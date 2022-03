Recensione CIGA Design serie Z: un raffinato orologio automatico con cassa in titanio

CIGA Design serie Z è un orologio dal design originale che non passa certo inosservato, grazie alla sua struttura trasparente. Un prodotto disponibile in diverse varianti, con cassa in acciaio o titanio e cinturino in varie colorazioni e materiali.

Orologio realizzato dall’azienda CIGA Design fondata nel 2012 da Zhang Jianming, uno dei più noti designer cinesi. Azienda che si è fatta subito notare a livello internazionale ricevendo numerosi premi come il German National Design Masterpiece Award per la serie Z e il Challenge Award del Geneva Watch Grand Prix per il modello Blue Planet; si tratta della più alta onorificenza in questo settore, nota come il "Premio Oscar" nell'industria dell'orologeria.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del CIGA Design serie Z.

Design e caratteristiche tecniche

Oggetto della nostra prova è un orologio scheletrato (un modello con meccanismo visibile attraverso il quadrante e il fondello), con cassa disponibile in acciaio (anche di colore nero), o titanio (grado 2), con misure di 40,8 x 48 x 12,3 mm. Proseguiamo con il peso di 53 grammi.

Per quanto riguarda i cinturini, la variante in titanio da noi provata è accompagnata da due bracciali, da 22 mm, realizzati in pelle e silicone (quest’ultimo disponibile in varie colorazioni).

Cassa che presenta sul frontale piccole aperture laterali ed elementi esagonali che ricordano delle viti a vista. Proseguiamo con il lato sinistro dove troviamo il marchio CIGA Design in rilievo, mentre a destra è stato inserito il logo dell’azienda sulla corona zigrinata.

Orologio che presenta anche piccoli inserti in rosso sulle lancette, sui bordi inferiore e superiore all'interno delle cassa e nello stelo della corona. Passiamo al vetro zaffiro curvo con uno spessore di 1,2 mm, resistente ai graffi. Infine il retro dotato di un’ampia apertura con un vetro trasparente.

Proseguiamo con l’analisi delle caratteristiche tecniche. Il particolare design di questo orologio consente di ammirare completamente il meccanismo automatico interno. Il CIGA Design serie Z può, infatti, essere caricato manualmente girando la corona o tramite il rotore, visibile attraverso il fondello; gli spostamenti naturali del polso muovono il rotore caricando l’orologio, con lo stato della molla chiaramente visibile nella parte superiore dell’orologio.

Scendendo nel dettaglio, su questo orologio troviamo un movimento meccanico Seagull (uno dei più noti del settore) ST2553JK, progettato esclusivamente per CIGA Design. Movimento a 21.600 alternanze/ora e riserva di carica fino a 40 ore, con una precisione dichiarata tra -15/+30 secondi al giorno. Non dimentichiamo, infine, la resistenza all'immersione in acqua fino a 3 ATM.

Confezione, esperienza d’uso e prezzo

Decisamente curata la confezione del CIGA Design serie Z realizzata in carta e cartoncino di elevata qualità, con una forma che ricorda quella di un libro. Confezione che ospita anche le caratteristiche principali dell'orologio e le istruzioni per l’uso in lingua inglese.

Passiamo alla nostra esperienza d’uso, con un giudizio decisamente positivo. CIGA Design serie Z è un orologio dall’elevata qualità costruttiva, con un particolare design che non passa certo inosservato. Ottima l’ergonomia con la cassa in titanio dal peso contenuto e adatta anche a polsi medi e piccoli. Buona l'autonomia, in linea con i dati dichiarati.

Non immediata la lettura dell’ora a causa del design scheletrico, con le lancette completamente invisibili di notte; assente il datario. Giudizio positivo sui cinturini, facilmente sostituibili. Bracciali entrambi di buona qualità, con la versione in pelle un po’ rigida.

Ottimo, infine, il rapporto qualità prezzo. Tutta la gamma del CIGA Design serie Z è acquistabile su Amazon e sul sito dell’azienda con prezzi a partire da 242 euro per la versione in acciaio con cinturino in silicone. La variante da noi provata, con cassa in titanio e due cinturini in silicone e pelle, è acquistabile a partire da 314 euro.

