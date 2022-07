Recensione yeedi vac 2 pro: un completo robot aspirapolvere e lavapavimenti a 349 euro

Dopo la prova del robot Mop Station, torniamo ad occuparci di yeedi con la recensione del nuovo vac 2 pro. Si tratta di un completo robot aspirapolvere e lavapavimenti a cui può essere affiancata la vac station opzionale: base di ricarica, acquistabile separatamente e dotata di serbatoio separato dello sporco.

Due utili prodotti per la pulizia della nostra casa, di facile utilizzo, con controllo tramite smartphone e a voce grazie alla compatibilità con gli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant.

Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche del robot yeedi vac 2 pro e della base di ricarica vac station.

Design e caratteristiche tecniche

Il robot di yeedi si presenta con la classica forma a disco (dimensioni 35 x 35 x 7,7 cm) e una scocca realizzata in plastica di buona qualità. Iniziamo dal contenitore dello sporco da 420ml, con filtro integrato, accessibile aprendo il pannello presente sul lato superiore del robot. Vano che ospita anche il comando di alimentazione, il pulsante di reset WiFi ed una piccola spazzola per la pulizia del robot.

Passiamo al lato inferiore dove troviamo la spazzola principale con elementi anche in gomma ed una sola spazzola laterale. Sul lato posteriore è, inoltre, possibile agganciare il serbatoio dell'acqua da 180 ml, con panno rimovibile in microfibra per la funzione di lavapavimenti. Funzionalità che vanta un panno in grado di muoversi avanti ed indietro 480 volte al minuto, simulando un lavaggio manuale.

Per la mappatura della nostra abitazione, il robot di yeedi utilizza due sensori ottici; la prima camera è posizionata sul lato superiore vicino al comando per l’avvio/pausa pulizia; la seconda si trova, invece, sul frontale ed è utile anche alla rilevazione degli ostacoli. Non dimentichiamo l'altoparlante integrato, in grado di riprodurre messaggi in italiano relativi allo stato del robot, il modulo WiFi n a 2,4 GHz, la batteria non rimovibile da 5200mAh e la potenza di aspirazione di 3000Pa. Il vac 2 pro vanta anche la funzione di riconoscimento dei tappeti che incrementa automaticamente la potenza di aspirazione; inoltre il robot è in grado di evitare i tappeti durante il lavaggio dei pavimenti.

Vac station

Passiamo ora alla vac station: una base di ricarica (acquistabile separatamente) che ospita un sistema di aspirazione in grado di trasferire lo sporco dal serbatoio del robot (svuotabile anche manualmente) ad un sacchetto da 2,5 litri presente nella stazione di ricarica.

Soluzione che permette di non venire mai a contatto con la polvere raccolta, con il sacchetto, simile a quello dei tradizionali aspirapolvere e sufficiente per circa 30 giorni.

App dedicata e funzionalità

Lo yeedi vac 2 pro può essere controllato tramite comandi vocali, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, e utilizzando l’app dedicata yeedi per iOS e Android.

Applicazione in italiano, di facile utilizzo e ricca di funzionalità, in grado di visualizzare la mappa della nostra abitazione, modificabile anche dall'utente. Tramite questo software è possibile selezionare solo determinate stanze/aree da pulire e stabilire zone vietate al robot, dove, ad esempio, sono presenti cavi o mobili delicati. Ricordiamo anche la possibilità di programmare il funzionamento del robot in determinati orari e la sezione dell’app dedicata al controllo dello stato di usura dei materiali consumabili come filtri e spazzole.

Non manca la regolazione della potenza di aspirazione su 4 intensità ed il controllo dell’erogazione del flusso d’acqua su 3 livelli. Infine citiamo la funzione di ritorno automatico alla base in caso di batteria scarica, con il robot in grado poi di riprendere autonomamente le operazioni di pulizia.

Prestazioni, autonomia e prezzi

In generale il nostro giudizio sul robot di yeedi è positivo: un prodotto completo, ben costruito e di facile utilizzo. Buona la potenza di aspirazione, con un rumore contenuto, e la capacità di movimento all'interno degli ambienti; segnaliamo qualche saltuario urto con i mobili e la necessità di utilizzare il robot solo in ambienti ben illuminati a causa della presenza di sensori ottici per la navigazione nelle diverse stanze.

Giudizio abbastanza positivo sulla funzione lavapavimenti con l’efficace panno oscillante; peccato per il serbatoio dell’acqua dalla capacità non molto elevata che consente la pulizia di circa 100 mq. Molto utile, infine, il serbatoio separato della polvere vac station. Proseguiamo con l’autonomia della batteria, fino a 220 minuti e 200 mq circa. Facili le operazioni di pulizia e di manutenzione delle varie parti del robot.

Concludiamo con i prezzi dei prodotti yeedi disponibili su Amazon.it:

Yeedi vac 2 pro in offerta a 349 euro (coupon di 70 euro più codice sconto LTRJHNCV di 30 euro valido fino al 20 luglio)

Yeedi vac station acquistabile a 199 euro