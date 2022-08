Recensione EET LightMate: pannello solare installabile dall’acquirente sul balcone, a muro o a terra

Oggetto oggi della nostra prova è il pannello solare LightMate, prodotto dall'azienda austriaca EET (Efficient Energy Technology). Prodotto con una potenza di 325W, disponibile in tre diverse varianti installabili direttamente dall?acquirente su balcone, a muro o a terra. Sistema Plug&Play, che non richiede complesse pratiche burocratiche, con inverter integrato da collegare ad una presa della tua abitazione. L?elettricità generata dal pannello verrà immessa direttamente nella presa e sarà, quindi, disponibile in tutta la tua casa. Pannello solare acquistabile a meno di 250 euro, grazie all?Ecobonus al 50%.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del pannello solare EET LightMate.

Design e caratteristiche tecniche

Per la prova del LightMate abbiamo scelto la variante da parete dotata di un pannello JaSolar Jam60S17 325/MR, con una potenza di 325W (le caratteristiche del LightMate possono variare leggermente in base alla disponibilità dei pannelli). Prodotto con cornice in alluminio anodizzato di colore nero che ospita al posteriore l?inverter MPPT Envertech EVT300 dotato di cavo lungo circa 5 m, con presa Schuko da collegare ad una presa elettrica della nostra abitazione.

Inverter dotato di Led che indica la quantità di energia prodotta ed eventuali malfunzionamenti.

Pannello con dimensioni di 1689 x 995 x 35 mm ed un peso di circa 19 Kg, dotato di 120 celle monocristalline, con un'efficienza del 19,3%. Di seguito ulteriori caratteristiche tecniche del pannello: tensione a max. potenza (Vmp): 33,9V; corrente a max. potenza (Imp): 9,5A; tensione a circuito aperto (Voc): 40,8 V; corrente di cortocircuito (Isc): 10,2 A.

Ricordiamo la garanzia di 12 anni sul pannello solare (25 anni di garanzia sul rendimento) e di 15 anni per l?inverter (25 anni di garanzia sul rendimento). Infine la resistente confezione che include il cavo di collegamento ed il manuale in italiano. I supporti per il montaggio verranno consegnati in una confezione separata.

Installazione e procedure burocratiche

Il pannello solare EET può essere installato da due persone, anche senza ricorrere a personale specializzato. Per quanto riguarda la versione a muro in prova è necessario fissare sulla parete i 4 profili di alluminio presenti nella confezione (le viti di fissaggio dipendono dal muro e, quindi, non sono incluse nella confezione). Terminata questa fase basterà agganciare il pannello ai profili tramite 4 morsetti forniti in dotazione.

A questo punto basterà collegarlo ad una presa di corrente dedicata della nostra abitazione. Non dimentichiamo, infine, la possibilità di installare fino a due pannelli LightMate.

Occupiamoci ora delle pratiche burocratiche. Per cominciare ad usare il pannello LightMate è necessario comunicare la sua installazione al distributore di rete locale attraverso la Comunicazione Unica. Si tratta di una semplice procedura spiegata nel dettaglio in questa guida realizzata da EET.

Prestazioni

Analizziamo ora le prestazioni del pannello solare EET LightMate. L?azienda austriaca dichiara una produzione annuale di circa 425 kWh ed un risparmio di circa il 15% sui costi energetici di una famiglia media italiana; dati in linea con quelli raccolti durante le nostre prove che hanno fatto registrare una produzione media di circa 1,2 kWh al giorno in condizioni ottimali (pannello con inclinazione di 30° e orientamento a sud). Con l?installazione a parete le prestazioni sono, ovviamente, inferiori a causa della maggiore inclinazione del pannello, con dati comunque interessanti; durante le nostre prove in questa configurazione (inclinazione a 90° ed esposizione a sud-est) abbiamo, ad esempio, rilevato valori di picco di circa 165 W.

Pannello in grado di sostenere il consumo energetico giornaliero di varie tipologie di prodotti come frigorifero-congelatore, dispositivi in stand-by e device hi-tech come modem/router. Ricordiamo, infine, che l?eventuale energia in eccesso prodotta dal pannello non verrà contabilizzata con un contatore bidirezionale.

Pannello ben costruito e con un sistema di installazione facile e resistente.

Prezzi e accessori

Occupiamoci ora dei prezzi del pannello solare LighMate acquistabile direttamente sul sito di EET: si parte da 469 euro per la versione ?Naked? priva di supporti; la variante da parete è, invece, disponibile a 499 euro, mentre quella da giardino ha un costo di 539 euro. La variante da balcone arriverà prossimamente. Ricordiamo, infine, il modulo singolo, privo di inverter, utile per l?ampliamento di un sistema EET già esistente, acquistabile a 249 euro. Con l?acquisto di LightMate è possibile usufruire dell?Ecobonus al 50%.

Sul sito di EET sono, inoltre, disponibili i vari supporti per il pannello acquistabili anche separatamente, e due contatori elettrici utili per il monitoraggio della corrente prodotta dal LightMate. In particolare troviamo la presa intelligente Schuko Shelly Plug S con WiFi e app per smartphone, acquistabile a 24 euro. Inoltre è anche disponibile il contatore dotato di display LCD brennenstuhl PM231, acquistabile a 19 euro. Prodotti da noi provati insieme al LightMate, da inserire tra la presa domestica e quella del pannello solare. Dispositivi di qualità e di facile utilizzo.

In definitiva il pannello solare EET LightMate è una valida soluzione che permette di alleggerire la bolletta. Prodotto dal costo contenuto, soprattutto se acquistato con Ecobonus, completo e facile da installare direttamente dall?acquirente. Convenienza del pannello che aumenterà prossimamente considerando gli aumenti del costo dell?energia elettrica, previsti nei prossimi mesi.