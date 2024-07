Recensione CMF Phone 1: un originale smartphone low cost

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento della nostra prova del nuovo CMF Phone 1. Si tratta del primo smartphone realizzato da CMF, sub brand di Nothing; giovane azienda inglese nota per i suoi originali prodotti, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

CMF Phone 1 si distingue, in particolare, per il suo originale design e per il software basato su Android 14.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo CMF Phone 1.

Design e confezione

CMF Phone 1 vanta un design originale, dalle linee moderne e curate. Iniziamo la nostra analisi dalla scocca posteriore opaca, in policarbonato, rimovibile e disponibile in quattro diverse colorazioni: nera (in prova), verde chiara, arancione e blu (esclusiva per il mercato indiano).

Le prime due utilizzano un rivestimento ruvido, resistente alle impronte digitali e con una finitura antiscivolo, mentre le versioni in arancione e blu sono rivestite in pelle vegana.

L’intera scocca posteriore, che comprende anche la cornice laterale, può essere facilmente smontata svitando le 4 viti in acciaio sul retro e rimuovendo il carrellino delle Sim ed il tappo presente nell'angolo destro. Questo nasconde un sistema di aggancio a vite, denominato da CMF “Accessory point”, che permette di fissare sul retro dello smartphone 3 utili accessori acquistabili separatamente: un laccetto, uno stand per mantenere il Phone 1 in verticale ed un porta carte di credito/tessere. Peccato per l'impossibilità di sostituire la batteria, una volta rimossa la scocca dello smartphone.

Proseguiamo la nostra analisi con le due fotocamere posteriori circondate da una cornice in metallo; materiale utilizzato anche per i comandi laterali. Sul lato sinistro troviamo il bilanciere del volume, mentre a destra è stato inserito il pulsante di alimentazione. Il lato inferiore ospita il singolo altoparlante mono, l’USB-C ed il carrellino per le due nano Sim, una delle quali sostituibile con una MicroSD.

Passiamo all’anteriore con cornici sottili su tre lati e bordo inferiore un po’ più spesso.

Non dimentichiamo le dimensioni del CMF Phone 1 pari a 164 x 80 x 8,2 mm ed il peso di 197 grammi.

Infine la confezione che include solo un cavo USB.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete del nuovo CMF Phone 1:

- Display: 6,67” Super AMOLED, 1.080 x 2.400, 395 ppi, 8 bit, Ultra HDR, HDR10+, luminosità 2.000 nit di picco, 60-120 Hz, sensore impronte integrato, pellicola preapplicata

- Processore: MediaTek Dimensity 7300 5G, 8 core, fino a 2,5 GHz, 4nm, con sistema di raffreddamento a liquido

- RAM: 6 / 8 GB

- Memoria: 128 / 256 GB

- Fotocamere posteriori: camera principale Sony 50 MP, f/1.8, 79º + sensore bokeh 2MP

- Fotocamera anteriore: 16 MP

- Connettività: dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 Watt, ricarica inversa via cavo a 5 W

- Certificazione resistenza polvere e liquidi: IP52

Analisi del software

A bordo del CMF Phone 1 troviamo il sistema operativo Android 14 (patch di sicurezza di luglio) personalizzato con l’interfaccia Nothing OS 2.6: chiara ed essenziale, in bianco e nero e con piccoli elementi in rosso. Interfaccia praticamente stock, con limitate personalizzazioni e senza inutili app preinstallate. Ricordiamo in particolare gli ottimi e completi widget realizzati da Nothing (camera, media player, contapassi e altro ancora) e le cartelle personalizzabili. Interfaccia completamente configurabile dall’utente, con numerose opzioni disponibili e con un generatore di sfondi basato sull’intelligenza artificiale.

Sistema operativo ben ottimizzato che include la funzione “RAM Booster” in grado di incrementare virtualmente la RAM fino a 16 GB, utilizzando lo storage dello smartphone. Citiamo anche la modalità “Gioco”, che migliora l’esperienza di gaming. CMF garantisce due nuove versioni del sistema operativo e 3 anni di aggiornamenti per le patch di sicurezza.

Proseguiamo con il software per la gestione delle fotocamere con numerose modalità disponibili: slow-motion, ritratto, timelapse, panoramica, manuale-esperto, notturna. Troviamo, inoltre, due modalità di scatto (TrueLens Engine) per foto con colori naturali o più vividi. Il CMF Phone 1 incorpora anche l’Ultra XDR sviluppato in collaborazione con Google; algoritmo di elaborazione delle foto che consente scatti più realistici. Non mancano, inoltre, l’opzione per foto e video in movimento e lo scanner per codici QR. Citiamo anche l’opzione per gli scatti a 12 o 50 MP, la modalità Raw e lo zoom digitale fino a 10x.

Esperienza d’uso

In generale la nostra valutazione sul CMF Phone 1 è decisamente positiva: uno dei migliori cellulari di fascia bassa attualmente sul mercato. Uno smartphone veloce e reattivo, con qualche rallentamento solo nei giochi più esigenti.

Proseguiamo con il display: un AMOLED di elevata qualità, veloce, luminoso, dai colori naturali e, ovviamente, con neri assoluti.

Veloci e precisi gli sblocchi tramite il riconoscimento del viso e con il sensore delle impronte integrato nello schermo. Nessun problema dal comparto telefonico/audio con uno speaker di qualità discreta e dalla buona potenza. Per quanto riguarda la connettività, segnaliamo l’assenza dell’NFC per i pagamenti digitali.

Passiamo al comparto fotografico. Abbastanza buone le foto di giorno, dal discreto dettaglio e dai colori naturali. Sufficienti gli scatti in condizione di ridotta luminosità. Discreti i selfie ed i video con una sufficiente stabilizzazione digitale e non ottica, fino alla risoluzione 4K/30fps dalla camera posteriore e in 1080P/60fps da quella frontale. Ricordiamo, inoltre, il sensore di profondità da 2MP per migliorare le foto in modalità ritratto. Peccato per l’assenza di un grandangolo.

Passiamo all’autonomia, con la batteria da 5.000 mAh che consente due giorni di utilizzo medio e oltre un giorno con un uso intenso dello smartphone. Non dimentichiamo la ricarica veloce: 50% in 26 minuti e 100% in poco più di un’ora.

Ottima anche la valutazione sul software, curato e ben ottimizzato.

Un prodotto con una buona qualità costruttiva, in grado di resistere senza danni a temperature estreme, da -40°C a 75°C, per due settimane e a cadute da 1,5 m di altezza, secondo le dichiarazioni di CMF. Utile la possibilità di sostituzione della scocca (stampabile anche in 3D) in caso di danneggiamento o per cambiare il look dello smartphone.

Prezzi

Il CMF Phone 1 è disponibile sul sito dell’azienda e su Amazon a partire da 239 euro nella configurazione 8+128 GB. La scocca posteriore è acquistabile sul sito dell'azienda a 35 euro. Gli accessori (stand, laccetto e porta carte di credito) sono, invece, proposti al prezzo di 25 euro.

