Recensione SwitchBot: 6 utili dispositivi low cost per rendere la tua casa intelligente e sicura

Dopo le recensioni di Hub Mini, Meter e Bot, torniamo ad occuparci di SwitchBot; azienda specializzata in accessori per la nostra casa intelligente. Oggetto oggi della nostra prova sono 6 dispositivi low cost realizzati da SwitchBot: un sensore di movimento, un sensore per porte e finestre, una telecamera da interni, una lampadina smart, una striscia Led intelligente ed un curioso prodotto in grado di aprire e chiudere le tende automaticamente.

Una serie di dispositivi smart utilizzabili anche insieme per aggiungere utili funzionalità di automazione come l?accensione automatica delle luci al nostro rientro a casa.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni dei dispositivi di SwitchBot.

SwitchBot Motion Sensor: sensore di movimento a batteria

Iniziamo dal sensore di movimento di SwitchBot con un raggio d?azione fino a 9 metri ed un angolo di rilevamento di 110 gradi in orizzontale e 55 gradi in verticale; raggio d?azione personalizzabile tramite l?app che analizzeremo più avanti. Un piccolo dispositivo (54 x 54 x 30 mm) Bluetooth, alimentato da 2 batterie AAA con autonomia fino a 3 anni.

SwitchBot Motion Sensor è anche dotato di un sensore di luminosità. Inoltre questo accessorio è accompagnato da strisce adesive ed una base removibile, inclinabile e con aggancio magnetico, per una facile installazione in ogni ambiente. Ricordiamo, infine, le notifiche di movimento inviate sul nostro smartphone e la necessità di acquistare l'accessorio Hub Mini per usufruire di tutte le funzionalità dello SwitchBot Motion Sensor (collegamento WiFi, interazione con altri device SwitchBot e altro ancora).

Infine il prezzo di questo sensore di movimento, pari a 23 euro.

SwitchBot Contact Sensor: sensore per porte e finestre

Passiamo ora allo SwitchBot Contact Sensor in grado di rilevare l?apertura e la chiusura di porte, finestre e anche armadi. Prodotto che integra anche un sensore di movimento, utile per capire quando usciamo o rientriamo a casa, ed un sensore di luminosità. Non mancano, inoltre, le notifiche sul cellulare. Sensori entrambi utilizzabili insieme ad altri prodotti di SwitchBot; ad esempio è possibile utilizzare il sensore di movimento per spegnere tutte le lampadine smart di SwitchBot quando usciamo di casa.

Dispositivo Bluetooth alimentato da una batteria AA, installabile tramite strisce adesive o con aggancio a vite. Per usufruire di tutte le funzionalità dello SwitchBot Contact Sensor è necessario acquistare l'accessorio Hub Mini. Infine il prezzo dello SwitchBot Contact Sensor acquistabile a 23 euro.

SwitchBot Color Bulb: lampadina smart multicolore

Nella gamma di SwitchBot troviamo anche una lampadina intelligente con attacco E27, da 10W (60W equivalenti) - 800 lumens. Lampadina con luminosità regolabile, a 16 milioni di colori, bianca calda e fredda (2700 - 6500 K).

Non dimentichiamo il collegamento WiFi e Bluetooth, la possibilità di programmare accensione e spegnimento, la funzione timer e il controllo simultaneo di più lampadine tramite l?app di SwitchBot. Citiamo, inoltre, la funzione di monitoraggio dei consumi energetici e il passaggio automatico tra i vari colori disponibili. Infine non manca la compatibilità con Alexa, Google Home e IFTTT. Lampadina acquistabile a 13 euro.

SwitchBot Indoor Cam: una telecamera di sorveglianza da interno

Tra i prodotti di SwitchBot troviamo anche una camera di sorveglianza da interno con risoluzione Full HD e angolo di visione di 130 gradi. Camera WiFi, dotata di una base removibile, orientabile e con aggancio magnetico. Passiamo alla memoria con slot per MicroSd (fino a 128 GB) e la possibilità di abbonamento al cloud di SwitchBot. Camera dotata di presa microUSB con alimentatore da parete fornito nella confezione.

Un prodotto dalle complete caratteristiche: visione notturna (led purtroppo ben visibili); rilevamento del movimento con riconoscimento delle figure umane; possibilità di delimitare le zone di rilevamento, ad esempio a porte e finestre; audio bidirezionale (microfono e altoparlante integrati); compatibilità con dispositivi Echo dotati di schermo.

Camera utilizzabile anche come sensore di movimento per l'attivazione di altri prodotti di Switchbot, come ad esempio la lampadina smart. SwitchBot Indoor Cam è acquistabile a 31 euro.

Switchbot Led strip light: striscia led intelligente con telecomando

Proseguiamo la nostra rassegna con la striscia Led intelligente di Switchbot, da 5 m. Accessorio dotato di un piccolo controller con 4 pulsanti dedicati ad alimentazione, gestione luminosità, modalità musica (con microfono integrato), selezione scene/colori. Questa striscia Led vanta, infatti, oltre alla selezione manuale di un singolo colore, anche la modalità musica che permette di sincronizzare l'attivazione dei Led con la musica riprodotta nella nostra casa. Citiamo, infine, le Scene (modificabili dall'utente) con 16 diverse modalità di passaggio automatico da un colore ad un altro.

