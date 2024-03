Recensione ALLPOWERS: super kit portatile con batteria da 2 kWh e pannello solare da 600 W a 1.599 euro

Continua il nostro viaggio alla scoperta della gamma di power station di ALLPOWERS e dopo la recensione del potente modello R3500 proviamo oggi la sorella minore R2500.

Power station con batteria, inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko), capace di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere, dallo smartphone ad un frigorifero.

Power station utilizzabile in casa o all’aperto, ricaricabile anche tramite pannelli solari fissi o mobili come il modello SP039 oggi in prova.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo interessante kit di ALLPOWERS formato dalla power station R2500 (versione aggiornata) e dal pannello solare portatile SP039.

Kit dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, acquistabile in offerta 1.599 euro.

Power station ALLPOWERS R2500

La R2500 adotta lo stesso design della sorella maggiore a partire dalla scocca in plastica grigia e nera, con prese d'aria laterali impreziosite da una finitura verde.

Iniziamo la nostra analisi dal frontale dove troviamo un ampio display LCD, luminoso e ben leggibile, che mostra la percentuale della batteria, i flussi di energia in entrata ed in uscita, i tempi di carica/scarica, i collegamenti attivi e varie icone di stato.

Sul lato anteriore troviamo, inoltre, il pulsante di alimentazione generale e quelli dedicati alle porte in corrente continua e alle prese AC - Schuko. Scendendo nel dettaglio, la R2500 ospita quattro prese Schuko (220-240V, 10A, 2.500W e picco di 4.000W, con inverter a onda sinusoidale pura), due USB-C (5/9/15V-3A, 20V-5A, 200W max), due USB-A (5V-2,4A, 12W max) e 2 USB-A (5V-3A, 9V-2A, 12V-1,5A, 36W max). Troviamo poi due DC5525 (12V-5A, 120W max), una presa accendisigari auto (12V-10A, 120W max). Tutte le porte e prese sono protette da sportellini in plastica e gomma.

La nuova versione della R2500 si differenzia dal precedente modello per alcune limitate differenze sulle porte e prese e per una diversa disposizione degli ingressi, spostati dal posteriore ai lati, dove troviamo due ampie maniglie per il trasporto della power station e le prese di aerazione.

Iniziamo dal lato sinistro dove troviamo, sotto uno sportellino, l’ingresso per la ricarica in AC fino a 1.500W (alimentatore integrato nell’unità). Qui è, inoltre, presente una porta XT60 per la ricarica tramite pannelli solari (1.000 max, 12-150V, 13A) e tramite accendisigari auto (12V/24V). E’ anche possibile utilizzare contemporaneamente l’ingresso solare e in AC. Non dimentichiamo l’interruttore di protezione da sovraccarico. A destra troviamo, invece, le due porte proprietarie per il collegamento delle batterie aggiuntive B3000.

Assenti sistemi di ricarica wireless Qi per smartphone, cuffie e altri dispositivi compatibili.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la batteria LiFeP04 da 2.016 Wh integrata. Accumulatore garantito per 3.500 cicli di carica, all’80% di potenza. Non dimentichiamo la funzione di UPS (15 ms), l’avanzata protezione contro sovratensioni e cortocircuiti ed il sistema di ventilazione integrato, dalla ridotta rumorosità. Ricordiamo, inoltre, la connettività WiFi e Bluetooth per il controllo tramite l’app che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

Passiamo alla confezione che include un manuale non in italiano, il cavo di ricarica da rete ed il cavo MC4-XT60 per il collegamento ai pannelli solari.

Batteria decisamente ingombrante, con dimensioni pari a 456 x 360 x 346 mm ed un peso di 29 Kg. La power station di ALLPOWERS è in grado di funzionare anche in ambienti freddi e ad elevate temperature: carica tra 0°C e 40°C; scarica tra -10°C e 40°C.

App

Analizziamo ora l’app di ALLPOWERS per dispositivi iOS e Android che consente di controllare la R2500 tramite WiFi e Bluetooth. Semplice applicazione in inglese che permette il monitoraggio della carica della batteria, il controllo dei flussi energetici in entrata ed in uscita e l’attivazione delle varie prese e porte. Non è, invece, possibile accendere e spegnere la power station a distanza o impostare dei limiti di carica e scarica della batteria.

