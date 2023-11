Recensione TCL NXTPAPER 11: innovativo tablet low cost con lo schermo di “carta”

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei dispositivi mobili di TCL equipaggiati con display NXTPAPER. Innovativi schermi progettati per ridurre l'affaticamento degli occhi ed in grado di offrire un’esperienza visiva simile a quella della carta.

Dopo la recensione dello smartphone TCL 40, proviamo oggi il tablet TCL NXTPAPER 11. Un dispositivo dal design elegante e curato, con ampio display da 11 pollici e sistema operativo Android 13.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del tablet TCL NXTPAPER 11.

Design e confezione

TCL NXTPAPER 11 si presenta con linee moderne e curate ed un'elevata qualità costruttiva. Tablet con scocca in metallo, sottile e leggera, e bordi sottili intorno al display da 10,95 pollici (rapporto schermo/scocca: 85%).

Proseguiamo l’analisi del design ricordando i due speaker su ogni lato (tablet in orizzontale). Su quello sinistro è presente il pulsante di alimentazione, mentre a destra troviamo la porta USB-C. Non dimentichiamo il bilanciere del volume e lo slot per la micro SD, posizionati in alto, e la camera frontale sul lato lungo del tablet. Assente il lettore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali.

Curato anche il retro opaco che tende però a trattenere le impronte. Al posteriore troviamo un'originale sezione su due livelli che sporgono dalla scocca, in plastica lucida e con all’interno la fotocamera ed il flash.

Ricordiamo, infine, la colorazione Dark Grey e le dimensioni pari a 259,04 x 163,64 x 6,9 mm, con un peso di 462g.

Concludiamo con la confezione che include un alimentatore da 15 W ed un cavo USB.

Display NXTPAPER

A bordo di questo tablet troviamo l’innovativo schermo con tecnologia NXTPAPER sviluppata da TCL. Display IPS, da 10,95 pollici, in 5:3, con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) e luminosità di 500 nits. Tablet equipaggiato con una serie di tecnologie che consentono di ridurre l'affaticamento degli occhi, offrendo un'esperienza visiva simile a quella della carta.

Iniziamo dal rivestimento opaco e antiriflesso, con funzione anti-impronte. Proseguiamo con la certificazione TÜV per la riduzione della luce blu, integrata a livello hardware. Ricordiamo anche il sensore che regola la luminosità del display e la temperatura del colore. Scendendo nel dettaglio, la tecnologia di visualizzazione NXTPAPER sfrutta un sistema di intelligenza artificiale per regolare automaticamente la temperatura del colore in base all’ambiente, sia di giorno che di notte.

Proseguiamo con le impostazioni software presenti nella sezione NXTVISION, con varie voci che consentono di migliorare la qualità di immagini, video e giochi. Troviamo, inoltre, la modalità lettura, in bianco e nero, espressamente dedicata ai testi ed in grado di offrire un’esperienza visiva simile a quella di uno schermo e-ink, ma con un'illuminazione più uniforme.

Citiamo anche la modalità “occhi sani”, capace di filtrare la luce blu e abbassare la temperatura del colore del display per ridurre l’affaticamento degli occhi, e la modalità "luce solare", per incrementare la luminosità all’aperto.

Infine ricordiamo le complete impostazioni manuali per la gestione dei colori e della temperatura dello schermo.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete del TCL NXTPAPER 11:

- Display: IPS, 10,95", 2K (2000x1200), rapporto 5:3 e schermo-scocca 85%, 500 nit, 16,7 milioni di colori, tecnologia Eye Care NXTVISION, NXTPAPER 2.0

- Processore: MediaTek Helio P60T octa-core

- GPU: Imagination PowerVR GE8320

- Memoria: 4GB di RAM e 128GB di storage espandibile tramite microSD fino a 1TB

- Connettività: WiFi 5, Bluetooth 5.0, USB-C

- Fotocamera anteriore: 8MP, FF, FOV 100°, video 1080p 30fps

- Fotocamera posteriore: 8MP, AF, video 1080p 30fps

- Batteria: 8.000 mAh con ricarica a 18 W ed inversa

- Audio: 4 speaker, 2 microfoni

- Sistema operativo: Android 13

Analisi del software

A bordo del TCL NXTPAPER 11 troviamo il sistema operativo Android 13 (patch di sicurezza di luglio) con interfaccia personalizzata TCL UI 5.0.

Interfaccia utente con feed di Google, non molto diversa da quella stock di Android. Software con varie app preinstallate di vario genere, come WPS Office. Ricordiamo anche la possibilità di utilizzare due diversi account per una singola app, come Facebook. Proseguiamo con l’utility “Smart manager”, che consente di ottimizzare il sistema operativo e la batteria, e la modalità PC con un'interfaccia simile a quella di Windows.

Concludiamo la nostra analisi con il software per la gestione delle fotocamere che include varie opzioni, dal riconoscimento automatico delle scene (con opzione Notte) alla modalità HDR. Non mancano le modalità Panorama, Stop Motion e vari filtri.

Esperienza d’uso, prestazioni e prezzo

La nostra valutazione complessiva sul TCL NXTPAPER 11 è abbastanza positiva. Si tratta di un tablet ottimo per la lettura di testi di qualsiasi genere, dagli ebook alle pagine web. Giudizio positivo sull’innovativo schermo NXTPAPER, dai colori naturali, con un efficace trattamento opaco e dalla buona luminosità.

Occupiamoci ora dell'esperienza d’uso quotidiana con performance in generale discrete ed un'interfaccia utente abbastanza fluida. Segnaliamo, però, piccoli rallentamenti nelle app e nei giochi più pesanti. Discrete anche le prestazioni nei social e nella navigazione web. Non rapidissimo l’avvio delle applicazioni. Peccato per il processore di qualche anno fa e per il ridotto quantitativo di Ram; caratteristiche che limitano le prestazioni anche nel multitasking.

Per quanto riguarda le performance della camera posteriore, di giorno si ottengono discrete foto, dettagliate e dai colori naturali. Sufficiente la qualità degli scatti di notte e dei selfie. Abbastanza buoni i video, fino a 1080p.

Passiamo alla batteria che consente circa 10 ore di utilizzo, con un uso misto (social, navigazione web, altre app e giochi). Buona l'ergonomia, con uno spessore contenuto e bordi sottili. Non dimentichiamo gli speaker abbastanza potenti e di discreta qualità.

Concludiamo con il prezzo del TCL NXTPAPER 11 disponibile su Amazon a 249 euro. Citiamo, infine, il pennino T-Pen e la cover pieghevole con rotazione multi-angolo, acquistabili separatamente.

Scopri di più su Amazon