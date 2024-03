Recensione Ninkear N14: completo notebook - tablet low cost da 14 pollici

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei notebook di Ninkear e dopo la recensione del modello DS16 dotato di doppio schermo, proviamo oggi il PC portatile N14. Un modello low cost, convertibile in tablet grazie alla cerniera con rotazione a 360 gradi.

L’N14 vanta uno schermo da 14 pollici, touch, con risoluzione 4K, una completa connettività ed una buona dotazione di memoria con un SSD da 1 TB.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del Ninkear N14.

Design e caratteristiche tecniche

L’N14 si presenta con un tradizionale design, senza particolari innovazioni stilistiche. Una scocca in metallo grigio di buona qualità, con un peso pari a 1,5 KG e dimensioni di 325 x 223 x 18 mm.

Notebook dotato di uno schermo IPS da 14 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160, 315 PPI) 16:9, con luminosità di 400 cd/㎡ e una copertura del 100% della gamma colore DCI-P3. Display a 60 Hz, touch, con rivestimento lucido.

Proseguiamo con la robusta cerniera in metallo che consente una rotazione dello schermo a 360 gradi e 4 modalità di utilizzo: Notebook, Tablet, “Viewing Mode” e “Conference Mode”.

Quest’ultima utile, ad esempio, per le videochiamate con la tastiera posizionata verso il basso. La “Viewing Mode” può essere utilizzata, invece, per la visione di contenuti video come film o serie tv.

Passiamo alla tastiera retroilluminata (illuminazione manuale su due livelli), con layout Usa-internazionale privo di lettere accentate. Layout che può essere modificato nella versione italiana utilizzando gli adesivi forniti nella confezione insieme ad un mouse economico, un tappetino ed una guida rapida in inglese. Tastiera con tasti dalla forma standard ad eccezione della prima fila che include varie scorciatoie dedicate, ad esempio, al controllo della luminosità dello schermo. Citiamo anche il tasto touch "Home" sotto lo schermo. Non dimentichiamo l’ampio touchpad che include il sensore per il riconoscimento delle impronte (veloce e preciso).

A bordo del Ninkear 14 troviamo il processore Intel Celeron N95, con 4 core, 4 threads ed una frequenza massima di 3,4 GHz. CPU affiancata dalla scheda grafica integrata Intel UHD. Buona la dotazione di memoria con 16 GB di Ram DDR4 3.200Mhz (espandibile a 32 GB) e SSD M2 2280 SATA 3.0 da 1 TB.

Proseguiamo con la batteria ai polimeri di litio da 7,7 V/6000 mAh/46,2 Wh, la camera frontale HD e i due speaker stereo.

Passiamo alla dotazione di porte con il lato destro che ospita un lettore di schede microSD, una porta USB 3.0 di tipo A e l’ingresso per un jack audio da 3,5 mm. Qui troviamo anche il pulsante di alimentazione. Sul lato opposto è, invece, presente l’ingresso per l’alimentatore esterno da 36W ed una completa USB-C con funzionalità anche video e per la ricarica del notebook (PD 2.0).

Non dimentichiamo la connettività wireless che include il WiFi ac dual band ed il Bluetooth 4.2. Non manca, ovviamente, il sensore di gravità utile per comandare i giochi tramite i movimenti del tablet.

Per quanto riguarda il sistema operativo, il Ninkear N14 è equipaggiato con Windows 11 Pro, privo di utility o inutili software.

Prestazioni e prezzo

Passiamo ora alle prestazioni, con un giudizio in generale positivo. Ninkear ha realizzato un versatile notebook-tablet low cost pensato per le applicazioni Office, la navigazione Internet e l’intrattenimento. In questi ambiti di utilizzo le prestazioni sono buone con un sistema sempre reattivo. PC che ha fatto registrare nel benchmark di Geekbench, un punteggio di 1.022 punti in single core e 2.788 in multi-core.

Abbastanza rapido l’avvio delle applicazioni grazie anche al capiente SSD da 1 TB in grado di raggiungere i 2.500 MB/s in lettura e i 1.800 MB/s in scrittura. Nessun problema, inoltre, nel multitasking grazie alla Ram da 16 GB. Infine, in ambito videoludico, è possibile utilizzare giochi poco esigenti, come ad esempio Asphalt 9.

Giudizio positivo sullo schermo, dai colori naturali, con ampi angoli di visione e dalla buona luminosità, ottimo anche per la visione di film e serie tv. Analoga valutazione sul touch a 10 tocchi. Assente il pennino. Di buona fattura anche la cerniera dello schermo che consente una rotazione del display fino a 360° circa.

Stessa valutazione per la tastiera dalla costruzione solida, che permette una digitazione veloce e senza errori. Ricordiamo, inoltre, l’ampio touchpad, sempre preciso, e la camera frontale e gli speaker dalle prestazioni discrete.

Notebook dotato di un efficiente sistema di raffreddamento integrato, con la ventola interna dal rumore contenuto.

PC portatile ben costruito, protetto da varie pellicole protettive preapplicate. Concludiamo con l’autonomia che arriva a circa 5 ore, con WiFi sempre attivo.

Infine il prezzo, il Ninkear N14 può essere acquistato sul sito dell’azienda a 399 euro.