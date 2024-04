Recensione nubia Flip 5G: lo smartphone pieghevole più economico sul mercato

Dopo la prova del potentissimo Z60 Ultra, torniamo oggi ad occuparci di nubia con la recensione del nuovo Flip 5G. Smartphone con apertura a conchiglia, dalle linee raffinate, equipaggiato con un ampio schermo interno pieghevole da 6,9 pollici ed esterno da 1,43 pollici.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo nubia Flip 5G.

Design e confezione

Il nubia Flip 5G si presenta con un innovativo ed elegante design. Iniziamo dagli ottimi materiali, con una cornice piatta, in alluminio aerospaziale, opaca e sabbiata con sabbia di zirconio. I due lati esterni dello smartphone sono, invece, realizzati in vetro satinato.

Proseguiamo con le cornici abbastanza sottili che circondano il display pieghevole, con un piccolo foro dedicato alla selfie camera (rapporto schermo-corpo del 95,4%). Schermo protetto da una pellicola non removibile che tende a trattenere le impronte dell’utente.

Curati anche gli angoli arrotondati. Sul lato destro troviamo il bilanciere del volume ed il comando di alimentazione che include il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali (veloce e preciso). A sinistra è, invece, presente il vano per le due nano Sim. Il lato inferiore ospita, invece, la porta USB-C ed il primo speaker, con la capsula auricolare utilizzabile anche come secondo altoparlante per un effetto stereo.

Smartphone equipaggiato con un secondo schermo touch posizionato all’esterno, dalla forma circolare. Display che sporge leggermente dalla scocca, circondato da un sottile bordo lucido e da un’ampia cornice nera dove sono state inserite le due fotocamere esterne, con il flash posizionato invece nell’angolo destro.

Passiamo alla complessa ed avanzata cerniera al centro dello smartphone, coperta da un rivestimento esterno in metallo opaco. Capace di resistere ad oltre 200.000 movimenti, permette una completa chiusura delle due parti del Flip 5G in modo perfetto e quasi senza spazi. Una volta aperta la cerniera, le due metà del cellulare risultano completamente piatte, con la piega del display quasi invisibile. Cerniera che può essere mantenuta parzialmente aperta.

Non dimentichiamo i colori disponibili. Oltre alla variante in prova denominata “Sunshine Gold”, sono anche disponibili la versione “Cosmic Black” e l'originale “Flowing Lilac”.

Smartphone con dimensioni pari 170 x 75,5 x 7,0 mm (aperto) e 87,6 x 75,5 x 15,0 mm (chiuso), con un peso di 209 gr.

Infine l’elegante confezione di cartone. Al suo interno troviamo una custodia rigida in plastica trasparente, un cavo USB ed un alimentatore da 33W.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche complete del nuovo nubia Flip 5G:

- Display esterno: OLED 1,43" circolare

- Display interno: AMOLED 6,9", Full HD+ (1.188 x 2.790), refresh rate 120Hz, 443 PPI, 10 bit, 100% DCI-P3

- Processore: Qualcomm Snapdragon7 Gen1, Octa-core, 2,4GHz

- Memoria: 8-12GB di RAM (espandibile virtualmente di 12GB), 256-512 GB di storage

- Fotocamere esterne: principale da 50MP, f/1.8, AF + secondaria da 2MP bokeh

- Fotocamera interna: 16MP FF con led-flash

- Batteria: 4.310mAh, ricarica rapida a 33W

- Connettività: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS

- Audio: speaker stereo, Hi-Res, DTS: X Ultra

Analisi del software

Il nubia Flip 5G utilizza il sistema operativo MyOS 13 basato su Android 13, con patch di sicurezza di febbraio 2024.

Partiamo dal launcher con app drawer, ma che purtroppo non include le news di Google accessibili con uno swipe verso destra. Funzionalità sostituita da Zboard, disattivabile dall’utente e che include un aggregatore di notizie, pubblicità di app, meteo e contapassi. Peccato per la presenza di numerose applicazioni preinstallate, comunque rimovibili dall’utente.

