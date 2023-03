Recensione Casiris A6: ottimo proiettore laser 4K a tiro ultra corto fino a 150” in super offerta

Oggetto oggi della nostra recensione è il completo Casiris A6. Si tratta di un proiettore con triplo laser e a tiro ultra-corto; tecnologia che consente di ottenere immagini di elevatissime dimensioni, fino a 150 pollici, posizionando il videoproiettore ad una ridottissima distanza dalla parete. Un modello, quindi, facile da installare, dalle prestazioni davvero interessanti, con risoluzione 4K, HDR, audio Dolby Atmos e piattaforma Smart Android TV.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del proiettore Casiris A6.

Design, connessioni e confezione

Il Casiris A6 si presenta con un design moderno e curato. Iniziamo dalla scocca in plastica grigia, con il pulsante di alimentazione touch sul lato superiore e una griglia frontale più chiara dove troviamo il sistema audio ed il led di stato, disattivabile dall’utente. Scocca dall’ottima qualità costruttiva e con ampie prese di aerazione laterali.

Passiamo al sistema di proiezione laser inserito all’interno di un ampio incavo sul lato superiore. Qui troviamo, inoltre, due sensori ad infrarossi in grado di ridurre la luminosità del laser se ci si avvicina troppo al proiettore; la sua elevata luminosità potrebbe, infatti, provocare danni alla vista.

Ricordiamo, inoltre, i due piedini frontali, regolabili, per un perfetto allineamento dell’immagine con lo schermo.

Proseguiamo con le connessioni al posteriore; qui troviamo 2 porte HDMI 2.0 (la prima compatibile CEC/ARC), una USB 2.0 per il collegamento di memorie esterne, un ingresso Ethernet, un'uscita audio digitale ottica in formato S/PDIF e l’ingresso per l'alimentazione (alimentatore integrato). Ricordiamo, inoltre, la seconda USB presente sul lato sinistro e la connettività wireless con Bluetooth 5 e WiFi ac dual band.

Non dimentichiamo le dimensioni del Casiris A6 pari a 520 x 330 x 152 mm, il peso di 9 Kg e la confezione che include un piccolo telecomando, completo e di buona qualità, ed un manuale anche in italiano.

Caratteristiche tecniche

Analizziamo ora le caratteristiche video del Casiris A6. Proiettore DLP con un chip DMD a 1080p, da 0,47 pollici e pixel shifting XPR che consente di ottenere una risoluzione 4K. A differenza di altri prodotti concorrenti con tecnologia ALPD, l’A6 adotta un sistema basato su 3 laser RGB puri senza alcuna ruota cromatica o fosforo. Questa soluzione consente di riprodurre colori più realistici ed una maggiore durata del proiettore. Scendendo nel dettaglio, l’A6 vanta una durata fino a 30.000 ore e la copertura al 107% dello spazio colore Rec.2020 con 1,07 miliardi di colori riprodotti (10 bit).

Non dimentichiamo la luminosità di 2.200 ANSI lumen, il rapporto di proiezione di 0,25:1, la compatibilità con HDR10, il refresh rate a 60 Hz, la latenza di 35 ms e la memoria interna di 128 GB.

Passiamo alle dimensioni consigliate dello schermo, da 80 a 150 pollici. Scendendo nel dettaglio, l’A6 è in grado di proiettare immagini da 80 pollici con una distanza dalla parete di soli 15 cm. Immagini che arrivano fino a 150 pollici posizionando il proiettore a circa 54 cm dalla parete.

Proseguiamo con il MEMC (Motion Estimate and Motion Compensation) che migliora la definizione degli eventi sportivi e il supporto ai video 3D, in arrivo prossimamente.

Occupiamoci ora della sezione audio formata da due speaker frontali da 10 Watt ciascuno, con compatibilità Dolby Atmos e DTS-HD.

Terminiamo con i consumi elettrici pari a 185 W.

Impostazioni e software

A bordo del Casiris A6 troviamo una versione estremamente ridotta del sistema operativo Android 9 che consente di gestire le impostazioni, accedere alle varie sorgenti ed utilizzare alcune app preinstallate. Interfaccia completa, ma con una pessima traduzione in italiano

La piattaforma smart è, invece, ospitata in un piccolo box esterno con a bordo Android TV.

Iniziamo dalle impostazioni video con 5 modalità preimpostate: Standard, Luminosa, Sport, Cinema e Utente. Quest’ultima consente l’accesso ai tradizionali parametri come luminosità e contrasto. Proseguiamo con la sezione dedicata alle impostazioni avanzate che permette di intervenire su numerosi parametri come la correzione del colore, gamma, livello HDR e altro ancora.

