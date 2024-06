Recensione Ecovacs X5 Omni: un potente e completo robot aspirapolvere e lavapavimenti

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento della nostra prova del nuovissimo Ecovacs X5 Omni. Un robot di fascia molto alta che consente un’ottima pulizia della nostra casa, dotato di una potente aspirazione, un completo sistema di lavaggio dei pavimenti, avanzate soluzioni tecniche ed un’app ricca di funzioni.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo robot top di gamma di Ecovacs.

Robot

L’X5 non adotta il tipico design a disco, ma una forma a “D”, più squadrata, che ha consentito di installare la spazzola laterale in una posizione più avanzata, per una migliore pulizia degli angoli e dei bordi. Questo design ha anche permesso di posizionare l’ampia spazzola principale, da 20 cm, anteriormente anziché tra le ruote come nei robot rotondi.

L’X5 si distingue, inoltre, per l’assenza della tradizionale torretta LiDAR per la mappatura dell’ambiente. Laser spostato sul frontale dove troviamo anche i sensori TrueDetect3D 3.0 per il rilevamento degli ostacoli. Questa particolare posizione del LiDAR ha consentito di ridurre l’altezza del robot a soli 95 mm, per un miglior movimento sotto i mobili bassi della nostra abitazione.

Grazie all'utilizzo di sensori e algoritmi all'avanguardia, l’X5 rileva e individua le aree più sporche, effettuando automaticamente una passata extra quando necessario. Inoltre la tecnologia Reinforcement Learning 2.0, consente al robot di adattarsi rapidamente ai cambiamenti dell'ambiente, assicurando una pianificazione efficiente del percorso e una copertura completa degli spazi.

Rimuovendo il pannello superiore, con ganci magnetici, è possibile accedere al serbatoio dello sporco da soli 250 ml con filtro integrato, al comando di alimentazione, ad una spazzolina e al pulsante per il collegamento WiFi. Lato superiore che ospita anche il comando di avvio/standby/ritorno alla base e un led di stato.

Proseguiamo con il lato inferiore dove troviamo, purtroppo, una sola spazzola laterale e la spazzola principale in tessuto, con tecnologia ZeroTangle Anti-Tangle. Scendendo nel dettaglio, il robot di Ecovacs previene la formazione di grovigli di peli e capelli grazie alla presenza di denti a pettine e di una spazzola a rullo anti-groviglio che utilizza sia setole piatte che angolate.

Proseguiamo con i due panni rotanti dedicati alla funzione lavapavimenti. Mop rimovibili, collegati a due motori elettrici inseriti nella zona posteriore del robot, dotati di frange morbide. Panni in grado anche di sollevarsi automaticamente di 15 mm quando il robot incontra un tappeto durante il lavaggio dei pavimenti e quando si utilizza la sola funzione di aspirazione. L’X5 è, inoltre, dotato del lavaggio adattivo dei bordi TruEdge: il robot è in grado di spostare automaticamente il panno destro verso l’esterno per pulire facilmente angoli, bordi, battiscopa e mobili.

L’Ecovacs X5 Omni integra una batteria da 6.400 mAh e può vantare un’elevata potenza di aspirazione di ben 12.800 PA. Non dimentichiamo le dimensioni del robot pari a 320 x 353 x 95 mm e le due colorazioni disponibili, bianca e nera.

Base di ricarica

Passiamo all’analisi della grande base di ricarica che ospita nella parte superiore un led di stato ed un pulsante utile per avvio/pausa/auto pulizia.

Stazione dotata di un ampio vano dedicato non solo alla ricarica del robot, ma anche alla pulizia automatica dei due panni lavapavimenti tramite ugelli che spruzzano acqua pulita e con un sistema per l’aspirazione di quella sporca. Aprendo il coperchio superiore è possibile accedere ai due serbatoi rimovibili (da 4 L per l'acqua pulita e da 3,5 L per quella sporca) dedicati al lavaggio dei mop. Serbatoi dotati di coperchio, con una pratica maniglia.

Ricordiamo, inoltre, la possibilità di utilizzare acqua calda a ben 70 gradi per la pulizia dei panni rotanti. Base in grado anche di ricaricare il serbatoio per l’acqua all’interno del robot, utile a mantenere bagnati i panni durante il lavaggio dei pavimenti. Non manca un sistema per l'asciugatura ad aria calda dei mop per evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

Stazione di ricarica, purtroppo, priva dell’utile contenitore dedicato al detergente non schiumoso che va aggiunto manualmente nel serbatoio dell’acqua pulita.

