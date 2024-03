Recensione Nothing Phone (2a): ottimo rapporto qualità/prezzo e stile inconfondibile

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi prodotti di Nothing e dopo la recensione dell’ottimo smartwatch low cost CMF Watch Pro, proviamo oggi il Nothing Phone (2a). Si tratta del terzo smartphone realizzato dall’azienda creata da Carl Pei, fondatore di OnePlus.

Anche su questo modello troviamo l’originale retro trasparente che contraddistingue i prodotti di Nothing, con l’utile interfaccia a Led Glyph. Smartphone dalla buona potenza e con un raffinato sistema operativo basato su Android 14.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo Nothing Phone (2a).

Design e confezione

Il Nothing Phone (2a) si presenta con un design decisamente moderno e curato. Uno stile unico che aggiorna gli elementi che hanno reso famosa l’azienda inglese: il retro trasparente e l’interfaccia utente a Led, denominata “Glyph”.

Scendendo nel dettaglio, il Phone (2a) utilizza ora una cover in plastica leggermente più scura rispetto ai vecchi modelli (variante nera). Scocca trasparente che copre l’interno dello smartphone dallo stile più pulito. In particolare nella zona superiore troviamo un grande elemento circolare dedicato alla bobina dell’NFC con al centro le due fotocamere disposte orizzontalmente e sporgenti dalla scocca.

Come i suoi predecessori, anche il Nothing Phone (2a) vanta l’interfaccia “Glyph” al posteriore, con i Led presenti sul bordo della sezione circolare in cui sono state inserite le fotocamere. Interfaccia semplificata, che analizzeremo più avanti.

Originale la parte inferiore del posteriore, ora priva di ricarica wireless. Qui troviamo il coperchio della batteria dalle forme curvilinee, progettato ispirandosi al disegno della mappa della metropolitana di New York di Massimo Vignelli.

Passiamo all’anteriore che riprende le linee dei precedenti modelli, dotato di sottili cornici simmetriche attorno al display, con un rapporto schermo-scocca del 91,65%.

Curato anche il profilo laterale, con un’unica struttura in metallo opaco che circonda lo smartphone. Profilo laterale in grado di fondersi perfettamente con il bordo arrotondato della cover posteriore. Sul lato destro troviamo il pulsante di alimentazione, mentre su quello opposto è presente il bilanciere del volume. Non dimentichiamo la porta USB-C in basso; lato inferiore che ospita anche il carrellino per le due Sim e il secondo speaker (capsula auricolare utilizzabile anche come altoparlante).

Proseguiamo con le dimensioni pari a 161,74 x 76,32 x 8,55 mm, con un peso di 190 gr.

Per quanto riguarda i materiali, ricordiamo il telaio in alluminio riciclato al 100%, varie parti realizzate in stagno e rame riciclati e la confezione in cartone. Al suo interno troviamo solo un cavo USB, assenti alimentatore e cover.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete del Nothing Phone (2a):

- Schermo: 6,7'' AMOLED, 2412x1084, 394 PPI, 30-120Hz, 10 bit, luminosità 1.300 nit di picco, Gorilla Glass 5, touch sampling rate a 240Hz, sensore impronte integrato, pellicola preapplicata

- Processore: MediaTek Dimensity 7200 Pro, a 4nm, 8 core, frequenza fino a 2,8 GHz; avanzato ed efficace sistema di raffreddamento a liquido, con camera di vapore extra-large da 3.200 mm2

- RAM: 8 / 12 GB LPDDR5

- Memoria: 128 / 256 GB

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP (f/1.88, stabilizzazione OIS e EIS, video 4K a 30 fps); grandangolo da 50 MP (f/2.2, FOV 114°)

- Fotocamera anteriore: 32 megapixel, f/2.2

- Connettività: dual SIM, 5G, Wi-Fi ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 45 Watt (50% in 23 minuti e 100% in 59 minuti)

- Audio: 2 microfoni e 2 altoparlanti stereo

- Certificazione resistenza polvere e liquidi: IP54

Interfaccia Glyph

Sul Nothing Phone (2a) troviamo l’interessante interfaccia Glyph presente anche sui precedenti modelli dell’azienda inglese. L’interfaccia Glyph è un utile sistema luminoso presente sul retro del Nothing Phone (2a) composto da Led bianchi dalle diverse forme e con 26 zone controllabili singolarmente. Interfaccia semplificata su questo modello, con soli 3 elementi indipendenti presenti nella zona superiore.

L’interfaccia Glyph rappresenta un innovativo modo di comunicare con l'utente ed è stata ideata per ridurre al minimo il tempo trascorso sullo schermo. Numerose ed utili le funzioni dell’interfaccia:

- Chiamate: è possibile attivare l’interfaccia Glyph quando riceviamo una chiamata. Inoltre è possibile associare un contatto ad una suoneria e ad un unico schema luminoso dei Led. Sono disponibili di default 20 diverse suonerie (10 nuove), con un sound decisamente fantascientifico, da abbinare a 20 schemi luminosi. Grazie a questa soluzione, è possibile sapere chi ci sta chiamando anche in modalità silenziosa, semplicemente osservando il retro del Nothing Phone (2a). Ricordiamo anche il Glyph Composer che permette all'utente di creare nuove suonerie accompagnate da originali combinazioni luminose.

- Notifiche: è possibile associare un particolare schema luminoso ed una suoneria ad una notifica proveniente da una determinata app. E' così possibile distinguere, ad esempio, una notifica di WhatsApp da una mail semplicemente osservando il retro dello smartphone. Inoltre è possibile mantenere attiva l’interfaccia finché la notifica non viene letta o chiusa.