Striscia Led RGB con 16 milioni di colori ed intensità regolabile, che può essere tagliata secondo le esigenze dell'utente. Led dotati anche di una striscia adesiva, con vari passacavi inclusi nella confezione ed alimentatore esterno per il collegamento alla rete elettrica.

Non dimentichiamo, inoltre, il piccolo telecomando in dotazione, dalle complete funzionalità (alimentazione, gestione luminosità, colori ed effetti luce).

Striscia dotata di collegamento WiFi a 2,4 GHz e Bluetooth, controllabile tramite app e compatibile con Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, IFTTT e Samsung SmartThings. Ricordiamo, infine, la possibilità di programmare accensione e spegnimento tramite l'app di Switchbot che analizzeremo più avanti. Infine il prezzo della striscia Led di Switchbot, pari a 23 euro.

SwitchBot Curtain Rod 2: accessorio in grado di rendere smart le tende della nostra casa

Terminiamo la nostra rassegna con il Curtain Rod 2: un curioso dispositivo in grado di aprire e chiudere le tende automaticamente, tramite comandi vocali e app. Accessorio Bluetooth, ora giunto alla seconda generazione nella versione per tende dotate di bastone (qui la nostra recensione del primo modello). Nuova generazione con un sistema di aggancio al bastone completamente nuovo che consente un miglior movimento della tenda. Migliorata anche la potenza, la procedura d'installazione e la compatibilità con le varie tipologie di tende sul mercato.

Prodotto a batteria, alimentabile anche tramite un piccolo pannello solare opzionale. Curtain Rod 2 è controllabile tramite l'app di Switchbot o tramite comandi vocali impartiti ad Alexa, Google Assistant o a Siri Shortcuts. Non dimentichiamo la possibilità di gestire Curtain Rod 2 tramite il telecomando Switchbot Remote o in base alla luce ambientale, grazie al sensore di luminosità integrato. Per usufruire di tutte le funzionalità del Curtain Rod 2 è necessario acquistare l'accessorio Hub Mini.

Infine il prezzo pari a 68 euro (singola unità in bianco o nero).

App Switchbot

Tutti i dispositivi di SwitchBot possono essere gestiti e configurati tramite la semplice app dell?azienda per dispositivi iOS e Android. App chiara e di facile utilizzo, purtroppo solo in lingua inglese.

App che consente ad esempio di monitorare il funzionamento dei vari sensori e della telecamera e di configurare le varie ?Scene?. Scendendo nel dettaglio, i vari dispositivi di SwitchBot possono essere utilizzati insieme per realizzare complesse azioni smart in modo facile e veloce. All?interno dell?app troviamo, infatti, la sezione ?Scene? che consente di collegare insieme i dispositivi dell?azienda tramite una semplice procedura guidata. Ad esempio, è possibile utilizzare il sensore porta e la lampadina smart per accendere automaticamente la luce dell?ingresso al nostro rientro a casa. E? anche possibile spegnere automaticamente l'aria condizionata quando apriamo una finestra, associando il Contact Sensor con l'Hub Mini (funzione telecomando).

Switchbot: esperienza d?uso

In generale il nostro giudizio sui dispositivi di SwitchBot è positivo. Si tratta di prodotti di varia natura utili per rendere sicura e smart la nostra abitazione. Dispositivi di buona qualità, facili da installare e da configurare.

Iniziamo dal sensore di movimento e dal sensore per porte e finestre, precisi e di facile installazione. Bastano, inoltre, pochi secondi per ricevere sullo smartphone le notifiche di rilevazione movimento e apertura porte.

Giudizio positivo anche sui Led e sulla lampadina smart, dalla buona luminosità.

Proseguiamo con la camera in grado di catturare foto e video di buona qualità anche di notte. Preciso il sistema di rilevamento dei movimenti, con le notifiche inviate sullo smartphone in pochi secondi; notifiche purtroppo solo testuali, prive di anteprima video.

Concludiamo la nostra analisi con il Curtain Rod 2. Prodotto dalla potenza non molto elevata, adatta per tende leggere e dalle dimensioni contenute, in grado di scorrere facilmente. Accessorio utilizzabile, ovviamente, anche con tende a doppia faccia; in questo caso sarà necessario utilizzare due unità, una per ogni pannello. Infine l?autonomia dichiarata di circa 8 mesi, con due movimenti al giorno.

Ricordiamo, infine, la necessità di acquistare l?Hub Mini di SwitchBot per usufruire di tutte le funzionalità (WiFi, compatibilità con Alexa e Google Assistant e altro ancora) dei vari prodotti dell?azienda dotati di Bluetooth. Hub Mini che deve essere posizionato abbastanza vicino ai vari dispositivi a causa dell?utilizzo del collegamento Bluetooth.