Recensione Stazione Meteo intelligente Netatmo: completa, smart e di facile utilizzo

Torniamo oggi ad occuparci di Netatmo (brand del gruppo Legrand, di cui BTicino è capofila in Italia) dopo le recensioni del rilevatore di monossido di carbonio e del rilevatore di fumo realizzati da questa azienda.

Oggetto della nostra prova è la stazione meteo intelligente Netatmo; un prodotto completo, facile da installare e da utilizzare, controllabile da smartphone. Stazione realizzata da diversi moduli acquistabili anche separatamente.

Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche della stazione meteo intelligente di Netatmo.

Kit Base

Come già detto nell?introduzione, la stazione meteo intelligente di Netatmo è formata da diversi moduli acquistabili anche separatamente. Partiamo dal kit base che include il modulo interno in grado di ricevere i dati inviati dai sensori esterni collegati in wireless. Questo è l'unico modulo che necessità di un?alimentazione dalla rete elettrica; sul lato posteriore troviamo, infatti, una porta micro USB da collegare ad un alimentatore fornito in dotazione. Tutti gli altri moduli sono, invece, alimentati da classiche pile stilo, con autonomia fino a due anni.

Modulo interno dotato di un led frontale, attivabile con un tocco sul lato superiore, in grado di visualizzare tramite vari colori il livello di CO2 nella nostra abitazione. Modulo dalla forma cilindrica con basi in plastica e scocca laterale in metallo e con dimensioni pari a 45x45x105 mm. Non dimentichiamo la connettività WiFi n (2,4 GHz) integrata che consente di consultare i dati raccolti dalla stazione meteo sull?app di Netatmo.

Proseguiamo l?analisi del kit base che include oltre all'unità da interno anche il modulo esterno resistente alle intemperie. Sensore dalle dimensioni più compatte, pari a 45x45x105 mm, sempre dal design cilindrico e con scocca in metallo. Modulo installabile anche su pareti, pali o ringhiere tramite gli accessori in dotazione.

Per una migliore protezione dagli agenti atmosferici, è possibile inoltre acquistare la custodia esterna in plastica per il modulo esterno. Accessorio opzionale in grado anche di migliorare i rilevamenti dei sensori e installabile anche su pareti, pali o ringhiere tramite gli accessori in dotazione.

Moduli aggiuntivi: pluviometro, anemometro e modulo interno

Il Kit base della stazione meteo intelligente di Netatmo può essere ampliato con 3 diversi moduli, acquistabili anche separatamente: pluviometro, anemometro e modulo interno aggiuntivo.

La stazione meteo di Netatmo può, infatti, monitorare più stanze acquistando i moduli interni aggiuntivi (fino a 3 unità) con dimensione di 45x45x105 mm, alimentazione a batteria fino ad un anno e collegamento in wireless all?unità principale.

Passiamo ai moduli esterni partendo dal pluviometro che consente di monitorare in tempo reale la pioggia caduta. Accessorio, con dimensioni pari a 13x13x11 cm, in plastica resistente alle intemperie e dalla linea moderna, che non richiede di essere svuotato come i pluviometri dotato di provetta graduata.

Infine l?anemometro che vanta una linea particolarmente moderna priva di elementi mobili sostituiti da 4 sensori ad ultrasuoni per la misurazione del vento. Accessorio in plastica resistente agli agenti atmosferici, con dimensioni pari a 110x110x85 mm.

Pluviometro e anemometro sono, inoltre, dotati di attacco a vite alla base per l'aggancio di un supporto per il fissaggio su pareti, tetti, pali o ringhiere.

Sensori e app

Analizziamo ora l?app Netatmo Weather, in italiano, per dispositivi iOS e Android che raccoglie tutti i dati raccolti dai vari moduli.

Iniziamo dalla schermata principale dell?app suddivisa in tre sezioni principali. In basso troviamo i dati rilevati dal modulo interno ogni 5 minuti: temperatura da 0°C a 50°C (anche minima e massima) con precisione di ± 0,3°C; umidità da 0 al 100% con precisione ± 3%; CO2 da 0 a 5.000 ppm con precisione di ± 50 ppm (da 0 a 1 000 ppm) o ± 5% (da 1.000 a 5.000 ppm); fonometro con intensità rumore da 35 a 120 dB.

