Recensione Soundcore Motion Boom Plus: la cassa Bluetooth portatile per la tua estate

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di Soundcore, brand del gruppo Anker che vanta una vasta gamma di dispositivi audio per tutte le esigenze. Dopo la prova delle cuffie senza fili Liberty 3 Pro, ecco la recensione della Soundcore Motion Boom Plus; si tratta di una completa cassa Bluetooth, ideale da portare in spiaggia o in piscina grazie alla resistenza a polvere e liquidi. Cassa dalla buona potenza, facile da trasportare e dall’elevata autonomia.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Soundcore Motion Boom Plus.

Design e caratteristiche tecniche

Soundcore Motion Boom Plus adotta una resistente scocca in plastica, impermeabile e resistente alla polvere, con certificazione IP67. Altoparlante con griglia frontale in metallo, dotato di una pratica maniglia e di una cinghia rimovibile in tessuto, per un facile trasporto della cassa. Speaker con un peso pari a 2,2 Kg e con dimensioni di 38,9 x 14 x 19,56 cm.

Passiamo ai comandi presenti nella parte superiore. Qui troviamo alcuni pulsanti retroilluminati: tasto per l'incremento dei bassi (tecnologia BassUp), comando per il pairing Bluetooth e pulsante per la gestione dell’alimentazione. Assente, invece, la retroilluminazione nei controlli del volume, nel pulsante Soundcore (utile per gestione chiamate, tracce audio e attivazione assistente vocale installato sullo smartphone) e nel tasto multifunzione per le funzioni TWS e Party che analizzeremo più avanti.

Proseguiamo con i piedini in gomma sul lato inferiore e con le varie porte presenti al posteriore, inserite all’interno di un apposito vano protetto da uno sportellino; qui troviamo una USB Type-C per la ricarica della batteria integrata da 13.400 mAh, una USB-A utile per ricaricare smartphone e altri device ed un ingresso per jack audio da 3,5mm. Non dimentichiamo, inoltre, la connettività wireless di ultima generazione con Bluetooth 5.3

Passiamo ora alle caratteristiche audio. A bordo della Soundcore Motion Boom Plus troviamo due woofer da 30 W ciascuno, due tweeter da 10 Watt ciascuno e due radiatori passivi laterali, utili per incrementare le basse frequenze.

E’, infine, possibile utilizzare contemporaneamente due Soundcore Motion Boom Plus per realizzare una più ampia configurazione stereo (funzione TWS). Ricordiamo, inoltre, la funzionalità Party che consente di collegare tra loro fino a 100 Motion Boom Plus e altri speaker Soundcore per estendere la nostra musica in una maggiore area o in più ambienti.

App dedicata

Motion Boom Plus è accompagnata dall’app dedicata Soundcore. Applicazione per device iOS e Android, che consente di gestire volume e play/pausa, spegnere l’unità, monitorare la batteria e aggiornare il firmware della cassa. All’interno dell’app troviamo, inoltre, 4 equalizzazioni preimpostate (Soundcore, Voice, Amplificazione alti e Bilanciato) a cui è possibile aggiungere la modalità per l’incremento dei bassi. Non manca, infine, la possibilità di creare equalizzazioni personalizzate dall’utente.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione della Soundcore Motion Boom Plus con la nostra esperienza d’uso: uno speaker resistente e ben costruito, da utilizzare in casa o all'aperto. Buona la potenza di 80 W, con un ampio fronte sonoro. Passiamo alle performance con alti definiti, medi abbastanza morbidi e dettagliati, voci naturali e bassi abbastanza buoni.

Non dimentichiamo l'autonomia di circa 20 ore, con la ricarica al 100% in 5,5 ore.

Infine il prezzo, Soundcore Motion Boom Plus è acquistabile in offerta a 159 euro, grazie al coupon di 20 euro valido fino al 14 agosto.

Scopri di più su Amazon (acquistabile anche a rate)