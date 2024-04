Recensione Dyson 360 Vis Nav: un innovativo robot aspirapolvere

Dopo la prova dell’aspirapolvere-lavapavimenti V15s Detect Submarine, torniamo oggi ad occuparci di Dyson con la recensione del nuovo 360 Vis Nav. Si tratta del robot più potente sul mercato con un'aspirazione sei volte superiore a quella di qualsiasi altro modello, secondo le dichiarazioni dell'azienda.

Il Dyson 360 Vis Nav vanta anche avanzate soluzioni tecniche ed un originale design.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo Dyson 360 Vis Nav.

Design e caratteristiche

Il nuovo Dyson 360 Vis Nav si presenta con forme curate e moderne: una scocca interamente in plastica nei tipici colori dell’azienda inglese. Il 360 Vis Nav non adotta il tipico design a disco, ma una forma a “D”, con un frontale squadrato, che ha consentito di posizionare l’ampia spazzola anteriormente anziché tra le ruote come nei robot rotondi. Innovativa spazzola a tutta larghezza che combina tre modi di pulire: il morbido nylon "Fluffy" per raccogliere i detriti più grandi sui pavimenti duri; i filamenti antistatici in fibra di carbonio per raccogliere la polvere fine sui pavimenti duri; le setole rigide in nylon per pulire i tappeti.

Il robot di Dyson si distingue, inoltre, per l’assenza delle piccole spazzole laterali sostituite da un attuatore sul lato sinistro utile per reindirizzare l'aspirazione lungo muri e angoli. Scendendo nel dettaglio, i sensori permettono al robot di avvicinarsi ai bordi di una stanza e seguire la parete, dispiegando l'attuatore (una bocchetta in silicone servocomandata) per raccogliere la polvere.

Assente anche la tradizionale torretta LiDAR per la mappatura dell’ambiente, sostituita da una telecamera sul lato superiore del robot. Tecnologia denominata Dyson Simultaneous Localisation and Mapping (SLAM), con una visione a 360 gradi, che utilizza una lente fisheye per avere una visione panoramica della casa e interpretare con precisione l'ambiente circostante. Camera circondata da una serie di Led che consentono al robot di muoversi anche in ambienti bui o dalla ridotta luminosità. Per quanto riguarda la privacy, le immagini catturate dalla telecamera non lasciano mai il robot.

Ricordiamo anche i sei sensori di prossimità posti nella parte anteriore, frontalmente e lateralmente che assicurano il riconoscimento degli ostacoli.

Il Dyson 360 Vis Nav è dotato di un sistema di sospensione a doppio anello ed è in grado di affrontare gradini fino a 21 mm. Il robot ha un profilo basso e può pulire sotto i mobili fino a 99 mm di altezza.

Il lato superiore ospita anche un piccolo display LCD, a colori, touch, per il controllo e l’avvio del robot. Tramite i vari menù è possibile, ad esempio, scegliere uno dei 4 programmi di pulizia che analizzeremo più avanti, spegnere il robot e monitorare la carica della batteria. Schermo, che include anche un tasto meccanico utile come comando di conferma nella navigazione tra i menù e per l'accensione del robot.

All’interno del 360 Vis Nav troviamo il motore ciclonico Dyson Hyperdymium utilizzato anche negli aspirapolvere dell’azienda inglese. Motore in grado di compiere fino a 110.000 giri al minuto con un'aspirazione sei volte superiore rispetto a qualsiasi altro robot sul mercato, secondo le dichiarazioni di Dyson.

A bordo è anche presente un sensore piezoelettrico in grado di monitorare i livelli di polvere 15.000 volte al secondo, aumentando automaticamente la potenza di aspirazione dove necessario.

Proseguiamo con il sistema di filtrazione HEPA, completamente sigillato, in grado di intrappolare la polvere e il 99,99% delle particelle di dimensioni microscopiche pari a 0,1 micron. Filtro dalla durata illimitata, lavabile in acqua e facilmente accessibile tramite un pannello sul lato superiore del robot.

