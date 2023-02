Recensione Dangbei Mars Pro: un eccellente proiettore laser 4K HDR

Dalla Cina arriva l’interessante Mars Pro di Dangbei; azienda fondata nel 2013, vincitrice di numerosi premi dedicati al mondo dell’hi-tech e specializzata nella progettazione e nello sviluppo di software, proiettori e altro ancora.

Dangbei Mars Pro è un proiettore di fascia alta dalle elevate prestazioni video, con sorgente di illuminazione laser e risoluzione 4K Ultra HD. Un videoproiettore dotato anche di Android, facile da installare e da configurare.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Dangbei Mars Pro.

Design, connessioni e telecomando

Il Mars Pro si presenta con forme eleganti e curate ed un’ottima qualità costruttiva. Proiettore in plastica, con elementi di alluminio aeronautico e lato superiore dotato di copertura in vetro. Qui troviamo il pulsante di alimentazione, con led integrato, ed il sensore per il rilevamento della luce ambientale in grado di regolare automaticamente la luminosità del proiettore.

Passiamo al lato anteriore dove troviamo, oltre all’obiettivo, anche i sensori per l‘autofocus (ToF) e per l’adattamento automatico delle immagini che analizzeremo più avanti. Qui è, inoltre, presente un sensore in grado di ridurre la luminosità del laser se ci si avvicina troppo al proiettore; l’elevata luminosità del laser potrebbe, infatti, provocare danni alla vista.

Proseguiamo con le prese di aerazione e i due speaker laterali. Occupiamoci ora delle connessioni sul retro: 2 porte HDMI 2.1 (con eArc), 2 USB 2.0, una Ethernet, un ingresso per le cuffie da 3,5 mm, un’uscita digitale ottica e la porta per il collegamento del generoso alimentatore esterno.

Passiamo alla connettività wireless con WiFi dual-band ac e Bluetooth 5.0 BLE. Citiamo anche l’aggancio per un treppiedi presente sul fondo del proiettore. Peccato per l'assenza di piedini regolabili. Non dimentichiamo le dimensioni pari a 246 x 209 x 173 mm, per un peso di 4,6 Kg.

Concludiamo con il telecomando Bluetooth in dotazione, piccolo, economico e con pulsanti non retroilluminati. Telecomando utilizzabile anche come mouse virtuale.

Caratteristiche video e audio

Analizziamo ora le caratteristiche video del Mars Pro; un proiettore DLP con matrice da 0,47” DMD, sorgente di illuminazione laser ALPD (Advanced Laser Phosphor Display, con durata fino a 30.000 ore), risoluzione 4K (3840 x 2160), supporto video in 3D, HDR10, HLG e luminosità di ben 3.200 ANSI lumen. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di riprodurre fino a un miliardo di colori, il rapporto di proiezione 1.27:1 e la dimensione dell’immagine ottimale, suggerita nel manuale utente, da 80’’a 150”; scendendo nel dettaglio, è possibile proiettare un’immagine di 80” ad una distanza di 2,2 m, 100” a 2,8 m (distanza consigliata) e 150” a 4,2 m.

Proiettore dotato di autofocus (ToF laser) e correzione automatica e manuale della geometria dell’immagine (keystone ±40° in orizzontale e in verticale), installabile anche a soffitto o dietro lo schermo. Proseguiamo con l’allineamento automatico quando si usano schermi dedicati; funzione che consente di adattare automaticamente le dimensioni dell'immagine a quelle del telo di proiezione.

Il Mars Pro Pro offre anche una comoda funzionalità che adatta la dimensione delle immagini ad ogni parete evitando eventuali ostacoli come quadri, finestre o interruttori della luce; scendendo nel dettaglio, il proiettore trova gli ostacoli nell'area di visualizzazione e ridimensiona l'immagine automaticamente.

Soluzioni che semplificano in modo significativo l’installazione del proiettore, rendendola adatta anche ad utenti poco esperti. Non manca la funzione “MEMC” (Motion Estimation, Motion Compensation), regolabile ed utile per la visione degli eventi sportivi, e la modalità videogiochi, a bassa latenza (20 ms). Citiamo, infine, la certificazione TÜV Low Blue Light per ridurre l’affaticamento visivo.

Terminata l'analisi delle caratteristiche video, passiamo al comparto audio stereo formato da due woofer da 10 W ciascuno. Sezione audio, compatibile con Dolby Audio e DTS-HD ed utilizzabile anche come semplice cassa Bluetooth, con il video disattivato.

Infine l’assorbimento elettrico pari a 150W.

Sistema operativo e Box Android TV in omaggio

Analizziamo ora il cuore del Mars Pro: il processore MediaTek MT9669, affiancato da 4 GB di Ram e da ben 128 GB di storage eMMC5.1.

