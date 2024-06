Recensione KTC H27P22S: monitor gaming 4K da 27”

Oggetto oggi della nostra prova è il monitor H27P22S realizzato da KTC: azienda cinese specializzata in modelli destinati in particolare agli appassionati di videogiochi.

L’H27P22S è un versatile monitor da 27 pollici dalle linee originali, dalle complete caratteristiche e delle elevate prestazioni, ottimo per giochi, video e produttività.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio design, specifiche tecniche e prestazioni del monitor KTC H27P22S.

Design e confezione

Il monitor di KTC si presenta con un design curato a partire dalle sottili cornici che circondano il display, ad eccezione del profilo in basso più spesso.

Monitor con scocca in plastica nera opaca, con un retro davvero originale caratterizzato da un’ampia feritoia nella zona superiore a forma di “W”, ispirata al logo dell’azienda e con all'interno elementi in rosso. Posteriore che ospita anche il supporto VESA, due prese d’aria laterali e il joystick utile per navigare all’interno dell’interfaccia utente e come comando di alimentazione.

Proseguiamo con il supporto, collegato alla base in plastica, che consente un completo orientamento del monitor. Iniziamo dalla regolazione in altezza di 130 mm, passiamo poi all’inclinazione da 5 a 20 gradi e alla rotazione di 45 gradi. Infine non manca la funzione pivot, che consente al display di ruotare di 90 gradi, trasformandosi da orizzontale a verticale a seconda delle necessità dell’utente.

Supporto dotato anche di passacavi, con un'ampia feritoia di colore fucsia. Ampia e stabile la base, dalla forma rettangolare.

Passiamo alle dimensioni pari a 616 x 529,5-399,5 x 185 mm e peso di 6,1 kg (con base). Infine la robusta confezione che include un cavo DP ed una guida rapida in inglese.

Caratteristiche tecniche

Il monitor KTC utilizza un pannello LCD AUO 7.0 Fast IPS, da 27 pollici, con risoluzione 4K (3840x2160), retroilluminazione ELED, luminosità di 400 cd/m², frequenza fino a 160Hz, flicker-free e tecnologia low blue light. Schermo in grado di visualizzare un miliardo di colori (8bit+Hi FRC), compatibile HDR400, con un tempo di risposta di 1ms e angolo di visione di 178 gradi. Ricordiamo anche il rapporto di contrasto di 1000:1 e la copertura colore sRGB al 132%.

Pannello opaco, dotato di un valido trattamento antiriflesso, compatibile con AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync.

Non dimentichiamo l’attacco Kensigton e le connessioni con due HDMI 2.1, due DP 1.4 e l'uscita audio analogica per jack audio da 3,5 mm. Assente l’audio integrato. Peccato anche per la mancanza di una USB-C con PD. Non dimentichiamo l'assorbimento elettrico pari a 65W e l’alimentatore, purtroppo, esterno.

Impostazioni

Passiamo alle impostazioni (in italiano, ma con alcune voci in inglese), suddivise in 6 diverse sezioni. Iniziamo dal menù "Display" che permette di intervenire su vari parametri come luminosità, contrasto, livello del nero, nitidezza e altro ancora. Troviamo, inoltre, vari preset: film, foto, eco, modalità di lettura, giochi FPS e giochi RTS. Passiamo al menù “Colore” con le regolazioni per temperatura, gamma, tonalità, saturazione, luce blu e range.

Troviamo poi la sezione dedicata al Gaming che include, tra le varie voci, l’attivazione del contrasto dinamico, la gestione dell'overdrive e la possibilità di attivare un timer, un mirino e un contatore FPS. Infine i restanti menù: opzioni avanzate (con l’opzione per attivare l’HDR), selezione Input e “System set" che include la configurazione della lingua italiana e il reset delle impostazioni.

Esperienza d’uso e prezzo

In generale la nostra valutazione sul KTC H27P22S è positiva: un monitor dalle elevate prestazioni e dalle complete caratteristiche, ideale per produttività, video e giochi di ogni genere.

Display veloce, dai colori naturali, con un buon livello del nero e dall’elevato dettaglio. Buona la luminosità e gli angoli di visione. Giudizio positivo anche su uniformità, contrasto e calibrazione di fabbrica. Ottimo il supporto che consente una completa regolazione del monitor. Buona la qualità costruttiva.

Concludiamo con il prezzo del monitor KTC H27P22S, acquistabile qui in offerta a 379 euro, utilizzando il codice sconto NNNITO06203.