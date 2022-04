Recensione sistema home cinema Teufel Cinebar 11 Surround 4.1-Set: ottima qualità in poco spazio

Oggetto oggi della nostra prova è il completo sistema home cinema Cinebar 11 realizzato dall’azienda tedesca Teufel. Set disponibile in bianco o nero e acquistabile in due diverse varianti: la versione base denominata Cinebar 11 2.1-Set comprende una sottile soundbar ed un subwoofer wireless da collegare solo alla rete elettrica; è inoltre disponibile anche la variante 4.1-Set (oggetto della nostra prova) che include anche due speaker posteriori surround, senza fili (è richiesta solo l'alimentazione elettrica), acquistabili anche separatamente.

In generale si tratta di un sistema davvero completo, con avanzate soluzioni tecniche, compatto e facile da installare nel nostro salotto.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del sistema home cinema Teufel Cinebar 11 4.1-Set.

Analisi del design

Iniziamo la nostra recensione dalla Cinebar 11: una soundbar con forme eleganti e curate, molto sottile e che può essere facilmente posizionata sotto o davanti alla nostra TV. Decisamente buona la qualità costruttiva con una scocca in plastica opaca ben realizzata ed un griglia anteriore in metallo.

Non dimentichiamo i comandi touch presenti sul lato superiore (alimentazione, selezione sorgenti, controllo volume, navigazione menù, gestione tracce audio) e le dimensioni pari a 94,80 x 6,00 x 8,30 cm, per un peso di 1,81 Kg.

Cinebar 11 installabile facilmente anche a parete grazie al supporto integrato e dotata, inoltre, di un ampio display sempre ben visibile e con luminosità regolabile.

Come già detto in precedenza, la soundbar è accompagnata dal subwoofer wireless T6 che richiede, quindi, solo l’alimentazione dalla rete elettrica (si accende e si spegne automaticamente). Subwoofer in MDF con rivestimento opaco, ben costruito, installabile in orizzontale o in verticale. Ricordiamo anche il suo spessore ridotto che consente un facile posizionamento, ad esempio, sotto il divano. Subwoofer con dimensioni di 12 x 42 x 42 cm ed un peso di 7,66 kg.

Nel 4.1-Set sono inclusi anche i due diffusori posteriori Effekt. Si tratta di compatti speaker surround, con supporto a parete integrato e adatti anche per montaggio su stand realizzati direttamente da Teufel (modello AC 1001 SP, coppia acquistabile a 69 euro sul sito dell'azienda) o su scaffale.

I diffusori Effekt ricevono il segnale audio dalla soundbar Teufel in modalità wireless (distanza a massima 15 m) e vanno solo collegati alla rete elettrica tramite un cavo (non rimovibile) lungo ben 4 metri.

I diffusori si accendono e si spengono automaticamente e sono, inoltre, dotati di un Led di stato sul lato superiore. Sul retro troviamo, inoltre, il pulsante di pairing ed il selettore per la selezione speaker lato destro o sinistro.

Diffusori Effekt con scocca in plastica, griglia anteriore in metallo e base con rivestimento gommato rosso. Non dimentichiamo le dimensioni pari a 11,2 x 15,3 x 11,2 cm, con un peso di 0,96 Kg.

Infine non dimentichiamo il telecomando in dotazione, completo e ben realizzato, e la confezione che include anche i piedini adesivi per il sub ed i manuali in lingua inglese per la Cinebar 11 e i diffusori Effekt ed anche in italiano per il sub T6.

Caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle specifiche tecniche della soundbar Cinebar 11; un sistema a 2 vie (box chiuso) che ospita al suo interno 2 tweeter da 20 mm e 6 speaker midrange da 44 mm, con un range di frequenza complessivo da 33 a 20.000 Hz e amplificazione in Classe D.