Passiamo alla gestione della luminosità del laser con 6 modalità disponibili: Elevata, Standard. Soft, Alta luminosità dinamica, Bassa luminosità dinamica e Utente con 10 livelli disponibili.

Non dimentichiamo la messa a fuoco motorizzata, controllabile dal telecomando, e la correzione del keystone a 8 punti.

Passiamo ai setting audio con 5 modalità disponibili: Standard, Musica, Film, Sport e Utente. Ricordiamo anche l’equalizzatore integrato e la possibilità di abilitare il DTS X e il Dolby Atmos per espandere virtualmente il fronte sonoro.

Proseguiamo con le app integrate nel sistema operativo a partire dal player video con relativo file manager, utile per riprodurre contenuti da memorie esterne o in streaming (compatibilità Samba e Dlna).

Nel proiettore troviamo anche l’app EShare controllabile tramite la versione mobile, da installare sul nostro smartphone/tablet Android o iOS. App dalle utili funzioni come il telecomando - mouse virtuale sul cellulare e il mirroring schermo. Inoltre è anche disponibile l’opzione inversa che consente di visualizzare l’immagine del proiettore sui nostri device mobili. Tramite l’app è anche possibile visualizzare sul proiettore la ripresa della fotocamera del cellulare e riprodurre foto e video memorizzati sullo smartphone. Infine, con questa applicazione, è anche possibile accedere all’Internet browser installato nel proiettore.

Box Android TV

Come già detto in precedenza, la piattaforma smart Android TV versione 10, non è ospitata all’interno del proiettore, ma è gestita dal piccolo box esterno Hako mini, fornito in dotazione. Box con uscita HDMI, alimentazione tramite USB (alimentatore esterno non in dotazione) e telecomando dedicato. Accessorio esterno con 32 GB di storage e connettività wireless Bluetooth 5.0 e WiFi ac dual band.

Android TV è una completa piattaforma in italiano, che consente di accedere direttamente a più di 5.000 app di vario genere, a partire dalle più note piattaforme di streaming come Netflix, DAZN, YouTube, Prime Video e Disney+. Android Tv è, inoltre, compatibile con videogiochi di vario genere controllabili direttamente dal telecomando o tramite un joypad da acquistare separatamente.

Installazione

Il Casiris A6 è un proiettore installabile anche a soffitto e configurabile in pochi minuti. Rapide le operazioni di setup grazie ai piedini regolabili e al semplice software integrato utile per la messa a fuoco, per la regolazione del keystone e per l’allineamento con un eventuale schermo.

Raccomandiamo uno schermo ALR (Ambient Light Rejection) se si vuole utilizzare il proiettore anche in un ambiente illuminato. E’, inoltre, consigliabile la proiezione su parete solo se questa è perfettamente liscia; questo sistema di proiezione, infatti, mette in risalto eventuali difetti della pittura della parete.

Prestazioni video e audio

Concludiamo la recensione dell’A6 con l’analisi delle sue prestazioni. In generale il nostro giudizio è decisamente positivo. Da Casiris arriva uno dei migliori proiettori a tiro ultra-corto attualmente sul mercato; un prodotto ben costruito, semplice da installare e da configurare.

Davvero ottime le prestazioni video: immagini di grandi dimensioni, dall’elevato dettaglio e con un’eccellente resa cromatica. Video di grande impatto, dai colori naturali, con un ottimo contrasto ed un discreto livello del nero. Molto buona la luminosità, con la possibilità di utilizzare il proiettore anche in un ambiente parzialmente illuminato (proiezione a parete o su schermo standard), e l’uniformità delle immagini, con una precisa messa a fuoco. Analoga valutazione non solo per i video in 4K e in HDR, ma anche per quelli in Full HD. Buone le prestazioni con i videogiochi.

Occupiamoci ora degli speaker integrati dalle buone performance e con un audio dalla discreta potenza, con voci naturali, alti definiti, medi abbastanza morbidi e bassi sufficienti.

Ricordiamo, inoltre, la ventola di raffreddamento dal rumore in alcuni casi percepibile, ma mai fastidioso.

Tra gli aspetti che non ci hanno convinto la pessima traduzione in italiano del menù delle impostazioni e la disponibilità di un’unica HDMI libera. Una delle due porte è, infatti, sempre occupata dal box Android TV; piattaforma smart, purtroppo, non integrata all’interno del proiettore.

Infine il prezzo del Casiris A6 acquistabile in offerta su Amazon a 1.749 euro utilizzando il codice A6Todayit (sconto di 900 euro).

Scopri di più su Amazon