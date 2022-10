Recensione proiettore Nebula Cosmos Laser 4K: completo e dalle eccellenti prestazioni fino a 150 pollici

Dopo la recensione del Cosmos Max, torniamo oggi ad occuparci di Nebula (brand del gruppo Anker) con la prova del nuovo proiettore Cosmos Laser 4K. Modello, ovviamente, con sorgente di illuminazione laser e risoluzione Ultra HD. Un videoproiettore davvero completo, dotato anche di Android TV che include tutti i servizi di streaming più noti, da Netflix a DAZN.

Un prodotto con audio integrato, facile da installare e da configurare e adatto, quindi, anche ad utenti poco esperti.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Nebula Cosmos Laser 4K.

Design, connessioni e telecomando

Il Nebula Cosmos Laser 4K si presenta con un design elegante e curato, con una scocca in plastica grigia, impreziosita da elementi in rosso. Sul lato superiore spicca la grande maniglia che rende più facile il trasporto di questo proiettore dalle dimensioni importanti; il Cosmos misura, infatti, 26,3 x 16,5 x 22 cm, con un peso di 5 Kg. Lato superiore che ospita anche i comandi touch retroilluminati, dedicati all’alimentazione, alla navigazione all’interno dell’interfaccia utente e alla gestione del volume.

Proseguiamo con le griglie laterali forate che proteggono il sistema audio, mentre all’anteriore, oltre all’obiettivo, troviamo i sensori per la regolazione automatica dell’immagine che analizzeremo più avanti. Qui è, inoltre, presente un sensore in grado di ridurre la luminosità del laser se ci si avvicina troppo al proiettore; l’elevata luminosità del laser potrebbe, infatti, provocare danni alla vista.

Passiamo alle connessioni sul retro dove troviamo l’ingresso per l’alimentatore esterno, una sola HDMI 2.0 con ARC, una presa USB per il collegamento di memorie esterne ed un’uscita audio analogica per jack da 3,5 mm. Al posteriore troviamo anche una presa d’aerazione ed un vano che ospita il Nebula 4K Streaming Dongle: un piccolo box con Android TV, acquistabile anche separatamente (qui la nostra recensione).

Nebula, ha infatti, deciso di utilizzare un’interessante soluzione modulare, non integrando direttamente Android TV nel proiettore. La piattaforma smart TV di Google è, infatti, ospitata all’interno di questo piccolo box, potenzialmente sostituibile in futuro con un’unità dalle migliori caratteristiche. Box che si collega al proiettore tramite due prese mini HDMI e micro USB, presenti all’interno del vano posteriore.

Proseguiamo con l’aggancio per un treppiedi presente sul fondo del Cosmos. Peccato per l'assenza di piedini regolabili.

Non dimentichiamo il telecomando Bluetooth in dotazione, economico e con pulsanti non retroilluminati. Telecomando dotato di comandi dedicati per l’accesso a Google Assistant, Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+.

Infine ricordiamo la possibilità di comandare il proiettore tramite l’app Nebula Connect.

Caratteristiche video e audio

Analizziamo ora le caratteristiche video del Nebula Cosmos Laser 4K; un proiettore DLP con sorgente di illuminazione laser ALPD 3.0 (Laser Forge Image Engine, con durata fino a 25.000 ore), risoluzione 4K, supporto video in 3D, HDR10 e luminosità di 2.400 ANSI lumen. Ricordiamo, inoltre, il rapporto di contrasto di 1500000:1, il rapporto di proiezione 1.27:1 e la dimensione dell’immagine da 60’’ a 150’’; scendendo nel dettaglio, è possibile proiettare un’immagine di 60” ad una distanza di 1,68 m, 90” a 2,53 m (distanza da noi consigliata) e 150” a 4,22 m.

Proiettore dotato di autofocus e correzione anche automatica della geometria dell’immagine (non sempre precisa), installabile anche a soffitto o dietro lo schermo. Proseguiamo con l’allineamento automatico quando si usano schermi dedicati; funzione che consente di adattare automaticamente le dimensioni dell'immagine a quelle del telo di proiezione. Soluzioni che semplificano in modo significativo l’installazione del proiettore, rendendola adatta anche ad utenti poco esperti. Prodotto pensato, in particolare, per un posizionamento su un tavolino davanti allo spettatore.

