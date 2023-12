Recensione Thomson 55QA2S13: completo Android TV 55" QLED

Oggetto oggi della nostra prova è il Thomson 55QA2S13. Si tratta di un TV LCD, QLED, da 55 pollici, con a bordo la piattaforma Android TV. Prodotto disponibile anche nelle versioni da 43, 50, 65 e 75 pollici.

Tv 4K dalle interessanti e complete caratteristiche, dotato delle più moderne tecnologie come il supporto agli standard HDR10, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Design e connessioni

Il Tv di Thomson si presenta con un design curato ed un’ottima qualità costruttiva. Ricordiamo, in particolare, le cornici sottili sui lati e sul bordo superiore, il profilo grigio sotto lo schermo e la base dotata di robusti stand in metallo.

Ben realizzato anche il retro in plastica, abbastanza spesso, dove troviamo tutte le connessioni presenti sul lato sinistro: una porta Ethernet, 4 HDMI 2.0, 2 USB 2.0, ingressi per sintonizzatori (DVB T2, cavo e satellite), slot Common interface, uscita digitale ottica e ingresso video composito e audio analogico in formato RCA. Passiamo alla connettività wireless che include WiFi e Bluetooth. Sul lato destro troviamo, invece, la presa per il collegamento alla rete elettrica, con alimentatore integrato.

Ricordiamo, inoltre, la possibilità di installazione a parete tramite attacco Vesa 200X200.

Proseguiamo con le dimensioni pari a 1229x260x747 mm (con stand) e 1229x77x710 mm (solo TV), con un peso di 11,5 Kg.

Caratteristiche tecniche e telecomando

Proseguiamo con le caratteristiche tecniche del Thomson 55QA2S13 dotato di un pannello QLED, LCD, con retroilluminazione Direct Led, da 55”, a 10 bit (1,07 miliardi di colori). Tv con risoluzione 4K (Ultra HD - 3840 x 2160 pixel a 60 Hz), compatibile con HDR10 e Dolby Vision e angolo di visione di 178 gradi.

Passiamo al comparto audio con due speaker da 10 Watt ciascuno, compatibili con la tecnologia Dolby Atmos.

Cuore del Thomson 55QA2S13 è un processore Arm A55, quad core con frequenza di 1,5 GHz.

TV in classe energetica E, con consumi fino a 110 W.

Non dimentichiamo il buon telecomando Bluetooth, dotato di retroilluminazione e microfono per l’accesso a tutte le funzionalità di Google Assistant (comandi vocali per news, avvio app sul Tv, gestione smart home e altro ancora). Non mancano utili pulsanti per l'avvio rapido di YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, Google Play ed un’ulteriore app scelta dall’utente.

Piattaforma Android TV

Occupiamoci ora del software del Thomson 55QA2S13 dotato del sistema operativo Android TV, in versione 11. Si tratta di un’ottima piattaforma che consente di accedere direttamente a migliaia di app di vario genere, a partire dalle più note piattaforme di streaming come DAZN, Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+. Inoltre la presenza di Android permette di installare direttamente sul Tv divertenti giochi, anche in 3D, comandabili tramite telecomando o joypad Bluetooth (da acquistare separatamente).

Citiamo anche l’utile funzione di Chromecast che consente di visualizzare foto e video presenti su smartphone e tablet ed utilizzare sul TV le app di streaming installate sul cellulare.

Impostazioni

Passiamo ora all’analisi delle impostazioni con una ricca sezione integrata all'interno dell'interfaccia di Android TV. Iniziamo dal setup video con varie modalità preimpostate: Utente, Standard, Vivido, Sport, Film, Gioco e Risparmio energetico. Troviamo, inoltre, un ricco menù che, oltre alle impostazioni classiche (luminosità, contrasto, ecc), include varie sezioni dedicate alla gestione avanzata dei colori, del bilanciamento del bianco e altro ancora.

Proseguiamo con la sezione audio che include varie modalità preimpostate: Utente, Standard, Vivida, Sport, Film, Musica e Notizie. Ricordiamo anche l’equalizzatore e la ricca sezione dedicata all'elaborazione audio Dolby con diverse funzioni per ampliare virtualmente il fronte sonoro.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione del Thomson 55QA2S13 con l’analisi delle sue prestazioni. Il nostro giudizio su questo prodotto è, in generale, positivo. Tv assemblato in Ungheria, ben costruito, di grandi dimensioni, completo e dalle linee curate.

Iniziamo dalle prestazioni video. Questo Tv vanta una resa cromatica convincente con colori naturali ed un buon nero, grazie all‘utilizzo della tecnologia Quantum Dot. Analoga valutazione su contrasto, luminosità, angolo di visione e uniformità.

Con video in 4K HDR / Dolby Vision, il 55QA2S13 vanta immagini di grande impatto e dall’elevato dettaglio, con colori accesi e ricchi di sfumature. Il Tv di Thomson è anche capace di gestire senza difficoltà segnali in SD / HD (es. DTT), con un buon comportamento in ambito gaming (mancano, però, le più recenti tecnologie presenti sui prodotti di fascia alta come HDMI 2.1 e refresh rate a 120 Hz).

Passiamo alla sezione audio dalla discreta potenza e con un ampio fronte sonoro. Abbastanza buona la resa delle frequenze medie e alte e delle voci; sufficienti i bassi, non molto profondi.

Positiva la valutazione sull’interfaccia utente, con il sistema operativo Android Tv abbastanza veloce, di facile utilizzo e ricco di utili funzionalità. Analoga valutazione sul telecomando, completo e dalla buona ergonomia.

Proseguiamo con il prezzo del Thomson 55QA2S13 pari a 549 euro. Ricordiamo, infine, i 3 anni di garanzia con tolleranza 0 per i pixel morti.