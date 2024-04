Recensione sistema di allarme con telecamera di Netatmo

In prova oggi il sistema di allarme video intelligente di Netatmo. Una completa soluzione che include una videocamera da interni con riconoscimento facciale, una potente sirena e sensori per porte e finestre.

Un avanzato kit, sul mercato già da diversi anni, semplice da installare e di facile utilizzo, accompagnato da una completa app.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le componenti del sistema di allarme di Netatmo.

Videocamera interna

Iniziamo la nostra recensione dalla videocamera interna intelligente di Netatmo che si presenta con un design moderno e curato. Un cilindro in alluminio anodizzato, con base e copertura superiore in plastica, e dimensioni pari a 45 x 45 x 155 mm.

Nella parte anteriore troviamo l'ottica fissa con sensore da 4 MP, risoluzione Full HD (1920x1080), campo di visione di 130° e modalità notturna a infrarossi, in bianco e nero. Non dimentichiamo il Led di stato ed il microfono.

Il posteriore ospita, invece, una porta micro USB per l'alimentatore esterno, uno slot per micro SD fino a 32 GB, con una scheda da 8 GB già preinstallata, e una porta Ethernet RJ-45. Non dimentichiamo la connessione WiFi n a 2,4 GHz.

Sirena interna

Proseguiamo con la sirena interna intelligente, installabile su un mobile o a parete. Sirena dal design compatto e moderno, in plastica, con dimensioni pari a 130 mm (diametro) x 35 mm (spessore).

La sirena include anche una serie di suoni domestici preregistrati che consentono di simulare la nostra presenza di casa. Inoltre si attiva in caso di manomissione grazie ai sensori di vibrazione integrati.

Accessorio con all’interno 4 pile AA già installate, con un'autonomia di circa 2 anni. In alternativa può essere alimentata direttamente tramite la porta micro USB, con un alimentatore da acquistare separatamente.

Sirena con una potenza di 110dB e connessione Bluetooth Low Energy (BLE) con la videocamera interna. La sirena deve, purtroppo, essere installata nella stessa stanza e a pochissimi metri dalla videocamera a causa di una debolissima connessione wireless. E’ supportata una sola sirena per videocamera.

Sensori per porte e finestre

Il sistema di allarme di Netatmo include anche 3 sensori in grado di monitorare l’apertura di porte e finestre. Non sono formati da due parti e non si avvalgono di un contatto magnetico, come avviene comunemente, ma utilizzano un sistema che si basa sulla vibrazione e sul movimento. Molto semplice l’installazione tramite un doppio adesivo sul retro.

Sul fondo troviamo, invece, l’ingresso per il vano in grado di ospitare due batterie AAA, incluse nella confezione (un anno di autonomia), mentre sul lato superiore troviamo un Led di stato.

Sensori in plastica, a tenuta stagna, con dimensioni pari a 76 x 15,8 x 30,4 mm e connessione wireless con la videocamera interna. E’ possibile utilizzare fino a 12 sensori per singola videocamera. I sensori possono essere applicati a qualsiasi tipo di porta o finestra, anche all’esterno.

Installazione e app

E’ possibile installare i vari elementi del sistema di allarme, in modo facile e veloce, tramite l’app Netatmo Security, compatibile anche con la telecamera da esterni con faretto Presence (qui la nostra recensione). Videocamera collegabile con il sistema di allarme. Sarà, quindi, possibile utilizzare la sirena della videocamera esterna quando la telecamera interna rileva un intruso.

Netatmo Security è un'app in italiano, completa e di facile utilizzo, che include una chiara cronologia dei movimenti rilevati. Applicazione con riconoscimento dei volti in grado di distinguere amici e membri della famiglia da sconosciuti/intrusi. Scendendo nel dettaglio, tramite l’app di Netatmo sarà possibile inserire il volto, già ripreso, di parenti e amici nell'elenco dei visi conosciuti, così da non ricevere notifiche di allarme quando questi entreranno in casa. Se il volto rilevato è noto alla videocamera, questa può anche comunicare direttamente il nome della persona. Se invece è uno sconosciuto, l'utente riceverà una notifica di allarme. Si possono registrare fino a 32 volti. Inoltre grazie al riconoscimento facciale e alla geolocalizzazione dello smartphone, il sistema può accendersi e spegnersi in automatico quando l'utente esce e rientra a casa. Ovviamente, in caso di intrusione, il sistema attiverà automaticamente la sirena dopo un periodo di tempo definito dall’utente.

Non manca un completo sistema di gestione delle notifiche, con la possibilità di distinguere persone da animali.

Ricordiamo, infine, la compatibilità con Alexa, Google Home e Apple HomeKit e la possibilità di memorizzare i video registrati anche su iCloud, Dropbox e FTP.

Esperienza d’uso e prezzo

Concludiamo la recensione del sistema di allarme di Netatmo con la nostra esperienza d’uso. Iniziamo dalla semplice installazione, adatta anche ad utenti poco esperti. Consigliamo di posizionare la videocamera vicino all’ingresso dell’abitazione per un rapido riconoscimento dei volti. Giudizio negativo sulla sirena che deve essere posizionata a pochi metri di distanza dalla videocamera. I sensori hanno una connessione migliore, ma non potentissima, in grado di coprire un ambiente, su un singolo piano, con un'ampiezza fino a 80-90 mq. Non sempre stabile la ricezione del segnale WiFi della telecamera.

Buona la qualità dei video, abbastanza dettagliati, ma dai colori non sempre naturali. Analoga valutazione sull’audio e sulla funzione di riconoscimento dei volti.

Giudizio positivo sull’app, che non necessita di abbonamenti aggiuntivi, e sulla funzione di rilevazione dei movimenti abbastanza precisa, con le notifiche che arrivano sullo smartphone dopo pochi secondi. Abbastanza precisi i sensori per porte e finestre, ma non velocissimi; potente la sirena; buona la qualità costruttiva di tutti i prodotti.

Sistema espandibile, con la possibilità di acquistare ulteriori videocamere. Per quanto riguarda la privacy, i dati vengono memorizzati localmente sulla scheda microSD inclusa.

Concludiamo con il prezzo, il sistema di allarme video intelligente di Netatmo è acquistabile sul sito dell'azienda a 349 euro.

Scopri di più su Amazon in offerta a 288 euro

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.