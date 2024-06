Recensione Dreame X40 Ultra Complete Edition: super robot aspirapolvere e lavapavimenti

Oggetto oggi della nostra prova è il robot aspirapolvere lavapavimenti Dreame X40 Ultra, nella versione Complete Edition che include numerosi ricambi di vario genere. Modello top di gamma dalle caratteristiche davvero complete e con a bordo innovative funzionalità.

Il nuovo robot di Dreame vanta una potentissima aspirazione, panni rotanti per il lavaggio dei pavimenti fino ai bordi, avanzati sensori con intelligenza artificiale e base di ricarica con serbatoi per acqua pulita/sporca, detergente e sacchetto per la raccolta della polvere.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Dreame X40 Ultra Complete Edition.

Robot

Iniziamo la nostra recensione dal design del Dreame X40 Ultra che si presenta con la tradizionale forma a disco ed una scocca in plastica bianca o nera. Davvero completa la dotazione di sensori con le telecamere frontali dotate di tecnologia “AI Action” e la torretta Lidar sul lato superiore. Sensori utili alla mappatura della nostra casa, anche in 3D, alla navigazione e al riconoscimento degli ostacoli. Robot, con intelligenza artificiale, in grado di identificare macchie, sporco, animali domestici e numerose tipologie di oggetti, come scarpe, cavi e altro ancora. Su questo nuovo modello troviamo anche un Led frontale che consente una completa pulizia in spazi angusti e stanze buie.

Aprendo il pannello superiore, è possibile accedere al serbatoio rimovibile dello sporco da 300 ml. Qui troviamo, inoltre, il Led di stato dedicato al collegamento WiFi. Lato superiore che ospita anche tre pulsanti dedicati ad alimentazione/inizio pulizia, avvio pulizia spot/macchie, ritorno alla base.

Molto più interessante il lato inferiore dove troviamo l’innovativa spazzola laterale estensibile in grado, quindi, di raggiungere anche gli spazi più stretti, come gli angoli, e le aree intorno alle gambe dei mobili. Inoltre la spazzola laterale si può muovere di oltre 10 mm, verso l'alto e verso il basso, in sincronia con i moci e la spazzola principale, per separare la pulizia a secco e con acqua.

Proseguiamo con la spazzola principale, completamente in gomma, e i due agganci magnetici per i panni rotanti mop dedicati alla funzione lavapavimenti. Panni collegati a due motori elettrici inseriti nella zona posteriore del robot. Mop rimovibili, dotati di frange morbide, in grado di sollevarsi di 10 mm o staccarsi automaticamente nella base di ricarica, quando non necessari.

Il Dreame X40 Ultra è, inoltre, in grado di spostare il panno destro verso l’esterno fino a 4 cm: innovativa ed utile soluzione automatica che consente di pulire facilmente angoli, bordi, battiscopa e mobili.

Inoltre all'interno del robot troviamo un piccolo serbatoio dell’acqua da 80 ml, che consente di mantenere i panni umidi durante il lavaggio dei pavimenti.

Dreame X40 Ultra integra una batteria da 6.400 mAh ed un potentissimo sistema di aspirazione che arriva a ben 12.000 Pa.

Base di ricarica

Passiamo all’analisi della base di ricarica, in plastica, dal design elegante e abbastanza compatto. Aprendo il coperchio superiore è possibile accedere ai due serbatoi rimovibili (4,5 litri per l’acqua pulita, 4 litri per l’acqua sporca), dedicati alla funzione lavapavimenti. Entrambi dotati di coperchio, con una pratica maniglia.

Sotto il coperchio centrale, con finitura metallica, troviamo un sacchetto rimovibile per la raccolta della polvere prelevata da robot ed il contenitore per il detergente, fornito in dotazione.

Base che ospita un ampio vano dedicato non solo alla ricarica del robot, ma anche alla pulizia automatica dei due panni, con un complesso sistema di immissione dell’acqua pulita e rimozione di quella sporca, inviata all'apposito contenitore. Lavaggio effettuato durante e al termine delle operazioni di pulizia, con acqua calda fino a 70 °C. Non manca l'asciugatura dei panni con aria calda, per evitare la formazione di muffe e cattivi odori.