Non dimentichiamo il contenitore per la raccolta della polvere da 5,7 l, posizionato sul retro e dotato di una pratica maniglia ripiegabile. Contenitore con un design che ricorda quello degli aspirapolvere Dyson, con all’interno un filtro in metallo. Il sistema di svuotamento è molto semplice: si solleva la maniglia e si preme il grande pulsante rosso sul lato superiore del robot che consente di estrarre il contenitore. Basterà poi posizionarsi sopra il cestino della spazzatura e azionare il comando sulla maniglia del contenitore che farà spalancare lo sportello inferiore, facendo cadere polvere e sporcizia.

Infine la compatta stazione di ricarica con avvolgicavo integrato, dotata anche di un pannello con elementi identificativi che consentono al robot un facile riconoscimento della base.

Purtroppo il Dyson 360 Vis Nav non è dotato di una stazione di ricarica con sacchetto per la raccolta della polvere e della funzione lavapavimenti.

App e modalità di pulizia

Il 360 Vis Nav può essere controllato a distanza dall’app per dispositivi mobili My Dyson, utile anche alla gestione degli altri prodotti dell’azienda.

App in italiano, molto semplice e dalle limitate funzioni. Tramite questa applicazione, o utilizzando il display del robot, è possibile scegliere le 4 modalità di pulizia disponibili: Auto per analizzare i livelli di polvere e ottimizzare automaticamente la potenza di aspirazione;

modalità Veloce per una pulizia più intensa solo nelle aree aperte (no bordi); modalità Silenziosa dal rumore contenuto e con un tempo di funzionamento più lungo; modalità Boost per la massima aspirazione e una pulizia più profonda.

Tramite l’app è possibile modificare la mappa (inserendo anche delle barriere), impostare un calendario di pulizia e visualizzare il registro di attività del robot.

Infine a pulizia conclusa, è possibile vedere sull'applicazione una mappatura della polvere in tutta la casa, con colorazioni diverse a seconda della quantità di sporco rilevato lungo il percorso.

Ricordiamo, infine, la compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Prestazioni, autonomia e prezzo

Da Dyson arriva un robot ben costruito e di facile utilizzo, con un’elevatissima potenza di aspirazione. Robot in grado di raccogliere ogni genere di detrito, anche di grandi dimensioni come riso o corn flakes, in una sola passata.

Non grandissimo il serbatoio dello sporco. Purtroppo, a causa dell’assenza del sacchetto della polvere all'interno della stazione di ricarica, sarà necessario intervenire manualmente per svuotare il contenitore almeno una volta a settimana.

Buona la capacità di movimento all'interno degli ambienti, con qualche saltuario urto con mobili e oggetti, ed una pulizia un po’ lenta. Segnaliamo anche alcune difficoltà nell’uscire da angoli stretti e nel ritornare alla base. Ottima la pulizia di bordi e angoli. Abbastanza precisa la mappatura, lenta quella iniziale.

Non manca il riconoscimento dei tappeti, con la potenza di aspirazione che viene potenziata automaticamente. Il Dyson 360 Vis Nav è in grado di pulire solo tappeti a pelo corto, ben ancorati al pavimento.

Proseguiamo con la durata della batteria non molto elevata. Usando la modalità Auto, il robot ha un’autonomia di circa 40 minuti, sufficiente per coprire un ambiente di 90 - 100 mq. Solo 12 minuti di autonomia in modalità Boost. Batteria ricaricabile in 2 ore e 45 minuti. Ovviamente, quando la batteria sta per esaurirsi il robot interrompe la pulizia e va ricaricarsi per poi tornare a pulire la nostra casa.

Segnaliamo, inoltre, lo schermo piccolo e poco leggibile, con una scomoda navigazione tra i vari menù.

Semplicissima la manutenzione, con la spazzola principale ed il filtro facilmente rimovibili e lavabili. Il Dyson 360 Vis Nav non ha, inoltre, parti di consumo (filtri da cambiare o spazzole da sostituire).

Peccato per l’assenza dell’utile funzione lavapavimenti e per il prezzo elevato pari a 1.299 euro.