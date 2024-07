Recensione Aoc Agon Pro AG456UCZD: super monitor OLED curvo da 44,5”

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, è arrivato il momento della nostra prova del nuovo Aoc Agon Pro AG456UCZD. Gaming monitor gaming dalle dimensioni davvero elevate con una diagonale di ben 44,5 pollici. Questo modello vanta anche un ottimo pannello OLED curvo ed estremamente veloce, un design innovativo ed una completa connettività.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio le caratteristiche tecniche e le prestazioni del nuovo Aoc Agon Pro AG456UCZD.

Design e confezione

Il monitor di Aoc si presenta con un design decisamente moderno ed originale. Iniziamo dall’ampio pannello OLED con curvatura 800R, spessore decisamente contenuto, cornici sottili e simmetriche su tutti i lati e rivestimento in plastica lucida al posteriore, impreziosita da una sottile finitura spazzolata.

Tutta l’elettronica è ospitata in un box sul retro del monitor dalle forme davvero originali. Box in plastica opaca, dalle linee tese e con al centro un elemento geometrico di colore grigio circondato da Led RGB personalizzabili dall’utente. Qui troviamo anche l’aggancio per il supporto del monitor realizzato in plastica e metallo e dotato anche di passacavi. Elemento che conserva lo stesso stile del retro, con linee moderne e curate.

Supporto che consente un completo orientamento del monitor. Iniziamo dalla regolazione in altezza di 100 mm, passiamo poi all’inclinazione da -5 a 15 gradi ed infine la rotazione di 15 gradi. Posteriore che ospita anche il supporto Vesa 100x100 e prese d’aria laterali.

Ricordiamo anche l’ampia base in metallo a forma di “V”, il joystick per la navigazione all’interno dell'interfaccia utente, posizionato sul lato destro del box, il Led di stato frontale e l’alimentatore integrato.

Proseguiamo con le dimensioni pari a 992,2 x 509-609 x 359,2 mm (inclusa base) e 992,2 x 457 × 219,8 mm (senza base), con un peso di 11,35 Kg senza piedistallo.

Infine la confezione che include un utile telecomando che consente una completa gestione del monitor. Scendendo nel dettaglio, questo accessorio, dalle forme compatte e curate, ospita i comandi per la navigazione all’interno dell'interfaccia utente, per la gestione dell’alimentazione, per la selezione degli ingressi e per il controllo di volume e luminosità. Ricordiamo anche i comandi per l'accesso rapido al menù dedicato ai giochi e per l’attivazione di un mirino virtuale.

Confezione che ospita anche un completo manuale in italiano, il report di calibrazione del monitor, l’aggancio Vesa, un panno di pulizia e vari cavi: alimentazione, HDMI, DP, USB A-B e USB-C (con adattatore USB-A).

Caratteristiche tecniche

L’Aoc Agon Pro AG456UCZD vanta avanzate specifiche tecniche a partire dal pannello OLED curvo da 44,5 pollici (113 cm di diagonale), in formato 21:9 e con risoluzione UWQHD (3440x1440 - 93,2 ppi). Ricordiamo anche il trattamento antiriflesso e la profondità nativa di 10 bit, con 1,07 miliardi di colori disponibili, e la compatibilità HDR10. Proseguiamo con il rapporto di contrasto di 150,000:1, la luminosità di 1.000 cd/m2, l’angolo di visione di 178 gradi e l'ampia copertura cromatica del monitor, pari al 127,5% di sRGB e al 98,5% di DCI-P3.

Monitor velocissimo, con una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz e tempo di risposta di soli 0,03 ms. Monitor Flicker-Free, con Low Blue Mode per ridurre l’affaticamento visivo, compatibile con FreeSync Premium e G-Sync.

Proseguiamo con le complete connessioni situate principalmente sul lato inferiore del box posteriore, un po’ difficili da raggiungere. Qui troviamo due HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4, una USB-C 3.2 (DP alt mode e power delivery fino a 90 W) e uscita per le cuffie con jack da 3,5 mm. Sul lato sinistro del box troviamo, inoltre, un hub USB 3.2 a 4 porte con funzione di ricarica rapida. Citiamo anche lo switch KVM per il controllo di più PC con un’unica tastiera ed un unico mouse.

Non dimentichiamo le specifiche audio con due speaker integrati da 8 W ciascuno.

Infine il consumo energetico da 103 a 310W e la garanzia di 3 anni che copre il burn-in del pannello OLED.

Interfaccia utente

A bordo dell’Aoc Agon Pro AG456UCZD troviamo una completa interfaccia utente in Italiano suddivisa in vari menù. Iniziamo da “Impostazioni giochi” che include vari preset per FPS, RTS e giochi di corsa più altri tre setting personalizzabili dall’utente. Proseguiamo con la completa gestione delle ombre e della saturazione dei giochi, l’attivazione di vari mirini virtuali ed il contatore di fotogrammi (solo per schede grafiche AMD).

Passiamo al menù “Luminosità” che include i controlli per contrasto, luminosità, gamma, vari preset (Standard, Testo, Internet, Giochi, Film, Sport, Lettura) e la gestione dell’HDR.

Non manca la sezione dedicata al Picture in Picture, per la visualizzazione in contemporanea di due sorgenti, ed il menù per la gestione dei colori. Qui troviamo i controlli per la riduzione della luce blu, la gestione di temperatura colore, RGB e Gamut e la funzione DCB (Dynamic Color Balance) con varie impostazioni predefinite che regolano la curva di colore dell'immagine.

Continuiamo con la sezione “Light FX" dedicata ai Led RGB posteriori e che include numerosi effetti preimpostati.

Infine il menù “Audio”, per la sola regolazione del volume, e la sezione "Extra" che include varie tecnologie per evitare il burn-in del pannello OLED.

Le varie impostazioni del monitor possono anche essere gestite direttamente dal PC scaricando due programmi dal sito di AOC: G-menu ed il più semplice I-menu.

Esperienza d’uso e prezzo

In generale la nostra valutazione sull’Aoc Agon Pro AG456UCZD è decisamente positiva: uno dei migliori gaming monitor attualmente sul mercato. Un modello dalle elevate prestazioni, dalle complete caratteristiche e dall’originale design.

Iniziamo dall’ottima qualità costruttiva, con un’ampia e stabile base in metallo e complete regolazioni del monitor.

Eccellenti le prestazioni video grazie all'ottimo pannello OLED, dai colori naturali, con un nero ovviamente assoluto ed una buona luminosità. Analoga valutazione su contrasto, calibrazione di fabbrica e sulla completa interfaccia utente. Peccato solo per la densità dei pixel non elevatissima.

Modello sempre fluido e velocissimo, adatto ad ogni genere videoludico ed in grado di soddisfare anche i giocatori più esigenti. Monitor curvo dall’elevata immersività che consente un’ampia visione panoramica nei videogiochi e ottimo anche per la produttività grazie alla possibilità di visualizzare due (o più) ampie finestre affiancate, utilizzandole come se fossero due monitor. Schermo ideale anche per l’editing audio e video, con la possibilità di visualizzare una lunga porzione della timeline. Positiva anche la visione della maggior parte dei film, visibili senza le bande nere sopra e sotto l’immagine. Formato in 21:9, ovviamente, non particolarmente adatto alla visione di serie TV e altri contenuti in 16:9, non in grado di sfruttare completamente l’ampia larghezza dello schermo.

Discreti gli speaker integrati, dalla discreta potenza, ma dai bassi solo sufficienti.

Concludiamo con il prezzo del monitor Aoc Agon Pro AG456UCZD, acquistabile a 1.199 euro.

