Recensione Pannello solare EcoFlow con supporto da balcone smart

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di EcoFlow e dopo la recensione della power station Delta 2 Max, proviamo oggi il pannello solare EcoFlow rigido da 400 W e il supporto da balcone smart denominato Single Axis Solar Tracker. Si tratta di un innovativo accessorio motorizzato, ad inclinazione variabile ed automatica, in grado di ottimizzare l'angolo del pannello rispetto ai raggi solari.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del pannello solare EcoFlow e del Single Axis Solar Tracker.

Pannello solare

Iniziamo la nostra recensione dal pannello solare rigido di EcoFlow, con una potenza di 400W. Pannello installabile su balconi, tetti, in giardino o anche su camper. Modello dotato di un robusto telaio in alluminio anticorrosione con fori per il montaggio e certificazione IP68 per la resistenza a polvere e pioggia. Ricordiamo anche il vetro temperato sul frontale, rivestito da una pellicola in EVA, e lato posteriore in plastica bianca.

Pannello monocristallino con un’elevata efficienza nominale pari al 23% e dotato di connettori solari in standard MC4, con cavi da 300 mm integrati. Ricordiamo, inoltre, le dimensioni pari a 172,2 × 113,4 × 3,5 cm ed il peso di 21,8 kg. Non dimentichiamo i valori di corrente di cortocircuito pari a 13,79A e la tensione a circuito aperto di 37,10V.

Concludiamo con la robusta e curata confezione che include i supporti per il montaggio a parete ed il manuale anche in italiano.

Single Axis Solar Tracker

Proseguiamo la nostra recensione con il Single Axis Solar Tracker di EcoFlow. Si tratta di un innovativo supporto che consente di agganciare un pannello solare alla ringhiera del nostro balcone. Questo accessorio è anche un innovativo inseguitore solare su singolo asse. Scendendo nel dettaglio, il supporto permette di inclinare il pannello da 10 a 85 gradi, per ottimizzare la sua esposizione rispetto ai raggi solari durante l’arco della giornata. Il Solar Tracker ruota automaticamente in alto e in basso grazie ad una catena collegata ad un motore elettrico dedicato alla chiusura del supporto, mentre due pistoni a gas lo mantengono aperto. Supporto realizzato in acciaio zincato resistente alla corrosione.

Il motore elettrico è collegato ad una console di comando fissata alla parte superiore del pannello solare. Console che ospita una batteria, i pulsanti per il controllo manuale del tracker, il modulo WiFi-Bluetooth per la gestione tramite app e tre led di stato.

Nella console è stata inserita una batteria NCM da 36Wh, garantita per 500 cicli di carica con capacità all'80%, alimentata direttamente dai pannelli solari. Sulla console è, inoltre, disponibile una porta USB-C per la ricarica dell’accumulatore in assenza di irraggiamento solare.

I movimenti del supporto sono gestiti automaticamente da un sensore fissato su un lato del pannello solare e collegato alla console di comando. Sensore in grado di rilevare luce, pioggia e vento. Il tracker varia, quindi, la sua inclinazione durante il giorno e si chiude automaticamente quando si riduce l'irraggiamento solare (≤ 30.000 lux) o in caso di pioggia o vento (livello 6).

L’inseguitore è compatibile con il pannello solare da 400 W di EcoFlow e con altri modelli di dimensioni comprese tra 1000 e 2500 mm in lunghezza, tra 600 e 1200 mm in larghezza e tra 30 e 40 mm in altezza.

Il tracker è accompagnato dall'app per dispositivi mobili di Ecoflow, utile alla gestione di tutti i prodotti dell'azienda. Tramite app è possibile scegliere il controllo manuale o automatico, visualizzare l'inclinazione del pannello ed i rilevamenti in tempo reale del sensore luminoso. Software che consente anche la gestione dell’alimentazione del tracker, il rilevamento manuale della luce, il monitoraggio della batteria e l’aggiornamento del firmware. Infine non dimentichiamo la possibilità di gestire il monitoraggio di pioggia e vento.

Passiamo all’installazione. Il Single Axis Solar Tracker deve essere completamente assemblato dall’utente: operazione non particolarmente complessa, grazie alle chiare istruzioni incluse. Abbastanza semplice il montaggio sul balcone che richiede due persone; il supporto non poggia a terra e si fissa alla ringhiera solo tramite due ganci e due fascette metalliche in dotazione. Prodotto adattabile, con piccole modifiche, alla maggior parte delle ringhiere.

Esperienza d’uso e prestazioni

Analizziamo ora le performance del pannello solare di EcoFlow, con un giudizio in generale positivo. In condizioni ottimali si riesce a raggiungere una potenza massima di circa 350-380W, con la possibilità di catturare quasi 2 kWh di energia solare ogni giorno. Prodotto versatile e ben costruito, ideale per tetti e balconi.

Il pannello può essere anche direttamente collegato ad una power station compatibile come la EcoFlow Delta 2 Max o integrato all'interno di un completo impianto fotovoltaico da balcone EcoFlow PowerStream.

Proseguiamo con il Single Axis Solar Tracker. Accessorio che consente di incrementare l'efficienza di un pannello solare in modo significativo; in particolare offre, secondo EcoFlow, un aumento del 20% rispetto ad un’installazione ottimale e dal 60% fino al 140% rispetto ad un’installazione verticale su una ringhiera. Valori non molto distanti da quelli rilevati nelle nostre prove.

Prodotto dalla discreta qualità costruttiva; peccato per l’assenza di un sistema di passacavi, con i vari collegamenti che risultano un po’ disordinati.

Abbastanza precise le rilevazioni del sensore, ma con un numero ridotto di movimenti del supporto durante il giorno. Movimenti del tracker accompagnati da un segnale acustico disattivabile dall’utente. Nessun problema con la chiusura automatica al tramonto. Elevatissima l’autonomia della batteria, grazie all’alimentazione del supporto tramite pannelli solari.

Giudizio positivo sull’app, in italiano, veloce, completa e di facile utilizzo.

Prezzi

Il Single Axis Solar Tracker è acquistabile sul sito di EcoFlow a 399 euro con garanzia di 3 anni

Purtroppo il pannello solare da 400 W non è acquistabile singolarmente, ma solo in coppia ad un prezzo di 599 euro, con garanzia fino a 10 anni.

Scopri di più su Amazon