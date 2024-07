Recensione Google Pixel 8 Pro: Android alla massima potenza

Oggetto oggi della nostra prova è il Google Pixel 8 Pro, uno dei migliori smartphone di fascia alta attualmente sul mercato. Modello disponibile in Italia già da qualche mese, che vanta avanzate funzionalità basate anche sull’intelligenza artificiale, elevatissime prestazioni ed un design moderno ed elegante.

Design e confezione

Il Google Pixel 8 Pro conserva l'impostazione stilistica del precedente modello caratterizzata dalla camera bar al posteriore. Una fascia che sporge sensibilmente dalla scocca dove sono state inserite le 3 fotocamere, il flash ed il sensore per la misurazione della temperatura degli oggetti di uso quotidiano.

Camera bar che attraversa tutto lo smartphone ed in grado di mantenere stabile il telefono quando posizionato su un piano. Fascia in alluminio lucido che si inserisce nella cornice laterale realizzata nello stesso materiale, che tende purtroppo a graffiarsi facilmente.

Cornice che ospita sul lato destro il pulsante di alimentazione ed il bilanciere del volume e a sinistra il vano per la Sim. In basso troviamo, invece, la porta USB-C ed uno degli altoparlanti stereo (la capsula auricolare svolge anche la funzione di speaker), con il microfono principale sul lato superiore.

Proseguiamo con il vetro opaco al posteriore e il display dalle cornici simmetriche e dallo spessore contenuto. Schermo con all’interno il sensore per il riconoscimento delle impronte e la camera frontale dotata di sblocco con il volto di classe 3, utilizzabile anche per applicazioni bancarie e pagamenti.

Citiamo, inoltre, la protezione con Gorilla Glass Victus 2 all’anteriore e al posteriore.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 162,6 x 76,5 x 8,8mm, il peso di 213g e le colorazioni disponibili: Nero ossidiana, Grigio creta, Azzurro cielo e Verde menta (in prova). Smartphone resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68.

Infine la confezione che include solo un cavo USB-C/USB-C e l'adattatore da USB-A a USB-C.

Google ci ha anche fornito in prova la cover originale, in silicone antimacchia e con rivestimento interno in microfibra. Accessorio di ottima qualità, realizzato per il 42% con materiali riciclati, acquistabile a 39,99 euro.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche complete del Google Pixel 8 Pro:

- Display: Super Actua display OLED LTPO, 6,7", 1.344 x 2.992, 20:9, 489ppi, refresh rate 1-120Hz, Always On Display, 2.400nit, contrasto >1.000.000:1, HDR, profondità 24 bit 16 milioni di colori, Corning Gorilla Glass Victus 2

- Processore: Google Tensor G3, octacore a 4 nanometri, con coprocessore di sicurezza Titan M2

- Memoria: 12GB di Ram LPDDR5X, storage 128/256/512GB interna UFS 3.1

- Connettività: 5G, dual SIM (nano SIM + eSIM), WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2, GPS

- Audio: speaker stereo, 3 microfoni, eliminazione rumori, audio spaziale

- Fotocamera anteriore: 10,5MP Dual PD, pixel da 1,22μm, f/2,2, AF, FOV 95°

- Fotocamere posteriori: 50MP Octa PD, pixel da 1,2μm, f/1,68, FOV 82°, sensore 1/1,31" +

48MP Quad PD, ultra grandangolare, AF, pixel da 0,8μm, f/1,95, FOV 125,5° + 48MP Quad PD tele, pixel da 0,7μm, f/2,8, FOV 21,8°, zoom ottico 5x, zoom digitale fino a 30x; video fino 4K a 24/30/60fps, autofocus laser

- Batteria: 5.050mAh, ricarica 30W (0-50% in 30 minuti), ricarica wireless, ricarica wireless inversa

Analisi del software

A bordo del Google Pixel 8 Pro troviamo Android 14, con patch di sicurezza di giugno 2024. Sistema operativo che riceverà ben 7 anni di aggiornamenti.

Software con una serie di funzionalità basate anche sull'IA e sul cloud. Iniziamo da “Scatto migliore” in grado di combinare foto simili in una sola immagine dove tutti i soggetti hanno l'aspetto migliore. Video Boost sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità dei video, in particolare la resa dei colori e i dettagli, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Con “Cerchia e Cerca” è possibile fare ricerche direttamente dall'app che stai usando, disegnando un cerchio intorno a un'immagine, un video o del testo.

Citiamo anche, il Magic Editor (funzione introdotta di recente in Google Foto anche sugli altri smartphone Android) che permette di modificare semplicemente i nostri scatti con la possibilità, ad esempio, di eliminare (gomma magica) o spostare elementi e persone all'interno delle foto.

Ricordiamo anche la gomma magica audio (per cancellare in modo automatico voci, vento, rumori ambientali o di fondo dai video registrati), la possibilità di generare sfondi sfruttando l’intelligenza artificiale, il rilevamento incidenti, il filtro chiamate con trascrizione e l'accesso gratuito alla VPN di Google.

Molto curato anche il software per la gestione del comparto fotografico. Oltre alle funzioni citate in precedenza, ricordiamo le modalità Panning, Esposizione lunga, Ritratto, Foto notturna, Panoramica e Pro che consente di scattare anche in Raw. Passiamo ai video con le modalità Panoramica, Sfocatura, Slow motion e Time lapse.

Esperienza d’uso e prezzo

In generale la nostra valutazione sul Pixel 8 Pro è decisamente positiva. Da Google arriva uno dei migliori smartphone di fascia alta attualmente sul mercato. Un cellulare dall’ottima qualità costruttiva, dalle linee eleganti e moderne. Telefono dalle elevate prestazioni, con un sistema operativo sempre fluido e reattivo e ottime performance nelle app e nei videogiochi.

Analoga valutazione sullo schermo, dai colori naturali, dall’elevata luminosità e ben visibile anche alla luce del Sole.

Non delude il comparto telefonico e l’audio stereo, potente e di elevata qualità. Passiamo alla batteria che consente un giorno di utilizzo intenso e due con un uso più attento. Peccato per la ricarica rapida della batteria a soli 30 W e per il taglio di memoria d'ingresso di soli 128 GB.

Buona l’ergonomia e ottimo il software, arricchito di utili funzionalità.

Ottima la valutazione sulle fotocamere posteriori che consentono scatti di elevata qualità, dettagliati, con una buona messa a fuoco e dai colori naturali. Giudizio positivo anche sulle foto di notte. Ricordiamo, inoltre, il completo software per la gestione dei sensori, lo zoom 5x, l’Ultra HDR nelle foto e la modalità macro. Buoni i selfie, ottimi i ritratti e i video anche di notte, ben stabilizzati, in HDR a 10 bit e fino alla risoluzione 4K - 60 fps.

Interessante anche il prezzo, con la versione da 128 GB attualmente in offerta su Amazon a 811 euro, con uno sconto del 26%.

