Recensione realme 12 Pro+: elegante, potente e con avanzate fotocamere

Dopo la prova dell’interessante smartphone low cost C67, torniamo oggi ad occuparci di realme con la recensione del nuovo 12 Pro+. Smartphone di fascia media dalle linee raffinate e dall’ottima qualità costruttiva.

Il nuovo realme 12 Pro+ vanta anche interessanti caratteristiche hardware con un ampio display AMOLED dai bordi curvi ed un avanzato comparto fotografico con camera principale Sony e super zoom fino a 120x.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo realme 12 Pro+.

Design e confezione

realme 12 Pro+ adotta una versione aggiornata del raffinato design presente sul precedente modello. Linee ispirate agli orologi di lusso sviluppate in collaborazione con Ollivier Savéo, designer di noti marchi come Rolex, Piaget e Breitling.

Iniziamo dalle fotocamere posteriori inserite all’interno di un generoso elemento circolare che sporge leggermente dalla scocca. Elemento impreziosito da una cornice esterna dorata, zigrinata, con 300 scanalature triangolari, che racchiude un quadrante satinato a raggiera ispirato agli orologi di lusso. Peccato per la quarta fotocamera posteriore che in realtà risulta essere finta.

Il posteriore del telefono è, inoltre, attraversato da un motivo a losanga che riproduce la trama dei cinturini degli orologi di lusso. Retro rivestito in pelle vegana: materiale sintetico di ottima qualità, simile alla vera pelle e dalla buona resistenza.

Non dimentichiamo la cornice in plastica, con effetto metallo, e l’ampio display AMOLED dai bordi laterali curvi e con cornici sottili (rapporto schermo-scocca del 93%).

Proseguiamo con il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione sul lato destro, mentre in basso troviamo il carrellino per le due Sim, la porta USB-C ed uno degli altoparlanti stereo (il secondo si trova sul lato superiore). Citiamo anche la resistenza all'acqua e alla polvere con certificazione IP65.

Smartphone con dimensioni pari a 161,4 x 74 x 8,75 mm e peso di 196g, disponibile in due colorazioni: Submarine Blue (in prova) e Navigator Beige.

Infine la confezione che include una custodia trasparente ed un alimentatore per la ricarica rapida da 67 W.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche complete del nuovo realme 12 Pro+:

- Display: 6,7" Full HD+ (2412 x 1080), curvo, refresh rate fino a 120Hz, sampling rate fino a 240Hz, luminosità 950nit, contrasto 5.000.000:1, 100% DCI-P3, 1,07 miliardi di colori, Low Blue Light, Pro-XDR, sensore impronte digitali integrato nel display, vetro con doppio rinforzo e spessore di 0,55 mm, pellicola preapplicata

- Processore: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm, octa-core, fino a 2,4 GHz, con raffreddamento a camera di vapore 3D da 3.394 mm2

- GPU: Adreno 710

- Memoria: 8/12GB di RAM (fino a 24GB Dynamic RAM), 256GB/512GB di storage

- Connettività: 5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS

- Fotocamera anteriore: 32MP Sony, f/2,4, FOV 90°

- Fotocamere posteriori: principale da 50MP Sony IMX890, f/1,8, FOV 84°, sensore 1/1,56", 24mm eq., OIS, zoom in-sensor 2x + 8MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 112°, 16mm eq. + 64MP tele OmniVision OV64B, f/2,8, sensore da 1/2", FOV 33°, 71mm eq., OIS, zoom ottico 3x, zoom in-sensor 6x

- Audio: speaker stereo, Dolby Atmos, cancellazione rumore con doppio microfono, Hi-Res

- Batteria: 5.000mAh, ricarica rapida 67W (da 1 al 50% in soli 19 minuti)

- Sistema operativo: Android 14 con interfaccia realme UI 5.0

Analisi del software

Sul 12 Pro+ troviamo il sistema operativo Android 14 con interfaccia personalizzata realme UI 5.0 e patch di sicurezza di febbraio 2024. realme ha promesso 3 nuove versioni di Android e 4 anni di aggiornamenti per le patch di sicurezza.

