Recensione nuovi auricolari Nothing Ear: super audio e complete funzionalità

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, proviamo oggi i nuovi Nothing Ear. Auricolari arrivati alla terza generazione che si affiancano ai più economici Nothing Ear (a) che recensiremo prossimamente.

I nuovi Nothing Ear sono auricolari senza fili di fascia alta, dalle interessanti e complete caratteristiche come la cancellazione attiva del rumore e l’audio personalizzabile e ad alta risoluzione.

Design, controlli e confezione

I nuovi Nothing Ear conservano lo stesso design semitrasparente del precedente modello. Inalterate, quindi, le forme degli auricolari, con dimensioni pari a 29,4 x 21,5 x 24,1 mm, con un peso di 4,6 gr. La custodia misura, invece, 55,5 x 55,5 x 22 mm, con un peso di 51 gr.

Anche questo modello strizza l'occhio agli appassionati di audio. Le nuove Ear non riportano, infatti, la classica identificazione L/R (Left e Right) presente su tutte le cuffie, ma solo i colori bianco e rosso utilizzati sui connettori RCA. Ritroviamo anche l’apertura a conchiglia, la porta di ricarica USB-C sul lato destro e l’incavo sulla custodia per il pollice che consente di utilizzarla come una sorta di fidget spinner.

Anche su questa generazione troviamo i controlli personalizzabili, basati su un sistema a pressione sullo stelo delle cuffie. Prodotto in plastica con cerniera in metallo, impermeabile e resistente alla polvere (certificazione IP54 per gli auricolari e IP55 per la custodia).

Cuffie disponibili nella variante in prova bicolore (bianco e nero) e nella versione total Black. Concludiamo con la confezione che include un piccolo manuale, un cavo USB e gommini bianchi di diverse dimensioni.

Caratteristiche tecniche

Sulle nuove Ear troviamo importanti aggiornamenti all’interno, con un nuovo driver dinamico da 11 mm, realizzato in materiali pregiati, selezionati per offrire un suono più autentico, tra cui un diaframma in ceramica che consente alti più nitidi. Il design a doppia camera è stato aggiornato rispetto a quello di Ear (2), con due prese d’aria aggiuntive per migliorare il flusso d’aria e offrire un suono più chiaro.

Ampliata la compatibilità con i codec ad alta risoluzione con l’arrivo dello standard LDAC che si affianca all’LHDC 5.0 già supportato dai precedenti modelli. Troviamo, inoltre, l’SBC e l’AAC utilizzato dai dispositivi Apple.

Anche sui nuovi Ear è stata inserita la funzione Dual Connection che consente di utilizzare due dispositivi contemporaneamente; ad esempio collegando Pc e smartphone agli auricolari, è possibile passare dalla riproduzione audio del computer alla ricezione di chiamate su cellulare utilizzando il comando a pressione delle cuffie. Terminata la chiamata, gli auricolari riprenderanno automaticamente la riproduzione audio dal Pc.

Immediata, inoltre, la connessione Bluetooth in versione 5.3. Gli auricolari Ear supportano la modalità a bassa latenza per i videogiochi e le modalità di connessione rapida Google Fast Pair sui dispositivi Android e Microsoft Swift Pair su Windows.

Migliorata anche la cancellazione attiva del rumore con una riduzione ora fino a 45 dB, contro i 40 dB di Ear (2).

Gli auricolari Ear sono dotati della tecnologia Clear Voice, ora in versione 3, con un nuovo design dei microfoni. Gli Ear sono in grado di eliminare i rumori di fondo, migliorando la voce dell'utente durante le chiamate, grazie ai tre microfoni ad alta definizione su ciascun auricolare e all’algoritmo di riduzione del rumore, con intelligenza artificiale, capace di filtrare oltre 28 milioni di campioni sonori.

Auricolari dotati di sensore di posizione: basterà rimuoverli dall'orecchio per interrompere la riproduzione della musica che si riavvierà automaticamente appena torneremo ad indossare le Ear.

Infine il driver più compatto delle nuove Ear ha consentito di inserire nelle cuffie una batteria più grande, con una durata superiore del 25% rispetto a Ear (2): fino a 40 ore dopo una carica completa con la custodia di ricarica o 8 ore di riproduzione non-stop. Con la cancellazione del rumore attivata si arriva, rispettivamente, a 24 e 5 ore di autonomia.