Ricordiamo, inoltre, la possibilità di regolare la velocità di ricarica in AC su tre livelli: veloce a 1.500 W, standard a 1.000W e silenziosa a 650 W. Non dimentichiamo l'opzione Eco che permette di disattivare, tramite un timer fino a 6 ore, porte e prese in AC e DC ed il menù dedicato all'aggiornamento del firmware della power station.

Pannello solare ALLPOWERS SP039

Passiamo ora all'analisi del pannello solare ALLPOWERS SP039, con una potenza massima di ben 600 W. L'SP039 è suddiviso in 6 elementi, purtroppo privi di supporti posteriori. Può essere, quindi, installato in verticale, ad esempio su una ringhiera, o posizionato su un supporto esterno utilizzando anche i 6 ganci di metallo e i 6 in tessuto forniti in dotazione.

Pannello che può essere ripiegato e trasportato in una grande borsa dotata di tasca frontale per ospitare i cavi in dotazione ed utili per il collegamento con la power station.

Pannello in silicio monocristallino, con tasso di conversione solare del 23%. Ricordiamo, inoltre, la certificazione IP67 con resistenza ad acqua e polvere, il rivestimento posteriore in tessuto sintetico e la pratica maniglia per il trasporto.

Di seguito le caratteristiche tecniche principali: tensione alla massima potenza (Vmp) di 44 V; tensione a circuito aperto (OCV) di 52,8 V; corrente alla massima potenza (Imp) di 13,63A, corrente di cortocircuito (Isc) di 14,99A.

Dotato di connettori standard MC4, il pannello solare è utilizzabile con le power station ALLPOWERS S1500/S2000/S2000 PRO/R4000/R3500/R2500/R1500 e con altri prodotti compatibili di altri brand.

Infine le dimensioni ed il peso dell’SP039: 212,5 x 181,3 x 1 cm (aperto), 60 x 90,6 x 5 cm (chiuso), 12,5 Kg.

Esperienza d’uso, prestazioni e prezzo

Passiamo all'esperienza d’uso. In generale la nostra valutazione è positiva. Da ALLPOWERS arriva una power station di fascia alta, versatile e dall’elevata capacità. Un prodotto ben costruito, in grado di caricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere. Power station adatta per l’outdoor e per il campeggio, utile ad alimentare, ad esempio, attrezzi da giardinaggio, frigoriferi portatili e grill elettrici. Unità adatta anche per attività indoor, ad esempio in caso di blackout, e collegabile a varie tipologie di elettrodomestici e a dispositivi elettronici come Pc portatili e fissi. La batteria integrata consente, ad esempio, di alimentare un computer (80W) per 17 ore o un frigorifero (220 W) per 6 ore.

Numerosi, inoltre, i metodi di ricarica. Sono necessarie 1,3 ore per una carica completa dalla presa a parete e 2 ore con pannelli solari da 1.000W. Sfruttando entrambe le sorgenti è, inoltre, possibile ricaricare la power station in poco meno di un’ora.

Proseguiamo con il pannello solare SP039, con un giudizio in generale abbastanza positivo. ALLPOWERS ha realizzato uno dei pannelli solari portatili più potenti sul mercato. Un prodotto ben costruito, resistente e con una potenza vicina a quella dichiarata, che consente di catturare circa 3 kWh di energia solare ogni giorno, con un posizionamento ottimale.

Peccato per la complessa installazione a causa delle elevate dimensioni e dell’assenza dei supporti posteriori.

Concludiamo con la garanzia di 5 anni e con il prezzo della ALLPOWERS R2500 acquistabile in offerta sul sito dell’azienda a 999 euro. Il pannello solare SP039 è proposto a 659 euro, mentre il kit con power station e pannello solare ha un prezzo promozionale di 1.599 euro anche su Amazon (sconto tramite coupon). Prezzi che possono essere ridotti del 10% tramite il codice sconto TODAY valido per tutti i prodotti presenti sul sito web di ALLPOWERS.

