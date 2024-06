Recensione Geekom A8: un potente e completo mini PC

Da Geekom arriva il nuovo mini PC A8. Si tratta di un interessante PC desktop dalle dimensioni contenute e con a bordo un potente hardware ed una completa connettività. Una soluzione ideale per chi ha poco spazio sulla scrivania, ottima per casa e lavoro.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo mini PC Geekom A8.

Design, connessioni e confezione

Iniziamo la nostra recensione dalla scocca in alluminio di ottima qualità, con angoli smussati e dimensioni davvero contenute pari a 112,4 x 112,4 x 37 mm. Ricordiamo anche le griglie di aerazione laterali e al posteriore.

Proseguiamo la nostra analisi con la completa connettività. Il frontale ospita, oltre al pulsante di alimentazione, l’ingresso per cuffie con jack da 3,5 mm e due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A (una con Power Delivery). Peccato per l’assenza di una USB-C. Ricordiamo anche lo slot per schede SD sul lato sinistro.

Passiamo al retro dove troviamo 2 HDMI 2.0, l’ingresso per il compatto alimentatore da 120W, una USB 3.2 Gen 2 Type-C e una USB 4 Gen 3 Type-C, con possibilità di collegamento di una scheda grafica esterna AMD tramite Thunderbolt 4. Porte USB-C con uscita video e Power Delivery. Infine troviamo una porta Ethernet RJ45 2.5G, una USB 3.2 Gen 2 Type-A ed una USB 2.0 Type-A.

Citiamo, infine, la connettività wireless con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Concludiamo con la confezione che include un cavo HDMI, una guida rapida ed una staffa per l’aggancio del PC dietro al monitor.

Caratteristiche tecniche

Il Geekom A8 è disponibile in due diverse configurazioni. Iniziamo dalla versione base con processore AMD Ryzen 7 8845HS, 32 GB di Ram e SSD da 1 TB. Oggetto della nostra prova è la versione più performante con processore AMD Ryzen 9 8945HS (TDP a 45 W) a 4 nm, dotato di 8 core, 16 threads e frequenza massima di 5,2 GHz. Proseguiamo con la scheda grafica integrata AMD Radeon 780M con 12 core e frequenza massima di 2.800 MHz.

Ricordiamo anche i 32 GB di Ram (2 x 16 GB) Dual channel DDR5 5600MT/s, espandibili fino a 64GB e l’SSD M2 2280 PCIe Gen4 x4 da 2TB. Assente, su entrambe le configurazioni, un secondo slot per l’espansione dello storage.

Software, prestazioni e prezzo

Proseguiamo la nostra recensione con l’analisi del software. Il mini PC di Geekom arriva con il sistema operativo Windows 11 Pro completamente configurato, pronto all’uso e privo di inutili software aggiuntivi (bloatware).

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni dell’A8, nella variante top di gamma. Il nostro giudizio sul mini PC di Geekom è assolutamente positivo. Si tratta, infatti, di uno dei migliori mini PC attualmente sul mercato. Un dispositivo che può vantare prestazioni decisamente elevate grazie al potente processore AMD, affiancato da un veloce SSD e con una dotazione di Ram che può arrivare fino a 64 GB.

Scendendo nel dettaglio, si tratta di un PC ottimo per programmi Office, navigazione web, visione di contenuti in streaming, anche 4K, e adatto per fotoritocco e video editing 4K non particolarmente impegnativo. Inoltre può essere utilizzato con videogiochi, anche recenti, con risoluzione Full HD e dettaglio basso/medio (ad esempio Forza Horizon 5 e Red Dead Redemption 2). Rapido l'avvio delle applicazioni e di Windows, con un veloce SSD che raggiunge i 4.900 MB/s in lettura e i 4.700 MB/s in scrittura. Mini PC che ha fatto registrare, nel benchmark di Geekbench, un punteggio di 2.666 punti in single core e 13.593 in multi-core. La GPU ha, invece, raggiunto un punteggio di 31.520 punti.

Giudizio molto positivo sulla qualità costruttiva e sulle numerose connessioni disponibili: ricordiamo, in particolare, la possibilità di collegare l’A8 a 4 monitor contemporaneamente, fino alla risoluzione 8K.

Mini PC dotato di un efficiente sistema di raffreddamento integrato, denominato IceBlast 1.5, con la ventolina dal rumore contenuto.

Infine il prezzo del Geekom A8, acquistabile in offerta sul sito dell’azienda a 901 euro grazie al coupon TDPR5. Sconto del 5% valido anche su Amazon utilizzando il codice TDPR52024.

