Recensione Dangbei DBOX02: un ottimo proiettore laser 4K con Google TV

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2), un proiettore di fascia alta dalle elevate prestazioni, con sorgente di illuminazione laser e risoluzione 4K Ultra HD.

Un videoproiettore facile da installare e da configurare, dotato del sistema operativo Google TV, compatibile con tutti i servizi di streaming più noti, come YouTube e DAZN e con certificazione Netflix.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2).

Design, connessioni e telecomando

Il Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) si presenta con forme eleganti e curate ed un’ottima qualità costruttiva. Proiettore in plastica, con elementi in alluminio e il lato superiore dotato di copertura in vetro. Qui troviamo il pulsante di alimentazione, con led integrato, ed il sensore per il rilevamento della luce ambientale in grado di regolare automaticamente la luminosità del proiettore.

Passiamo al lato anteriore dove troviamo, oltre all’obiettivo, anche i sensori per l‘autofocus (ToF) e per l’adattamento automatico delle immagini che analizzeremo più avanti. Qui è, inoltre, presente un sensore in grado di ridurre la luminosità del laser se ci si avvicina troppo al proiettore; l’elevata luminosità del laser potrebbe, infatti, provocare danni alla vista.

Proseguiamo con le prese di aerazione e i due speaker laterali. Occupiamoci ora delle connessioni sul retro: 2 porte HDMI 2.1 (una con eArc), 2 USB 2.0, una Ethernet, un ingresso per le cuffie da 3,5 mm, un’uscita digitale ottica e la porta per il collegamento del generoso alimentatore esterno.

Passiamo alla connettività wireless con WiFi 6 dual-band ax e Bluetooth 5.2 BLE. Citiamo anche l’aggancio, per lo stand che analizzeremo più avanti o per un treppiedi, presente sul fondo del proiettore. Non dimentichiamo le dimensioni pari a 236 x 201 x 163 mm, per un peso di 4 Kg.

Passiamo ora al piccolo telecomando Bluetooth, non retroilluminato, con 3 tasti per il rapido accesso a Youtube, Netflix e Prime Video. Presente anche il microfono, utile per l’attivazione dei comandi vocali di Google Assistant tramite il tasto dedicato. Infine ricordiamo i due tasti laterali dedicati alla messa a fuoco manuale e automatica, alle impostazioni del proiettore e alla disattivazione dell’audio.

Caratteristiche video e audio

Analizziamo ora le caratteristiche video del Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2). Proiettore DLP con matrice da 0,47” DMD, sorgente di illuminazione laser ALPD (Advanced Laser Phosphor Display, con durata fino a 30.000 ore), risoluzione 4K (3840 x 2160), supporto video in 3D, HDR10+, HDR10, HLG e luminosità di ben 2.450 ISO Lumen. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di riprodurre fino a un miliardo di colori (10 bit), il rapporto di proiezione 1.27:1 e la dimensione dell’immagine fino a 200” e ottimale, suggerita nel manuale utente, da 80’’a 150”. Scendendo nel dettaglio, è possibile proiettare un’immagine di 80” ad una distanza di 2,2 m, 100” a 2,8 m (migliore distanza consigliata da Dangbei) e 150” a 4,2 m.

Proseguiamo con le tecnologie denominate "Instant Pro AI" che semplificano l’installazione e la configurazione del proiettore: autofocus (ToF laser), correzione automatica (anche manuale) della geometria dell’immagine (keystone ±30° in orizzontale e in verticale) e allineamento automatico quando si usano schermi dedicati; funzione che consente di adattare automaticamente le dimensioni dell'immagine a quelle del telo di proiezione. Il Mars Pro 2 è installabile anche a soffitto o dietro lo schermo e offre anche una comoda funzionalità che adatta la dimensione delle immagini ad ogni parete evitando eventuali ostacoli come quadri, finestre o interruttori della luce; scendendo nel dettaglio, il proiettore individua gli ostacoli nell'area di visualizzazione e ridimensiona l'immagine automaticamente. Non dimentichiamo la gestione automatica della luminosità in base alla luce ambientale, citata in precedenza. Tecnologie "Instant Pro AI” che semplificano in modo significativo l’installazione del proiettore, rendendola adatta anche ad utenti poco esperti.

Non manca la funzione “MEMC” (Motion Estimation, Motion Compensation), regolabile ed utile per la visione di eventi sportivi, lo zoom digitale e la modalità videogiochi a bassa latenza.

A bordo troviamo, inoltre, 2 GB di Ram e 32 GB di memoria per le varie app della piattaforma Google TV che analizzeremo più avanti.

Terminata l'analisi delle caratteristiche video, passiamo al comparto audio stereo formato da due woofer da 12 W ciascuno. Sezione audio, compatibile con Dolby Digital Plus e DTS-X ed utilizzabile anche come semplice cassa Bluetooth, con il video disattivato.

