall’utente.

Qui troviamo anche una grossa manopola, che include il pulsante di alimentazione, utile per regolare manualmente le prestazioni del Pc, con tre opzioni disponibili: Silent (modalità silenziosa che riduce consumi e prestazioni e adatta per film e intrattenimento), Auto (ideale per applicativi office) e Performance (la modalità più veloce e rumorosa, per i videogiochi).

Il pulsante di alimentazione è, inoltre, circondato da un ulteriore Led che indica la modalità di funzionamento del Pc impostata dall’utente: blu per Silent, verde per Auto e rossa per Performance.

Non dimentichiamo le prese di ventilazione presenti sul retro e sul lato sinistro.

Connessioni

Proseguiamo con le connessioni. Sul frontale troviamo una presa audio jack in/out, due porte USB-A 3.2 ed una porta Type-C USB4 con uscita video fino a 4K-60Hz. Passiamo al retro dove troviamo altre due USB 3.2 Type-A, due HDMI 2.0 (compatibili 4K a 60Hz), una Gigabit Ethernet e l'ingresso per l’alimentatore dalle generose dimensioni, con un assorbimento di 120W. Citiamo, infine, l’attacco Kensington e la connettività wireless con WiFi 6 e Bluetooth 5.2.

Caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche partendo dal potente processore AMD Ryzen 7 7735HS con 8 core, 16 thread e frequenza massima di 4,7 GHz. CPU a 6nm, con un TDP di 54W. Proseguiamo con la GPU integrata AMD Radeon 680M a 12 core e frequenza fino a 2,4 GHz.

Passiamo alla memoria: 32 GB di Ram DDR5 a 4.800MHz con due slot Sodimm occupati, ed espandibile fino a 64 GB. Non dimentichiamo l’SSD da 512 GB dotato di interfaccia M.2 2280 NVMe PCIe, espandibile fino a 2 TB. E’, inoltre, disponibile un’interfaccia libera SATA da 2,5″ fino a 2 TB.

Memorie facilmente accessibili rimuovendo il lato destro del case, dotato di agganci magnetici.

Software, prestazioni e prezzo

Analizziamo ora il software del NiPoGi AM08 Pro equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Pro completamente configurato e pronto all’uso. A bordo troviamo, inoltre, una semplice utility per la disattivazione e la personalizzazione dei Led RGB presenti sul lato superiore del mini PC, con 4 effetti disponibili.

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni. Il nostro giudizio su questo prodotto è, in generale, positivo: un mini Pc dalle buone performance, facilmente espandibile e dalla completa connettività. Scendendo nel dettaglio, si tratta di un Pc ottimo per programmi Office, navigazione web, visione di contenuti in streaming 4K e adatto per fotoritocco e video editing leggero. Inoltre può essere utilizzato con videogiochi in Full HD, fino al dettaglio medio (ad esempio Fortnite, GTA V e Apex legends).

Pc che ha fatto registrare, nel benchmark di Geekbench, un punteggio di 2.138 punti in single core e 10.374 in multi-core.

Abbastanza rapido l'avvio delle applicazioni e di Windows, con un SSD che raggiunge i 2.559 MB/s in lettura e i 1.841 MB/s in scrittura.

Giudizio positivo sulle numerose connessioni disponibili: ricordiamo, in particolare, la possibilità di collegare il Pc a 3 monitor contemporaneamente. Computer desktop facilmente espandibile, dotato di un efficiente sistema di raffreddamento integrato, con due ventole interne dal rumore abbastanza contenuto.

Concludiamo con il prezzo del NiPoGi AM08 Pro acquistabile in offerta su Amazon a 483 euro (prezzo di listino pari a 599 euro), utilizzando il coupon di 80 euro ed il codice sconto sconto del 6% 39B7FRIR, valido fino al 31/01/2024.