Ricordiamo anche i dati raccolti dal modulo interno aggiuntivo: temperatura, umidità e livelli di CO2.

Sempre in basso, scorrendo verso sinistra è possibile visualizzare una mappa globale che consente di consultare i dati delle stazioni meteo installate in tutto il mondo.

Passiamo alla sezione centrale dell?app dedicata alle previsioni meteo della nostra zona, fino a 7 giorni e fornite da Weather Pro. Previsioni molto dettagliate che includono numerosi dati come temperature minime e massima, intensità precipitazioni e indice UV. Previsioni, inoltre, accompagnate da chiari grafici dedicati a temperatura e pioggia.

Proseguiamo con la parte superiore dell?app Netatmo Weather dedicata all?ambiente esterno con 4 schermate disponibili. La prima è dedicata alla qualità dell?aria esterna, in grado anche di mostrare l'inquinante principale rilevato nella nostra zona, ad esempio PM2.5; dati non raccolti dalla stazione, ma scaricati da un servizio esterno.

App che include ovviamente anche i dati raccolti dal modulo esterno misurati ogni 5 minuti e visualizzati nella seconda schermata: temperatura da -40°C a 65°C con precisione ± 0,3°C; igrometria da 0 al 100% con precisione ± 3%; barometro da 260 a 1260 mbar con precisione ± 1 mbar. Schermata in grado di mostrare anche le condizioni meteo attuali e le temperature minime e massime registrate.

Passiamo alla terza schermata dedicata al pluviometro. Qui troviamo la quantità di pioggia raccolta nella giornata (da 0,2 mm/h a 150 mm/h, precisione di 1 mm/h e risoluzione di 0.1 mm, frequenza di misurazione ogni 5 minuti). Viene, inoltre, mostrata la quantità di pioggia prevista e misurata nell?ultima ora.

Infine la schermata dedicata all'anemometro: velocità del vento da 0 a 45 m/s (160 km/h) con precisione di 0,5 m/s (1,8 km/h), direzione del vento con precisione di 5 gradi.

App che include anche utili notifiche sullo smartphone come l'inizio della pioggia, livelli di CO2 elevati all?interno della casa e arrivo di ondate di gelo. Notifiche personalizzabili dall'utente, che può essere avvertito dalla Stazione quando vengono rilevati determinati parametri di sua scelta; ad esempio: umidità elevata, forti rumori, bassa temperatura esterna e molto altro ancora.

App che include anche le seguenti funzioni: comandi vocali tramite Alexa, Siri - HomeKit e Google Assistant; compatibilità con la piattaforma di automazione IFTTT; completi grafici per l'analisi dei dati raccolti dai sensori; condivisione della stazione con altri utenti.

Citiamo, infine, l?interfaccia web che permette di consultare i dati della stazione direttamente dal browser del nostro PC.

Esperienza d?uso

In generale il nostro giudizio sulla Stazione Meteo intelligente di Netatmo è molto positivo. Stazione meteo completa, facile da installare e da utilizzare. Un efficace strumento che consente di monitorare la qualità dell'ambiente in cui viviamo; ad esempio il sensore di umidità può essere utile per prevenire la formazione di muffe. Interessante anche il rilevatore di CO2; è infatti importante ricordare che l'anidride carbonica agisce sulle nostre condizioni fisiche in diversi modi. Alte concentrazioni di CO2 possono portare vari problemi come difficoltà nel respirare, mal di testa o spossatezza fisica.

Stazione espandibile con vari moduli aggiuntivi, acquistabili anche separatamente. Buona la qualità costruttiva dei vari moduli, dall?elevata autonomia e con dati raccolti abbastanza precisi. Stabile, inoltre, la connessione ad Internet e tra i vari moduli (20 metri circa).

Giudizio positivo anche sull?app, chiara e semplice da utilizzare. Utili, inoltre, le notifiche e i comandi vocali.

Prezzi

Di seguito i prezzi di listino:

- Kit base (modulo principale ed esterno): 189 euro

- Pack Stazione meteo completa con Pluviometro e Anemometro: in offerta a 319 euro

- Anemometro: 109 euro

- Pluviometro: 79 euro

- Modulo interno aggiuntivo: 79 euro

- Custodia modulo esterno: 39 euro

- Pack Pluviometro e Anemometro: in offerta a 159 euro