Infine l’assorbimento elettrico pari a 180W.

Piattaforma smart Google TV e impostazioni

A bordo del Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) troviamo il completo sistema operativo Google TV, in versione 11. Si tratta di un’ottima piattaforma basata su Android, con un’interfaccia veloce e di facile utilizzo, che consente di accedere a più di 10.000 app di vario genere, a partire dalle più famose piattaforme di streaming video come DAZN, YouTube, Prime Video e Disney+. Ricordiamo anche la certificazione Netflix che consente di utilizzare tutte le funzionalità dell’app senza problemi di compatibilità. Certificazione spesso assente nei prodotti di altri brand.

Su Google TV si possono, inoltre, utilizzare note applicazioni come Kodi e VLC che consentono la riproduzione di file audio e video presenti su NAS e memorie esterne collegate via USB.

Grazie ad Android è anche possibile installare sul proiettore videogiochi comandabili tramite telecomando o joypad Bluetooth (da acquistare separatamente).

A bordo troviamo anche Google Assistant con il pulsante dedicato e il microfono presenti sul telecomando. Assistente vocale ricco di utili funzionalità, dalle news alla gestione della smart home. Inoltre è possibile chiedere a Google Assistant di consigliarci cosa guardare o avviare direttamente un’app.

E’ possibile anche scaricare un browser web, per la navigazione su Internet, e non manca l’utile funzione di Chromecast che consente di visualizzare sul proiettore app, foto e video presenti su smartphone e tablet.

Passiamo ora all’analisi delle impostazioni presenti all’interno dell’interfaccia di Google TV. Iniziamo dai controlli video con vari setting preimpostati: Standard, Vivido, Film, Gioco e Personalizzato. Quest’ultima modalità consente di intervenire su luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza, tinta, gamma e colori. Citiamo anche i menù dedicati alla gestione della luminosità del laser (automatica, standard, Eco, personalizzata e prestazioni elevate) e all'attivazione della modalità Gaming.

Impostazioni predefinite presenti anche nella sezione audio: Standard, Film, Musica, Sport e Personalizzato (gestione manuale di alti e bassi). Citiamo anche il surround virtuale, il controllo automatico del volume e la funzione per enfatizzare i dialoghi.

Stand

Dangbei ci ha fornito, insieme al proiettore, anche un utile stand che consente di ruotare il Mar Pro 2 in qualsiasi angolazione, anche verso il soffitto. Supporto dotato di base ruotabile a 360 gradi. Stand, in metallo, stabile e dall’elevata qualità costruttiva, con protezioni in gomma per il proiettore. Accessorio in arrivo sul mercato ad un prezzo ancora da definire.

Prestazioni, confezione e prezzo

Concludiamo la recensione del Dangbei DBOX02 con l’analisi delle sue prestazioni. Il nostro giudizio su questo proiettore è decisamente positivo. Il Mars Pro 2 è un eccellente proiettore, tra i migliori sul mercato nella sua fascia di prezzo. Dangbei ha realizzato un prodotto completo e ben costruito, semplice da installare e da configurare.

Iniziamo dalle prestazioni video. Modello in grado di proiettare ottime immagini dalle elevate dimensioni. Video estremamente dettagliati, dai colori vivaci e naturali, con un buon contrasto ed un discreto livello del nero. Giudizio positivo non solo per i video in 4K e in HDR, ma anche per quelli in Full HD e per i videogiochi.

Davvero ottima la luminosità, con la possibilità di utilizzare il proiettore anche in un ambiente parzialmente illuminato. Valutazione positiva anche sull’uniformità e sul setup di fabbrica, con qualche regolazione necessaria per i video in HDR. Ottima la messa a fuoco automatica, con un giudizio positivo anche sulle varie funzioni di regolazione smart dello schermo.

Proiettore dotato di un completo e veloce sistema operativo, pienamente compatibile con tutte le app di streaming più note, con il supporto di 4K e HDR.

Occupiamoci ora degli speaker integrati. Buone le prestazioni dell’audio: abbastanza potente, con voci naturali, alti definiti, medi morbidi e bassi discreti.

Complete le connessioni disponibili. Non dimentichiamo la ventola di raffreddamento dal rumore contenuto, udibile solo se si imposta la modalità ad alte prestazioni.

Proseguiamo con la robusta ed elegante confezione che include un piccolo manuale, anche in italiano, ed un panno per la pulizia. Assente un copriobiettivo in dotazione, sostituito da un rivestimento integrato sulla lente del proiettore.

Il Dangbei DBOX02 si differenzia dal precedente modello Mars Pro per un software completamente rinnovato, decisamente migliore, e per un leggero incremento delle prestazioni video e audio.

Concludiamo con il prezzo del Dangbei DBOX02, acquistabile su Amazon a 1.899 euro.