Ricordiamo, inoltre, la modalità ad una sola mano e le complete opzioni per personalizzare l’interfaccia utente. Citiamo anche la possibilità di espandere virtualmente la RAM fino a 12 GB utilizzando lo storage dello smartphone. Non dimentichiamo la modalità lettura in bianco e nero, la completa sezione dedicata all'ottimizzazione della batteria e lo “Spazio privato” per proteggere informazioni personali, immagini, file, video e app.

Non manca, ovviamente, lo sblocco tramite riconoscimento facciale, veloce e preciso.

Proseguiamo con l’interfaccia dello schermo esterno in grado di mostrare ora, data e batteria con un semplice tocco e a bassa luminosità. Con due tocchi o tramite la pressione del pulsante di alimentazione si accede, invece, al menù principale formato da varie sezioni, personalizzabili dall’utente, accessibili scorrendo verso destra o sinistra: gestione fotocamera, meteo, lettore musicale, calendario, appuntamenti, contapassi e timer. Uno swipe verso il basso consente la sola lettura delle notifiche, senza la possibilità di rispondere ai messaggi. Interfaccia personalizzabile dall’utente, con vari sfondi, anche animati e con un animale domestico virtuale.

Peccato per l'assenza di un pannello di controllo per il rapido accesso a WiFi, Bluetooth, modalità silenziosa e altro ancora.

Infine il completo software per la gestione delle fotocamere che include numerose funzionalità come le modalità Pro, Notte, Ritratto, Slow motion, Scanner documenti, Timelapse, Panoramica, bianco e nero e a 50 MP. Non manca l'HDR automatico, il riconoscimento delle scene con intelligenza artificiale, il controllo gestuale, lo zoom digitale fino a 10x e le modalità a 26 e 50 mm (zoom 2x).

Ricordiamo, infine, i vari filtri disponibili ed il comando all’interno dell’interfaccia per l’attivazione dello schermo secondario insieme al display principale; funzione utile per mostrare l'anteprima di foto e video anche al soggetto inquadrato.

Esperienza d’uso, prestazioni e prezzo

In generale la nostra valutazione sul nubia Flip 5G è positiva. Si tratta, infatti, di un interessante smartphone pieghevole, dal design curato e dall’ottima qualità costruttiva. Giudizio positivo anche sulla cerniera: solido meccanismo, un po’ duro, in grado di aprirsi in modo fluido.

Smartphone che può essere piegato anche solo parzialmente, ad esempio a 90 gradi, consentendo varie ed utili funzionalità: l’app fotocamera, può cambiare interfaccia visualizzando le impostazioni e i comandi di scatto nella parte inferiore e l’anteprima di ripresa su quella superiore; inoltre in Youtube viene mostrato il video nella parte superiore ed i comandi in quella inferiore.

Buone le performance delle app e del sistema operativo, con un’interfaccia sempre fluida e reattiva, ma con qualche rallentamento nei videogiochi più esigenti.

Per quanto riguarda le prestazioni della camera principale, di giorno si ottengono buoni scatti, ma dai colori non sempre naturali e, in alcuni casi, poco dettagliati.

Qualità, invece, discreta in condizioni di scarsa illuminazione, con un’utile modalità Notte. Analoga valutazione per i selfie e i video fino a 4K-30fps. Inoltre lo schermo anteriore può mostrare l’anteprima di foto e video della camera principale da 64 MP, con risultati di migliore qualità rispetto al sensore interno da 16 MP.

Peccato per l'assenza di ulteriori fotocamere, in particolare di un grandangolo.

Giudizio positivo sullo schermo interno, ampio, veloce, dalla buona luminosità e dai colori naturali (caldi in modalità predefinita). Sufficiente la valutazione sul display esterno, luminoso e ben definito, ma dalle ridotte dimensioni e dalle limitate funzionalità. Schermo utile, in particolare, per la lettura delle notifiche e per il controllo di musica e fotocamera.

Ottima l'ergonomia grazie al design compatto e al buon grip.

Passiamo alla batteria che consente un giorno di utilizzo abbastanza intenso. Nessun problema dal comparto telefonico-audio, con buoni microfoni e speaker stereo, potenti e di qualità.

Peccato per l’assenza della certificazione IP (protezione da acqua e polvere) e per Android ancora in versione 13.

Il nuovo nubia Flip 5G è acquistabile sul sito dell'azienda ai seguenti prezzi: 599 euro per la variante 8+256GB e 699 euro per il modello 12+512GB.