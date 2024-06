Recensione realme GT 6: un conveniente smartphone di fascia alta

Dopo la recensione del 12+ 5G, torniamo oggi ad occuparci di realme con la prova del nuovo GT 6. Smartphone dalle altissime prestazioni, dal look elegante e moderno. realme GT 6 vanta anche un completo comparto fotografico, un display AMOLED curvo dall’elevatissima luminosità ed un software ricco di utili funzioni.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo realme GT 6.

Design e confezione

Il nuovo realme GT 6 si presenta con un design moderno e curato. Spicca in particolare l’ampio display curvo ai lati e con cornici davvero sottili.

Contenuto anche lo spessore con il bordo in plastica verniciata. Sul lato destro troviamo il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione, mentre in basso è presente il carrellino per le due Sim, la porta USB-C ed uno degli altoparlanti stereo (la capsula auricolare svolge anche la funzione di speaker). Il lato superiore ospita, invece, un sensore IR per il controllo di dispositivi di vario genere ed i microfoni.

Passiamo al retro in vetro, impreziosito da un’ampia sezione lucida con rivestimento a specchio, dalla forma rettangolare, che tende purtroppo a trattenere le impronte dell’utente. All’interno di questa sezione sono stati inseriti tre elementi circolari sporgenti dalla scocca, dedicati ai sensori fotografici e al flash.

Smartphone resistente all'acqua e alla polvere, con certificazione IP65, disponibile in due colorazioni: Fluid Sliver (in prova) e Razor Green.

Infine la confezione che include una custodia in silicone morbido.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche complete del nuovo realme GT 6:

Display: AMOLED, 6,78 pollici, Full HD+ (2780 × 1264), 1-120 Hz, fino a 6.000nits, 10 bit, HDR 10+, un miliardo di colori visualizzati, Dolby Vision, 100% P3 color gamut, Pro-XDR, protezione Corning Gorilla Glass Victus 2

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, octacore a 4nm, fino a 3 GHz, raffreddamento con doppia camera di vapore; GPU Adreno 735

- Memoria: 8 - 16 GB di RAM (+12 GB virtuali) e 256 - 512 GB UFS4.0 di spazio di archiviazione

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP Sony LYT-808 con stabilizzazione ottica, f/1.69, 1/ 1.4′′ + ultra wide Sony IMX355 da 8 MP, f/2.2 + tele Samsung JN5 da 50 MP f/2.0, equivalente 47mm

- Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.45

- Connettività: 5G, dual sim, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C

- Batteria: 5.500 mAh con ricarica rapida a 120 Watt

- Dimensioni: 162 mm × 75 mm × 8,6 mm

- Peso: 199 gr

- Sistema operativo: Android 14 con interfaccia realme UI 5.0

Analisi del software

Sul realme GT 6 troviamo il sistema operativo Android 14 con interfaccia personalizzata realme UI 5.0 e patch di sicurezza di aprile 2024.

Software curato che include numerose funzionalità e tantissime opzioni per la personalizzazione dell’interfaccia utente. Iniziamo dalla modalità bambini e dall’app Zen space che aiuta a mantenere la concentrazione. Troviamo poi la barra laterale per aprire le app in finestra e l’illuminazione dei bordi dello schermo alla ricezione delle notifiche. Proseguiamo con l'interfaccia semplificata, le varie gesture anche a distanza per il controllo dello smartphone e l’avvio rapido delle app tramite il sensore delle impronte inserito nel display.

realme GT 6 include anche le funzioni Riconoscimento schermo AI e Loop intelligente AI che consentono di estrarre testo e immagini da contenuti visualizzati sullo schermo ed inviarli ad un’app scelta dall’utente tramite un menù laterale a scomparsa.

Ricordiamo anche il completo editor per foto e video che permette anche di eliminare facilmente persone o dettagli dai nostri scatti utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale.

Non manca la possibilità di estendere virtualmente la Ram fino a 28 GB utilizzando lo storage dello smartphone. Citiamo anche la modalità GT che incrementa le prestazioni, a discapito della durata della batteria, e la funzione Comfort visivo AI in grado di regolare automaticamente la temperatura del colore dello schermo per proteggere gli occhi. Infine ricordiamo la completa gestione di più app su schermo e la modalità che riduce i tempi di avvio dei giochi ottimizzando la Ram.

Curata anche la sezione audio con varie modalità preimpostate e surround virtuale su cuffie. Peccato per la presenza di molte app preinstallate sullo smartphone, comunque rimovibili dall’utente.

Curato anche il software per la gestione delle fotocamere che include numerose modalità: HDR, Manuale, Notte (con AI), Slow motion, Time lapse, Ritratto, Strada (stabilizzazione rapida), Lunga esposizione, Panoramica, Cielo stellato e Scanner di testo. Citiamo anche le funzionalità Ritratto di gruppo, Hi-Res, Tilt Shift e Azione. Ricordiamo anche i video in modalità Film e in doppia vista (camera anteriore e posteriore).

Esperienza d’uso e prezzo

Il nostro giudizio su questo smartphone è decisamente positivo. Il realme GT 6 vanta elevatissime prestazioni nelle app e nei videogiochi grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, il più veloce chip per smartphone Android attualmente sul mercato.

Cellulare completo e sempre fluidissimo, con un raffinato design ed un’ottima qualità costruttiva.

Analoga valutazione sullo schermo, dall’elevata luminosità e ben visibile anche alla luce del Sole. Display dai colori naturali (regolabili nelle impostazioni) e con riconoscimento delle impronte integrato, preciso e veloce. Analoga valutazione per lo sblocco tramite riconoscimento del viso. Non delude il comparto telefonico e l’audio stereo, potente e di elevata qualità.

Passiamo alla batteria che consente un giorno di utilizzo intenso e due con un uso più attento; accumulatore ricaricabile al 50% in soli 10 minuti circa e al 100% in 28 minuti grazie all’alimentatore da 120W in omaggio. Assente la ricarica wireless.

Molto buona, inoltre, l’ergonomia grazie allo spessore ridotto e al peso di 199 g. Ottimo il software, ricco di numerose ed utili funzionalità.

Per quanto riguarda le prestazioni della camera principale posteriore, di giorno si ottengono scatti di elevata qualità, dettagliati e dai colori naturali. Molto buone le prestazioni dello zoom (2X ottico - 20X digitale) e della modalità Notte; discreto il grandangolo da soli 8 MP.

Giudizio positivo sui video dei sensori posteriori, ben stabilizzati e fino alla risoluzione 4K - 60 fps, anche nel formato Dolby Vision. Analoga valutazione sulla camera frontale.

Infine il prezzo del realme GT 6 acquistabile, dal 21 giugno al 4 luglio, in offerta lancio a partire da 549 euro (versione 8 + 256 GB) con inclusi gli auricolari realme Buds Air 6 ed il caricatore da 120 W.