Software curato che include numerose funzionalità e tantissime opzioni per la personalizzazione dell’interfaccia utente. Non manca l’Always on Display e la modalità gioco che ottimizza le prestazioni nei videogame. Ricordiamo anche l’app Zen space che aiuta a mantenere la concentrazione, il raccoglitore di widget “shelf”, la barra laterale per aprire le app in finestra e l’illuminazione dei bordi dello schermo alla ricezione delle notifiche. Proseguiamo con la modalità bambini, l’interfaccia semplificata e la funzione per l’avvio rapido delle app tramite il sensore delle impronte inserito nel display. Citiamo anche il completo editor per foto e video e la possibilità di estendere virtualmente la Ram fino a 24 GB, utilizzando lo storage dello smartphone.

Peccato per la presenza di moltissime app e giochi già preinstallati sullo smartphone, comunque rimovibili dall’utente.

Curato anche il software per la gestione delle fotocamere che include numerose modalità: HDR, Manuale, Notte, Slow motion, Time lapse, Ritratto, Strada, Lunga esposizione, Panoramica e Scanner di testo. Citiamo anche le funzionalità Ritratto di gruppo, modalità Luna, Cielo stellato, Hi-Res, Tilt Shift e lo zoom automatico. Ricordiamo anche i video in modalità Film e in doppia vista (camera anteriore e posteriore).

Software per la gestione delle fotocamere che include vari filtri ispirati ai film e realizzati in collaborazione con il regista Claudio Miranda, oltre a varie tecnologie (algoritmo MasterShot, motore LightFusion e Ultra HDR) che consentono luci e colori realistici.

Prestazioni e prezzo

Analizziamo ora le prestazioni del realme 12 Pro+ con un giudizio complessivo molto positivo. Smartphone veloce e reattivo, con buone prestazioni anche nei videogiochi.

Proseguiamo con il display: un AMOLED di elevata qualità, luminoso, dai colori naturali e, ovviamente, con neri assoluti. Schermo dalle cornici sottili, con elevato refresh. Veloci e precisi gli sblocchi tramite il riconoscimento del viso e con il sensore delle impronte integrato nello schermo. Completa la connettività. Nessun problema dal comparto telefonico/audio con speaker dalla discreta qualità e buona potenza.

Proseguiamo con il completo comparto fotografico con 5 lunghezze focali da 16mm a 71mm (0,6x, 1x, 2x, 3X e 6x). Molte buone le foto dalla fotocamera principale da 50 MP, stabilizzata otticamente; scatti dettagliati e dai colori naturali.

Giudizio positivo anche sulle foto in condizioni di ridotta luminosità con un’efficace modalità notturna. Discreto il grandangolo da soli 8 MP, con sufficienti prestazioni di notte. Ottimo il sensore periscopico 3x che consente scatti estremamente dettagliati anche a lunghe distanze. Zoom in grado di arrivare a ben 120x tramite elaborazione digitale. Inoltre l'elevata risoluzione del sensore principale e del grandangolo consentono, rispettivamente, zoom “in-sensor” 2x e 6x di elevata qualità, ritagliando una porzione dell’immagine.

Curata la modalità ritratto con sfondo sfocato. Giudizio positivo anche sulla camera frontale, con scatti abbastanza naturali e dettagliati. Buoni anche i video fino a 4K e 30 fps dalla camera principale e in 1080p e 30 fps con la camera frontale.

Passiamo all’autonomia con la batteria da 5.000 mAh che consente due giorni di utilizzo medio e un giorno con un uso intenso dello smartphone. Non manca la ricarica rapida: 100% in 48 minuti.

Ottima la qualità costruttiva; molto buona l'ergonomia grazie al peso inferiore ai 200 gr e allo spessore di soli 8,7 mm.

Concludiamo con l’interessante prezzo del realme 12 Pro+ disponibile in due diverse varianti: 8+256 a 499,99 euro e 12+512 a 549,99 euro. Ricordiamo anche l’offerta lancio con le due versioni acquistabili rispettivamente a 399 euro (su Amazon dal 20 al 25 marzo) e a 499 euro (dal 14 marzo sugli altri store).

Scopri di più su Amazon