Vano dotato anche di un utile sistema di autopulizia in grado di eliminare gli eventuali residui di sporco presenti sul fondo della base di ricarica.

Infine ricordiamo il kit opzionale che consente di collegare la base allo scarico e al sistema idrico della nostra abitazione, per il caricamento e lo svuotamento automatico dell’acqua. Kit in grado di rendere superfluo lo svuotamento e il riempimento manuale dei due serbatoi presenti nella base.

App Dreamehome, confezione e ricambi

Dreame X40 Ultra è accompagnato dalla completa app Dreamehome, in italiano e con tantissime opzioni disponibili. Iniziamo dalla creazione della mappa, anche in 3D, (con il robot capace di dividere automaticamente le stanze) modificabile dall’utente ed in grado di visualizzare anche eventuali ostacoli rilevati.

Proseguiamo con le modalità principali di funzionamento dell’X40: aspirazione, lavaggio e aspirazione, solo lavaggio o prima aspirazione e poi lavaggio.

Passiamo alla modalità “CleanGenius” che gestisce automaticamente le impostazioni del robot. In alternativa è possibile personalizzare la pulizia scegliendo tra numerose opzioni, con 4 livelli di aspirazione e ben 32 livelli di umidità dei panni. Ricordiamo anche le opzioni per modificare la temperatura di lavaggio dei panni e la funzione di videosorveglianza. La telecamera frontale del robot può essere utilizzata anche per tenere sotto controllo le attività di pulizia, l’abitazione e i nostri animali domestici.

Completissima la gestione dei tappeti. Scendendo nel dettaglio, tramite app è possibile scegliere se lavarli, aggirarli, far alzare i panni, oppure sganciarli e lasciarli all’interno della base (modalità ideale per i tappeti a pelo alto).

Tra le opzioni più utili citiamo la possibilità di far pulire i tappeti prima di tutto, pulire seguendo la direzione del pavimento e il lavaggio intensivo vicino alle gambe dei mobili.

Concludiamo con la compatibilità con Alexa e Google Assistant e la ricca confezione della Complete Edition che include numerosi ricambi: sei paia di panni extra, una spazzola centrale e due laterali di ricambio, tre filtri per la polvere, il detergente da un litro e tre sacchetti per lo sporco. Confezione che include anche un manuale in italiano.

Prestazioni, autonomia e prezzo

Il nostro giudizio sul Dreame X40 Ultra è decisamente positivo: uno dei migliori robot aspirapolvere lavapavimenti attualmente sul mercato. Prodotto ben costruito, di facile utilizzo e ricchissimo di funzionalità. Un robot quasi completamente automatico, che consente una completa pulizia di pavimenti di ogni genere, tappeti e moquette.

Elevatissima la potenza di aspirazione anche di peli, capelli e detriti di varie dimensioni, con un rumore abbastanza contenuto. Molto buona la capacità di movimento all'interno degli ambienti, con l’utile spazzola laterale estensibile; segnaliamo solo qualche leggero e saltuario urto con i vari mobili. Precisa la mappatura della nostra casa, con il robot in grado di identificare anche piccoli oggetti e ostacoli.

Valutazione decisamente positiva sulla funzione di lavapavimenti. Il Dreame X40 Ultra è capace di pulire in modo approfondito anche i bordi e attorno ai mobili. Molto buono anche il lavoro svolto dal sistema di autopulizia della stazione di ricarica. Comoda l'opzione per lo sgancio automatico dei panni, quando non necessari.

Ottimo il potente sistema di svuotamento automatico, capace di trasferire lo sporco dal robot alla base di ricarica in pochi secondi.

Giudizio molto positivo anche sulla batteria, con una singola carica utile per coprire un'area di circa 200 mq. Non manca, ovviamente, la funzione per riprendere automaticamente la pulizia in caso di ritorno alla base per mancanza di carica sufficiente. Semplici le operazioni di manutenzione.

Un prodotto di fascia alta, con un prezzo elevato in linea con le sue complete caratteristiche, pari a 1.499 euro.