Terminata l'analisi delle caratteristiche video, passiamo al comparto audio da 30 W, formato da due woofer da 10 W e due tweeter da 5 W ciascuno. Sezione audio, compatibile con Dolby Digital ed utilizzabile anche come semplice cassa Bluetooth, con il video disattivato.

Piattaforma Android TV

Come già detto in precedenza, la piattaforma smart Android TV in versione 10, non è ospitata all’interno del proiettore, ma è gestita da un piccolo box presente sul retro del Cosmos Laser. Android TV è una completa piattaforma che consente di accedere direttamente a più di 5.000 app di vario genere, a partire dalle più note piattaforme di streaming come DAZN, YouTube, Prime Video e Disney+. Proiettore che vanta anche la completa compatibilità con Netflix, spesso assente sui prodotti della concorrenza.

Android Tv è, inoltre, una piattaforma ricca di numerose funzionalità, compatibile con videogiochi di vario genere controllabili direttamente dal telecomando o tramite un joypad da acquistare separatamente. Citiamo anche la possibilità di navigare su Internet, installando un browser, e riprodurre file audio e video su memorie esterne. Android Tv integra anche l’utile funzione di Chromecast che consente di visualizzare foto e video presenti su smartphone e tablet ed utilizzare app di streaming installate sul cellulare come, ad esempio, Now Tv.

Cuore del Nebula 4K Streaming Dongle è il processore quad-core ARM Cortex-A55, con GPU Mali-G31 MP2, 2 GB di Ram e 16 GB di storage. Dongle che ospita anche la connettività wireless con Bluetooth 5.0 e WiFi ac dual band.

Impostazioni audio e video

Occupiamoci ora dell’analisi delle impostazioni con due sezioni, purtroppo, completamente distinte. Dal menù di Android Tv è, infatti, possibile gestire un numero limitato di impostazioni come WiFi e Bluetooth. I setting audio e video del dongle e dell’ingresso HDMI sono, invece, presenti in un menù separato, accessibile premendo il pulsante dedicato sul lato superiore del proiettore o il comando per la selezione delle sorgenti sul telecomando del Cosmos.

Menù che ospita modalità video preimpostate (Standard, Intenso, Tenue, Film e Gioco) e la modalità personalizzata che permette di intervenire su contrasto, nitidezza, saturazione, temperatura colore e gamma. Non mancano, ovviamente, le regolazioni della luminosità e dello zoom, solo digitale. Anche nella sezione audio troviamo modalità preimpostate (Standard, Musica, Film e Notizie), a cui si affianca un equalizzatore per la gestione personalizzata di alti, medi e bassi.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione del Cosmos Laser 4K con l’analisi delle sue prestazioni. Il nostro giudizio su questo prodotto è decisamente positivo. Nebula ha realizzato uno dei migliori proiettori attualmente disponibili sul mercato. Un prodotto davvero completo, ben costruito, semplice da installare e da configurare.

Iniziamo dalle prestazioni video. Il Cosmos Laser 4K è un eccellente prodotto, in grado di proiettare ottime immagini dalle elevate dimensioni. Video estremamente dettagliati, dai colori vivaci e naturali, con un buon contrasto ed un discreto livello del nero. Giudizio positivo non solo per i video in 4K e in HDR, ma anche per quelli in Full HD e per i videogiochi.

Molto buona la luminosità, con la possibilità di utilizzare il proiettore anche in un ambiente parzialmente illuminato. Veloce, precisa e molto utile la messa a fuoco automatica. Segnaliamo, infine, la mancanza di avanzate regolazioni dell’immagine, con un setup di fabbrica comunque di buon livello. Giudizio positivo sull'interfaccia in italiano, veloce e di facile utilizzo.

Occupiamoci ora degli speaker integrati; discrete le prestazioni dell’audio: potente, con voci naturali, alti definiti, medi abbastanza morbidi e bassi sufficienti.

Non dimentichiamo la ventola di raffreddamento dal rumore molto contenuto.

Concludiamo con il prezzo del Nebula Cosmos Laser 4K, acquistabile sul sito dell’azienda e su Amazon a 2.199 euro. Ricordiamo, infine, anche il modello base Nebula Cosmos, con risoluzione Full HD, acquistabile a 1.699 euro.

