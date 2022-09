Recensione Wemax Vogue Pro: un raffinato videoproiettore fino a 120 pollici

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei videoproiettori di Wemax e dopo i test del Nova, a tiro ultra corto, e del modello portatile Go Advanced, proviamo oggi il Vogue Pro. Si tratta di un avanzato proiettore DLP Full HD, con luminosità di 1.600 lumen, dotato di autofocus ed in grado di generare un'immagine di elevate dimensioni, fino a 120 pollici.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Wemax Vogue Pro.

Design e connessioni

Il Wemax Vogue Pro si presenta con un design moderno e decisamente curato: un parallelepipedo in plastica grigia, con un’ottima qualità costruttiva e dimensioni pari a 200 x 200 x 148 mm e peso di 3,5 Kg.

Partiamo dal frontale con l'obiettivo del Vogue Pro posizionato dietro una lastra di vetro protettiva. Lato anteriore che ospita anche i sensori ToF e la camera dedicati all’autofocus e, in basso, i due speaker da 10 W. Proseguiamo con le ampie prese di aerazione laterali e il pulsante di alimentazione sul lato superiore.

Passiamo al retro dove troviamo un ricco pannello dedicato alle connessioni con due HDMI 2.1 (la seconda compatibile anche con ARC), in grado di accettare video con risoluzione fino a 8K scalati in Full HD; troviamo poi due USB 2.0 per il collegamento di memorie esterne, una Ethernet, un'uscita digitale ottica S/PDIF e un’uscita audio analogica da 3,5 mm per le cuffie. Ricordiamo, infine, la presa per il collegamento alla rete elettrica (alimentatore integrato) e l'aggancio sul lato inferiore per un treppiedi.

Non dimentichiamo la connettività wireless con WiFi ac dual band e Bluetooth 4.2.

Infine la confezione che include un manuale in inglese ed un panno per la pulizia dell’obiettivo. Concludiamo con il piccolo telecomando in dotazione, di buona qualità, con funzione anche di mouse virtuale. Presente anche il microfono, con i comandi vocali che verranno introdotti prossimamente.

Caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche del Wemax Vogue Pro; proiettore DLP Full HD dotato di sorgente di illuminazione Led a 4 canali con durata fino a 25.000 ore e luminosità di 1.600 ANSI lumen. A bordo troviamo un chip DMD da 0,47 pollici, mentre l'obiettivo ha un rapporto di proiezione di 1.1:1. Non dimentichiamo la compatibilità con HDR10, il rapporto di contrasto di 2.500:1 e la copertura al 125% dello spazio colore Rec.709. Proseguiamo con le dimensioni consigliate dello schermo, da 40 a 120 pollici. Dispositivo installabile anche a soffitto. Cuore del Vogue Pro è il processore Amlogic T972-H, affiancato da 2 GB di Ram e da 32 GB di memoria.

A bordo è presente, inoltre, l’autofocus e la correzione automatica della geometria dell’immagine (presente anche l’impostazione manuale). Inoltre troviamo una comoda funzionalità che adatta la dimensione delle immagini ad ogni parete, evitando eventuali ostacoli come quadri, finestre o interruttori della luce. Proseguiamo con l’allineamento automatico quando si usa uno schermo dedicato. Soluzioni che semplificano l’installazione del proiettore, rendendola adatta anche ad utenti poco esperti.

Non dimentichiamo il comparto audio con due speaker da 10 W (compatibile con Dolby e DTS) e la possibilità di utilizzare il proiettore come una semplice cassa Bluetooth con la sezione video disattivata.

Piattaforma Android e impostazioni

Occupiamoci ora del software del Vogue Pro dotato del sistema operativo FengOS, basato su Android 9. OS dalla grafica curata e dall'interfaccia proprietaria, in lingua inglese, di facile utilizzo, che presenta però importanti limitazioni; mancano, infatti, i servizi di Google ed il Play Store, sostituito da due altre App, Aptoide Tv e GetApps; store di qualità decisamente inferiore.

Tra gli aspetti positivi ricordiamo il mediaplayer integrato nel sistema operativo per l’accesso a foto, file audio e video (in alternativa è possibile utilizzare l’app VLC scaricabile da Aptoide Tv). Ricordiamo anche la funzione di mirroring (Airplay e Miracast) che consente di visualizzare il contenuto dello schermo di dispositivi Android, iOS e MacOS sul proiettore.

Sistema operativo che presenta, purtroppo, vari problemi di compatibilità con la maggior parte dei servizi di streaming come Netflix e Disney+. Per l’accesso a queste piattaforme consigliamo, quindi, di utilizzare una sorgente esterna come una chiavetta Fire Tv Stick, collegabile facilmente al proiettore.

Proseguiamo con le impostazioni. Abbastanza curata la sezione dedicata al setup video che include due setting per la gestione della luminosità: Office (da evitare a causa di una predominanza del colore verde) e Standard. Troviamo, inoltre, varie modalità preimpostate (Standard, Movie, Sport, ecc), la possibilità di modificare i classici parametri (luminosità, contrasto, nitidezza, temperatura colore, ecc) ed abilitare il contrasto e i colori dinamici. Infine sono presenti vari preset anche per l’audio: Cinema, Game, Music, Night, Children, Sport, News.

Prestazioni e prezzo



Terminiamo la recensione del Wemax Vogue Pro con l’analisi delle sue prestazioni. Iniziamo dalle performance video: buona la definizione, con colori accesi; analoga valutazione su uniformità e luminosità; accettabile il livello del nero. Viste le caratteristiche del proiettore, consigliamo di utilizzarlo in un ambiente oscurato o con una ridotta illuminazione. Abbastanza buona la valutazione sulla messa a fuoco automatica e sul setup di fabbrica. Utili le funzioni di regolazione automatica dello schermo.

Occupiamoci ora degli speaker integrati dalla buona potenza, con discreti alti e medi, voci abbastanza naturali, ma con bassi solo sufficienti. Proseguiamo con la ventola di raffreddamento dal rumore molto ridotto (< 28 dB).

Infine il prezzo, il Wemax Vogue Pro è acquistabile qui in offerta a 899 dollari (899 euro circa).