Recensione webcam Trust Teza 4K per Pc e Mac

Oggetto oggi della nostra prova è la webcam Teza di Trust. Un prodotto con autofocus, risoluzione 4K, due microfoni stereo, compatibile con Pc e Mac. Webcam facilissima da installare, accompagnata da un utile treppiedi e da un copriobiettivo per la privacy.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della webcam Trust Teza.

Design e caratteristiche tecniche

La webcam di Trust si presenta con un design curato ed una buona qualità costruttiva. Realizzata interamente in plastica nera, ospita sul retro la presa USB-C per il collegamento a Pc e Mac. In dotazione troviamo un cavo USB-C / USB-A da 2 m ed un adattatore maschio USB-C / femmina USB-A.

La webcam può essere facilmente installata sopra al nostro monitor, con la possibilità di inclinarla in avanti fino a 90 gradi e ruotarla di 360 gradi. Sistema di aggancio al monitor abbastanza solido e stabile, dotato anche di elementi in gomma.

In alternativa, la webcam di Trust può essere posizionata sulla nostra scrivania utilizzando anche il treppiedi in dotazione. Accessorio in metallo, con attacco a vite e altezza regolabile. Treppiedi, dalla buona qualità costruttiva, che consente di inclinare la webcam in tutte le direzioni.

Nella confezione troviamo anche una guida rapida ed un copriobiettivo per la privacy; si tratta di una piccola copertura che può essere fissata sul frontale, davanti alla camera, tramite un adesivo in dotazione. Lato anteriore che ospita due microfoni stereo (fino a 5 m di distanza) ed un piccolo led di stato di colore verde.

Non dimentichiamo le dimensioni della webcam pari a 130 x 50 x 53 mm, con un peso complessivo di 204 gr.

Passiamo ora all’analisi delle caratteristiche video. La webcam Trust Teza utilizza un sensore 4K (risoluzione di 3840x2160) a 30 fps, con autofocus, bilanciamento automatico del bianco, compensazione del controluce e angolo di visione di 74 gradi.

Prodotto compatibile con Pc e Mac, con sistemi operativi a partire da Windows 7 e Mac OS X 10.15 .

Installazione, prestazioni e prezzo

Installare la Trust Teza è facilissimo; basterà, infatti, collegare la webcam al Pc, con il sistema operativo che si occuperà di configurarla automaticamente, senza la necessità di installare driver o programmi aggiuntivi.

Occupiamoci ora delle prestazioni video e audio. Abbiamo testato la camera con il noto software Skype. Webcam con immagini dettagliate e dall’ottima definizione, ma dai colori un po’ saturi; Giudizio positivo su autofocus e luminosità; peccato per il rumore video ben visibile, soprattutto, in ambienti con media e ridotta luminosità. Infine l’audio di buona qualità.

Concludiamo la nostra recensione con il prezzo della webcam Trust Teza acquistabile a 139 euro.