- Funzione “Flip to Glyph”: attiva notifiche silenziose e solo luminose posizionando il Phone (2a) con l’interfaccia Glyph rivolta verso l’alto.

- Altre funzionalità: i Led dell’interfaccia Glyph possono essere utilizzati in alternativa al flash e come conto alla rovescia per l’autoscatto; si possono attivare a ritmo di musica; è anche possibile monitorare il livello del volume dello smartphone osservando l'interfaccia Glyph; non manca un timer e l’integrazione con app e servizi di partner esterni, ad esempio, tramite l’interfaccia Glyph è possibile monitorare un appuntamento su Google Calendar o l’arrivo di un autista Uber, senza dover attivare lo schermo del Phone (2a). Assente, per il momento, il controllo della ricarica della batteria tramite Led.

L’interfaccia Glyph può essere gestita tramite il menù dedicato presente nelle impostazioni del Nothing Phone (2a). Interfaccia disattivabile dall’utente, anche in determinati orari e con illuminazione regolabile.

Analisi del software

A bordo del Nothing Phone (2a) troviamo il sistema operativo Android 14 (patch di sicurezza di febbraio) personalizzato con l’interfaccia Nothing OS 2.5.3: chiara ed essenziale, in bianco e nero e con piccoli elementi in rosso. Interfaccia praticamente stock, con limitate personalizzazioni e senza inutili app preinstallate. Ricordiamo in particolare gli ottimi e completi widget realizzati da Nothing (camera, media player, contapassi e altro ancora), le cartelle personalizzabili e la sezione dedicata all’interfaccia Glyph analizzata in precedenza.

Sistema operativo ottimizzato che include varie tecnologie proprietarie in grado di migliorare la velocità dello smartphone. Iniziamo dalla funzione “Smart clean” che promette di mantenere il telefono veloce come il primo giorno, anche dopo anni di utilizzo. HyperEngine 5.0 consente, invece, elevate prestazioni nei videogiochi riducendo il consumo della batteria del 18%. Infine “RAM Booster” permette di incrementare virtualmente la RAM fino a 20 GB.

Nothing OS 2.5.3, include anche la modalità “Gioco”, che migliora l’esperienza di gaming, e un generatore di sfondi basato sull’intelligenza artificiale.

Nothing garantisce 3 anni di aggiornamenti per il sistema operativo e 4 per le patch di sicurezza.

Proseguiamo con il software, curato ed intuitivo, per la gestione delle fotocamere con numerose modalità disponibili: slow-motion, ritratto (verticale), timelapse, panoramica, manuale, notturna

Il Phone (2a) incorpora anche l’Ultra XDR sviluppato in collaborazione con Google; algoritmo di elaborazione delle foto che consente scatti più naturali. Non mancano, inoltre, l’opzione per foto e video in movimento e lo scanner per codici QR. Citiamo, infine, l’opzione per gli scatti a 12 o 50 MP.

Prestazioni

Analizziamo ora le prestazioni del Nothing Phone (2a) con un giudizio complessivo molto positivo. Uno dei migliori cellulari di fascia media attualmente sul mercato. Uno smartphone veloce e reattivo, con qualche limitato rallentamento nei giochi più esigenti.

Proseguiamo con il display: un AMOLED di elevata qualità, luminoso, dai colori naturali e, ovviamente, con neri assoluti. Schermo dalle cornici sottili, con un elevato refresh.

Veloci e precisi gli sblocchi tramite il riconoscimento del viso e con il sensore delle impronte integrato nello schermo. Completa la connettività. Nessun problema dal comparto telefonico/audio con speaker di qualità e dalla buona potenza.

Proseguiamo con il comparto fotografico. Buone le foto dalla fotocamera principale, stabilizzata otticamente, con scatti dettagliati e dai colori naturali. Giudizio positivo anche sulle foto in condizioni di ridotta luminosità con un’efficace modalità notturna. Abbastanza buone le performance del grandangolo e della camera frontale. Analoga valutazione per i video, fino a 4K e 30 fps.

Passiamo all’autonomia, con la batteria da 5.000 mAh che consente oltre due giorni di utilizzo medio e un giorno con un uso intenso dello smartphone. La batteria, secondo le dichiarazioni dell’azienda, può mantenere oltre il 90% della sua capacità dopo 1.000 cicli di ricarica, corrispondenti a oltre 3 anni di ricarica giornaliera.

Ottima anche la valutazione sul software, curato e ben ottimizzato.

Un prodotto con una buona qualità costruttiva, curato in ogni dettaglio. Ricordiamo ad esempio le sottili linee al posteriore che evidenziano i circuiti stampati, il piccolo quadrato rosso sul retro e gli iconici "occhi", rappresentati dalle due fotocamere disposte in orizzontale. Peccato per il retro che tende a trattenere le impronte.

Ottima l'ergonomia grazie al peso inferiore ai 200 gr e allo spessore di soli 8,5 mm.

Prezzi e disponibilità

Nothing Phone (2a) è disponibile nelle colorazioni Black (versione in prova), Milk (semitrasparente con sfumatura bianca) e White (completamente trasparente) con due diversi modelli tra cui scegliere:

- 8 GB RAM + 128 GB: 349 euro

- 12 GB RAM + 256 GB: 399 euro

Nothing Phone (2a) è acquistabile sul sito ufficiale nothing.tech e prossimamente anche su Amazon.