Passiamo alle connessioni, presenti in due diversi vani, dove troviamo l'ingresso per l'alimentatore esterno, la presa per jack da 3,5 mm, un ingresso digitale ottico, una HDMI 2.0a (ARC, CEC‌) ed un ulteriore ingresso HDMI 2.0a. Ricordiamo, inoltre, la compatibilità con i formati DTS, Dolby Digital e Dolby Pro Logic II, 4K Pass-Through, HDR, Dolby Vision, 3D e HDCP 2.2.

Cinebar dotata anche di Bluetooth 5.0, con il supporto del codec aptX per un'ottimale trasmissione del segnale audio. Concludiamo con la potenza complessiva pari a 150 Watt.

Analizziamo ora le caratteristiche del T6 con woofer laterale da 165 mm, bass reflex, range di frequenza da 31 a 200 Hz, amplificazione in Classe D e potenza di 60 Watt.

T6 dotato al posteriore di una piccola manopola per la regolazione del volume dei bassi e di un selettore per la gestione del posizionamento del subwoofer (installazione libera, in un angolo o sotto un mobile).

Infine i diffusori attivi Effekt con amplificazione in Classe D. Satelliti a 2 vie (box chiuso) che ospitano al loro interno un tweeter da 19 mm ed un midrange da 76 mm, con un range di frequenza da 120 a 20.000 Hz ed una potenza di 35W.

Impostazioni disponibili

Esaminiamo ora il menù, in inglese o tedesco, accessibile tramite il display della Cinebar 11. Partiamo dalla tecnologia Dynamore, sviluppata da Teufel, che consente di allargare virtualmente il fronte sonoro oltre le reali dimensioni della cassa.

Non mancano numerose impostazioni in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Oltre alle classiche regolazioni di alti e bassi, troviamo tre diverse modalità di equalizzazione: Normale, Voci e modalità Notte. Tra i vari setting citiamo anche l'impostazione della distanza dall’utente di soundbar, subwoofer e satelliti e la funzione che consente di mantenere sempre sincronizzati audio e video.

Installazione e prestazioni

Il set, grazie alle sue dimensioni contenute, può essere facilmente installato in qualsiasi ambiente. Inoltre, grazie alla compatibilità con la tecnologia ARC (Audio Return Channel), basta collegare la soundbar Cinebar 11 al televisore con un solo cavo HDMI (tutti gli altri dispositivi si possono direttamente collegare alla Tv). Inoltre la soundbar può essere facilmente controllata utilizzando il telecomando del televisore (basta che il televisore supporti HDMI CEC). Non dimentichiamo il subwoofer ed i diffusori Effekt che si collegano automaticamente alla soundbar in wireless.

Passiamo ora all’analisi delle prestazioni della soundbar, partendo dall’elevata potenza. Buona la separazione dei canali, con un ampio fronte sonoro. Audio con alti cristallini e ben definiti e frequenze medie e voci che risultano morbide e naturali. La Cinebar è un'ottima soundbar dalle elevate prestazioni e dalle complete caratteristiche, ideale anche per l'ascolto della nostra musica preferita da smartphone grazie al supporto del codec Bluetooth aptX, con un audio privo di ritardi.

Ottima anche la resa del subwoofer che garantisce al Set bassi profondi e netti, mai preponderanti sulle altre frequenze. Analoga valutazione sui diffusori Effekt in grado di riprodurre un eccellente effetto surround ed un'autentica atmosfera cinematografica. Altoparlanti dalla discreta potenza, con un audio dettagliato ed una buona riproduzione delle frequenze alte e medie.

Stabile, infine, il collegamento wireless di soundbar e satelliti. Giudizio davvero positivo anche sulla tecnologia Dynamore che consente di allargare virtualmente il fronte sonoro. Analoga valutazione sulla qualità costruttiva delle varie casse, sul completo telecomando e sul display della soundbar sempre ben leggibile.

Ottimo anche il rapporto qualità/prezzo con il Set Cinebar 11 2.1-Set acquistabile in offerta sul sito di Teufel a 399,99 euro. La versione in prova Set Cinebar 11 4.1-Set è attualmente in promozione a 699,99 euro.