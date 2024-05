Recensione iotty Plus: interruttore luce e presa smart dal raffinato design

Dopo la presentazione di qualche tempo fa, è arrivato il momento della nostra prova dei nuovi prodotti di iotty: l'interruttore luce i3 Plus e la presa da incasso OiT Plus. La seconda generazione introduce numerosi miglioramenti di design, hardware e software rispetto alla precedente serie dell'azienda italiana.

Gamma, che include anche l'interruttore per tende e tapparelle, da installare nella scatola a muro, con placca in vetro o ceramica. Prodotti dalla numerose funzionalità intelligenti, dotati di WiFi, completamente programmabili dall’utente e controllabili anche da smartphone e a voce.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dei nuovi prodotti di iotty.

Analisi del design

iotty i3 Plus e OiT Plus si presentano con un design elegante e moderno, adatto a tutte le abitazioni. Prodotti disponibili con due diverse tipologie di placche, in vetro o nella nuova variante con un sottile strato in ceramica. Per questa nuova line-up di prodotti, iotty ha scelto la ceramica italiana prodotta a Sassuolo, famosa in tutto il mondo per la sua bellezza e per le sue doti di resistenza. Placche in ceramica disponibili in una vasta gamma di texture ed effetti visivi offerti dal grès porcellanato, quali il legno, il marmo, il cotto e altri ancora.

Entrambe le versioni sono disponibili in 5 diverse colorazioni, adatte a tutti gusti. Scendendo nel dettaglio, la variante in vetro è proposta in Nero intenso, Bianco neve, Blu pastello, Sabbia oro e Grigio luce. La placca in ceramica è offerta in Nero roccia, Bianco minerale, Travertino Avena, Grigio fusion (versione in prova) e Sabbia Mediterranea.

La struttura principale dei due prodotti è, invece, realizzata in plastica ed ospita una serie di Led bianchi migliorati, in grado di illuminare i lati della placca, i tre tasti touch di i3 Plus e la presa di Oit Plus.

Il frontale dei due prodotti ospita anche i pulsanti Reset e Access Point. Sulla OiT Plus troviamo, anche un comando per l’attivazione/disattivazione manuale della presa. Inoltre nella confezione di i3 Plus sono compresi dei paraluce, da inserire all'interno del placca, per eliminare la retroilluminazione di eventuali tasti non attivi. Confezione che ospita anche un manuale in lingua italiana.

Ricordiamo, infine, le dimensioni della placca, con una larghezza di 125 mm, un'altezza di 85 mm ed uno spessore dalla parete di 9 mm.

Caratteristiche tecniche e installazione

iotty i3 Plus ospita 3 tasti attivabili e configurabili singolarmente come: interruttori on/off o pulsanti, ad esempio per porte/cancelli/relè esterni. Tasto che può funzionare anche come deviatore “virtuale” senza la necessità di un collegamento diretto al punto luce da governare (solo con altri interruttori iotty). Ad esempio, grazie alla connessione Wi-Fi, è possibile accendere dallo iotty della cucina, la luce della sala da pranzo collegata ad un altro iotty, anche se non è presente un collegamento fisico. C'è ovviamente la possibilità di decidere se e quali tasti disattivare in modo da usare 1, 2 o tutti e 3 i pulsanti.

iotty i3 Plus è dotato anche di sensori per la rilevazione della luminosità e della temperatura, non presenti sul precedente modello. Arriva anche il sensore di prossimità utile per il comando “Dammi il cinque” che può essere considerato come una sorta di tasto aggiuntivo sulla placca. Infatti, abbinando il tocco della mano aperta sul dispositivo a un comando, si può stabilire l’attivazione di un altro iotty, oppure lo spegnimento di tutte le luci in casa.

Per quanto riguarda l'installazione, i prodotti iotty sono compatibili con le scatole standard italiane 503 (cavo neutro necessario). Infine citiamo il modulo WiFi integrato b/g/n/e/i a 2,4 GHz, senza bisogno di centraline o hub.

App e funzionalità smart

E’ possibile controllare i dispositivi iotty in tre diversi modi: manualmente, tramite l'app dedicata o utilizzando i comandi vocali impartiti ad Alexa, Google Assistant e Siri Shortcuts. Citiamo anche la predisposizione per HomeKit di Apple, Matter, Samsung Smart Things e IFTTT.

Applicazione dedicata di iotty, per dispositivi Android e iOS, utile anche al collegamento iniziale dei dispositivi con il nostro router via WiFi.

All’interno dell'app troviamo la sezione dedicata alle Automazioni che consente di accedere a numerose funzionalità smart, utili e versatili:

- Alba e tramonto: attiva un dispositivo iotty all'alba e al tramonto; ad esempio puoi accendere automaticamente la luce quando fa buio.

- Posizione: comanda un prodotto iotty quando entri in una specifica area geografica.

- Wi-Fi: attiva un dispositivo iotty quando il tuo smartphone Android si connette o si disconnette da una determinata rete WiFi. Ad esempio puoi accendere automaticamente le luci quando arrivi a casa.

- Orario: comanda iotty ad un orario specifico.

- Risposta ad un evento: comanda un dispositivo iotty in base all’attività di altri prodotti dell’azienda italiana. Ad esempio, accendi automaticamente la luce della cucina, quando si accende la luce della sala da pranzo. Inoltre grazie ai nuovi sensori integrati, è ora possibile impostare avanzate automazioni basate su luminosità e temperatura della stanza, ed in grado di controllare anche più dispositivi; ad esempio, è possibile spegnere automaticamente le luci quando la stanza è ben illuminata.

- Meteo: attiva un dispositivo iotty in base alle condizioni meteorologiche.

Citiamo anche la modalità vacanza per simulare la presenza domestica, attivando le luci e lasciando intendere ai malintenzionati che la casa è occupata.

Non dimentichiamo gli Scenari, funzione dell’app che consente di inviare contemporaneamente più comandi a più dispositivi, e la possibilità di programmare e regolare l'intensità della retroilluminazione. Inoltre, con l'app è possibile impostare la "Protezione bambini" sulla presa intelligente che spegne la placca impedendone l'accensione accidentale tramite il tasto fisico.

Infine ricordiamo le Statistiche, funzionalità in grado di monitorare i consumi dei dispositivi iotty, ora anche in tempo reale. App che include la gestione Multi Casa, le previsioni meteo e le informazioni sulla qualità dell’aria (utilizzabili anche per le Automazioni).

Esperienza d’uso e prezzi

Concludiamo la recensione dei prodotti di iotty con la nostra esperienza d’uso. Dispositivi ricchi di funzionalità smart, con varie ed utili automazioni. Buona la qualità costruttiva delle placche in ceramica ruvida, migliorabile il sistema di aggancio integrato. Discreta la qualità delle plastiche. Migliorabili i morsetti della presa OiT Plus.

Prodotti comandabili anche a voce, con veloci comandi fisici e virtuali. Stabile la connettività WiFi. Prodotti dalla semplice installazione. Discreto il giudizio dell’app, in italiano, ma dai menù non molto intuitivi. Abbastanza preciso il sensore di temperatura. Da rivedere il comando “Dammi il cinque” e il pulsante di attivazione manuale della presa, non sempre funzionanti.

Infine i prezzi, purtroppo elevati, di iotty i3 Plus e OiT Plus. Le versioni con placca in vetro sono acquistabili a 99 euro, mentre le varianti in ceramica a 159 euro.