Inoltre dieci minuti di ricarica rapida forniscono dieci ore di ascolto. Ear supportano anche la ricarica wireless a 2,5W.

App, cancellazione del rumore e personalizzazione audio

Analizziamo ora l'app Nothing X per iOS e Android che accompagna queste cuffie. Applicazione in italiano, dalla grafica curata, completa e di facile utilizzo.

Iniziamo dal profilo audio personalizzabile in base alle capacità uditive dell'utente. All’interno dell’app troviamo un test audiometrico in grado di misurare la sensibilità di ascolto individuale delle diverse frequenze, regolando di conseguenza le impostazioni dell'equalizzatore. Personalizzazione con intensità regolabile (0-100%) e tre modalità (consigliata, più morbida e più ricca).

Proseguiamo con la funzione di cancellazione attiva del rumore presente sulle Ear, con 3 livelli disponibili (alto, medio, basso) a cui si aggiunge la modalità Adattiva che regola automaticamente il livello di riduzione del rumore in base all'ambiente circostante.

Non manca la modalità Trasparenza che consente di percepire chiaramente l'ambiente circostante anche quando indossiamo le cuffie; funzione molto utile, ad esempio, quando siamo in strada.

Passiamo all'equalizzatore integrato disponibile in due varianti; la versione semplice e con 4 preset disponibili: bilanciato, più bassi, più alti, voce; troviamo, inoltre, un equalizzatore avanzato per personalizzare il suono con un livello di precisione più elevato. Equalizzatore di facile utilizzo, ad otto bande, con fattore Q e possibilità di modifica di ogni singola frequenza. Inoltre, tramite l'app Nothing X, sarà possibile condividere il proprio profilo EQ o scaricarne altri tramite un codice QR.

All'interno dell'applicazione troviamo, inoltre, la possibilità di personalizzare i controlli delle cuffie, modificando la doppia, la tripla e la pressione prolungata dello stelo. Purtroppo la singola pressione non è modificabile. Controlli che consentono la gestione di volume, cancellazione rumore, tracce audio, chiamate e assistente vocale.

Non dimentichiamo la funzione che consente di trovare facilmente gli auricolari in caso di smarrimento, con le cuffie che emettono un rumore, purtroppo, di debole intensità.

L’unica novità all'interno dell’app è rappresentata dalla funzione “Bass Enhance” che consente di aumentare la resa delle basse frequenze, con 5 livelli disponibili.

Concludiamo con l’integrazione con ChatGPT. Nothing ha ora inserito il noto software di intelligenza artificiale negli auricolari e nel sistema operativo dei suoi smartphone per offrire agli utenti un accesso istantaneo a questa potente tecnologia. Grazie a questa nuova collaborazione, gli utenti di smartphone Nothing saranno in grado di utilizzare ChatGPT direttamente dagli auricolari Nothing, compresi i nuovi Ear e Ear (a).

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione dei nuovi Nothing Ear con l'analisi delle prestazioni: elevata la qualità generale, con un audio ampio, potente e dettagliato. Analoga valutazione sulle singole frequenze con alti cristallini, medi morbidi, voci naturali e bassi ben definiti e profondi. Molto buono l’isolamento acustico. Rispetto al precedente modello, la terza generazione delle Ear offre un audio leggermente più dettagliato e naturale e la funzione Bass Enhance per le playlist ricche di bassi.

Ottima la qualità costruttiva e l'ergonomia, con gli auricolari che risultano leggeri e comodi da indossare anche per periodi prolungati. Molto buona l’autonomia, fino a 40,5 ore dopo una carica completa.

Preciso il sistema di controllo a pressione, accompagnato da un utile click riprodotto dalle cuffie.

Per quanto riguarda le chiamate, molto buone le prestazioni dei microfoni anche in presenza di rumore; stabile la connettività Bluetooth. Giudizio positivo sulla funzione di riduzione dei rumori ambientali e sulla personalizzazione audio in base alle capacità uditive dell’utente. Rispetto al precedente modello segnaliamo un lieve miglioramento dei microfoni e della cancellazione dei rumori; funzione dotata di un nuovo algoritmo. Ricordiamo l’autonomia incrementata del 25%.

Giudizio positivo sull’app Nothing X, completa, utile e ricca di numerose opzioni.

Non cambia il prezzo, le nuove Nothing Ear sono acquistabili sul sito dell’azienda e su Amazon 149 euro.

