Recensione Power station Anker 521: un versatile accumulatore portatile

La power station Anker 521 è una versatile batteria da 256 Wh pensata per ricaricare varie tipologie di dispositivi elettrici, come cellulari, notebook o un frigo portatile, quando si è lontani dalla rete elettrica. Una power station capace di alimentare dispositivi con un assorbimento massimo di 200 Watt, dotata di diverse prese e porte, come Schuko e USB. Un prodotto in grado di erogare energia elettrica in caso di emergenza o, ad esempio, in campeggio e ricaricabile anche tramite pannelli solari.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della power station Anker 521.

Design e caratteristiche

La power station Anker 521 si presenta con forme moderne e curate, a partire dalla resistente scocca in plastica nera.

Iniziamo dal lato superiore dove troviamo una robusta maniglia che facilita il trasporto della batteria. Passiamo al ricco pannello anteriore con un ampio display LCD, attivabile tramite un pulsante dedicato, che mostra numerose indicazioni tra cui il livello della batteria, la prese attive, l'assorbimento dei prodotti collegati, la potenza della corrente in ingresso e il tempo rimanente di carica.

Occupiamoci ora delle varie prese disponibili partendo dalle due USB-A (5V/3,6A e 2,4A max per porta) ed una USB-C (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 60W max) utilizzabile anche per ricaricare la power station. Troviamo, inoltre, una Schuko (220 V-AC, 200W max) ed una presa accendisigari per auto (DC 12V/10A) coperta da uno sportellino in plastica. Entrambe le prese utilizzano un pulsante di accensione dedicato, mentre le USB si attivano automaticamente.

Non dimentichiamo il selettore per l'attivazione della modalità di risparmio energetico in grado di disattivare automaticamente la power station una volta che tutti i dispositivi sono completamente carichi.

Infine sul lato anteriore troviamo anche una lampada di emergenza, dotata anche di funzione SOS.

Passiamo al posteriore dove è stata inserita la porta di ricarica della power station Anker 521 (ingresso CC 11-28V/5,5A - 65W max), ricaricabile tramite USB-C, utilizzando l'alimentatore fornito in dotazione da 24V/2,7A/65W, attraverso un kit portatile di pannelli solari acquistabile separatamente o tramite l'accendisigari auto. Supportata anche la carica pass-through.

Anker 521 ospita al suo interno batterie al litio-ferro-fosfato (LiFePO4) garantite per 3.000 cicli di utilizzo, raffreddate da una ventola integrata. Infine la confezione che include alimentatore, cavo di ricarica per auto ed un manuale anche in italiano. Non dimentichiamo le dimensioni pari a 21,6 x 21 x 14,4cm, con un peso di 4,3 Kg.

Esperienza d’uso e prezzo

Concludiamo la recensione della batteria portatile Anker 521 con la nostra esperienza d’uso. Una power station dalla discreta capacità, versatile e ben costruita. Anker 521 è, ad esempio, in grado di ricaricare più di 20 volte la batteria di uno smartphone o alimentare un mini frigo portatile per circa 5 ore. Durante le nostre prove è stata capace di ricaricare senza difficoltà anche notebook e tablet.

Buona la valutazione sul display, ben leggibile; non molto intensa la luce frontale. Peccato per l’assenza di protezioni contro polvere e liquidi. Power station utilizzabile in ambienti con temperature tra 0°C e 40°C.

Concludiamo la nostra recensione ricordando la garanzia di 5 anni ed il prezzo della power station Anker 521, acquistabile a 369 euro.