Processore che si occupa della gestione del sistema operativo Dangbei smart OS basato su Android. Questo sistema operativo presenta una grafica curata e menù in italiano, ma con numerosi errori di traduzione. Dalla schermata principale è possibile accedere rapidamente alle sorgenti collegate e alle app preferite dall’utente. Scorrendo verso il basso è, invece, possibile accedere a tutti i software installati nel proiettore. Qui troviamo un completo media player utilizzabile per riprodurre video, anche in 4K HDR, da memorie esterne o presenti su Nas. Ricordiamo anche il browser integrato, il gestore file, l’app per l’ottimizzazione del sistema e l’utility per la pulizia del sistema di aerazione del proiettore.

Proseguiamo l'analisi del sistema operativo con la sezione “Community” dove è presente una semplice guida per l’installazione dei servizi e delle app di Google, come il Play Store e YouTube, entrambi in versione Android TV. Sezione che ospita anche la guida per scaricare l’app Emotn, lo store proprietario di Dangbei. Ricordiamo anche il tutorial per sbloccare una versione parzialmente funzionante di Netflix, scaricabile dallo store dell’azienda. Questo sistema operativo presenta, purtroppo, dei problemi di compatibilità con le app di streaming più note scaricate dai due store, come Netflix, Disney Plus, Prime Video e YouTube; applicazioni funzionanti solo in HD e non in 4K. Per risolvere questo problema, Dangbei ha deciso di fornire in omaggio, agli acquirenti Amazon del proiettore, un completo box Android TV compatibile con Netflix e con le più note app di streaming.

Passiamo ora all’analisi delle impostazioni, partendo dalle modalità preimpostate per la regolazione della luminosità: automatica tramite sensore ambientale, risparmio energetico, standard, evidenzia (traduzione errata di “elevata illuminazione”) e personalizzata. Proseguiamo con le modalità preimpostate per il setup video (standard, vivido, film e giochi) a cui si aggiunge l’opzione basata sull’intelligenza artificiale (AI Realistic Image Pro engine) che gestisce automaticamente il setup, ottimizzando automaticamente i vari parametri.

Limitate le regolazioni manuali disponibili: luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza e tinta. Non mancano, ovviamente, le opzioni per la gestione della messa a fuoco (automatica e manuale) e per le regolazioni dello zoom digitale e dello schermo. Molto limitate le opzioni per il setting audio con 4 modalità preimpostate: standard, cinema, musica e sport.

Prestazioni, confezione e prezzo

Concludiamo la recensione del Mars Pro con l’analisi delle sue prestazioni. Il nostro giudizio su questo prodotto è, in generale, positivo. Dangbei ha realizzato un prodotto ben costruito, semplice da installare e da configurare.

Iniziamo dalle prestazioni video. Il Mars Pro è un eccellente prodotto, tra i migliori sul mercato, in grado di proiettare ottime immagini dalle elevate dimensioni. Video estremamente dettagliati, dai colori vivaci e naturali, con un buon contrasto ed un discreto livello del nero. Giudizio positivo non solo per i video in 4K e in HDR, ma anche per quelli in Full HD e per i videogiochi.

Davvero ottima la luminosità, con la possibilità di utilizzare il proiettore anche in un ambiente parzialmente illuminato. Valutazione positiva anche sull’uniformità e sul setup di fabbrica, con qualche regolazione necessaria per i video in HDR. Buona, ma non perfetta, la messa a fuoco automatica standard. Imprecisa, invece, quella rapida. Giudizio positivo sulle varie funzioni di regolazione automatica dello schermo, in particolare sulla gestione degli ostacoli.

Occupiamoci ora degli speaker integrati. Discrete le prestazioni dell’audio: abbastanza potente, con voci naturali, alti definiti, medi morbidi e bassi sufficienti.

Complete le connessioni disponibili. Non dimentichiamo la ventola di raffreddamento dal rumore molto contenuto.

Infine l'aggiunta del box Android TV in omaggio rende il Mars Pro pienamente compatibile con tutte le app di streaming più note, con il supporto di 4K e HDR. Dispositivo dalle caratteristiche molto simili a questo box da noi recensito tempo fa.

Proseguiamo con la robusta ed elegante confezione che include un piccolo manuale, anche in italiano, ed un panno per la pulizia. Peccato per l'assenza di un copriobiettivo in dotazione.

Concludiamo con il prezzo del Dangbei Mars Pro, acquistabile in offerta su Amazon a 1.699 euro tramite il coupon valido fino al 26 febbraio. Ricordiamo, inoltre, il dongle Android Tv in omaggio (valore di 79 euro).