Base di ricarica dotata anche di un cassetto con all'interno un sacchetto rimovibile per la raccolta polvere. La stazione ospita, infatti, un potente sistema di aspirazione in grado di trasferire automaticamente lo sporco dal serbatoio del robot (svuotabile anche manualmente) al sacchetto presente nella stazione.

Concludiamo con il posteriore dotato di un pratico avvolgicavo per un’installazione ordinata della base.

App Ecovacs Home

L’X5 Omni è accompagnato dalla completa app Ecovacs Home, in italiano e di facile utilizzo. Applicazione che consente di monitorare l’attività del robot, di consultare e modificare le mappe della nostra abitazione ed inserire mobili e barriere virtuali. Non mancano, ovviamente, le funzioni di programmazione (inclusi vari scenari come la pulizia post-pasto), il menù dedicato alla manutenzione delle varie parti del robot e il registro delle pulizie effettuate.

Proseguiamo con la ricca sezione dedicata alle opzioni di pulizia con 4 modalità di utilizzo: aspirazione, lavaggio, aspirazione e poi lavaggio o aspirazione + lavaggio. Proseguiamo con i 4 livelli di aspirazione e le 3 regolazioni per il livello del flusso d’acqua. È anche possibile impostare il numero di passaggi (1 o 2) e l'efficienza del lavaggio (standard o profondo).

Citiamo anche la modalità AI Smart Hosting che imposta automaticamente i parametri di pulizia in base alle caratteristiche delle varie stanze, alle abitudini dell'utente e ai dati raccolti quando il robot si blocca durante il processo di pulizia.

Non dimentichiamo la funzione di riconoscimento tappeti: durante il lavaggio dei pavimenti, il robot solleverà i panni automaticamente per non bagnarli, aumentando sempre la potenza di aspirazione durante la loro pulizia.

Tantissime, inoltre, le opzioni secondarie per la gestione di robot e base. Citiamo, ad esempio, la possibilità di regolare la frequenza di svuotamento del serbatoio della polvere e la frequenza di lavaggio dei panni.

Citiamo anche la compatibilità con Alexa, Google Assistant, Apple Watch e la Dynamic Island dei recenti smartphone dell’azienda di Cupertino.

Prestazioni, autonomia e prezzo

Il nostro giudizio sull’X5 Omni è decisamente positivo. Prodotto ben costruito, di facile utilizzo e ricco di funzionalità. Molto elevata la potenza di aspirazione; non grandissimo il serbatoio dello sporco. Molto buona la capacità di movimento all'interno degli ambienti, segnaliamo solo qualche leggero e saltuario urto con i vari mobili. Ricordiamo anche la possibilità di superare scalini fino a 22 mm. Precisa la mappatura della nostra casa, con una buona pulizia di bordi e angoli. Analoga valutazione sul riconoscimento degli oggetti.

Giudizio molto positivo sulla funzione di lavapavimenti. L’X5 è capace di pulire in modo approfondito, in modo simile ad un mocio. Buono, infine, il lavoro svolto dal sistema di autopulizia della stazione di ricarica.

Passiamo all’autonomia di circa 2-3 ore, con il robot in grado di pulire fino a 150-200 mq prima di tornare automaticamente alla base di ricarica. Il serbatoio da 4 L può essere utilizzato per lavare un'area fino a 200-250 mq.

Ottimo il potente sistema di svuotamento automatico in grado di trasferire lo sporco dal robot alla base di ricarica in pochi secondi. Utile il sistema di anti aggrovigliamento della spazzola principale, soprattutto per i possessori di animali a pelo lungo.

Semplici le operazioni di manutenzione. Segnaliamo, in particolare, la piastra removibile all'interno della vaschetta per il lavaggio dei panni; accessorio estraibile per una facile pulizia. Proseguiamo con la confezione che include solo il manuale in italiano, assenti i ricambi come filtro e spazzole.

Rispetto al precedente modello X2, l’X5 vanta una maggiore potenza di aspirazione, un software migliorato, il panno estensibile per il lavaggio dei pavimenti e il lavaggio a 70 gradi dei mop. Novità anche per i sensori dedicati al rilevamento degli ostacoli, con l’X5 privo della telecamera dotata anche della funzione di videosorveglianza presente sul precedente modello. Inoltre il LiDAR, è ora in posizione centrale per una migliore visione degli ambienti. Eliminato, infine, l’assistente vocale integrato Yiko.

Terminiamo con il prezzo. L’Ecovacs X5 Omni è acquistabile in offerta sul sito dell’azienda e su Amazon a 999 euro, tramite coupon.

Scopri di più su Amazon

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.