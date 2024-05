Recensione eufy S120: telecamera da esterni con faretto, sirena e pannello solare

Oggetto oggi della nostra prova è la eufy S120. Si tratta di una videocamera WiFi per esterni, con sistema di illuminazione Led e batteria interna ricaricabile tramite il pannello solare integrato.

Un completo prodotto senza fili, con sirena e memoria integrata, semplice da installare e di facile utilizzo.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni della eufy S120.

Design e caratteristiche

La S120 si presenta con un design curato e moderno. Interamente realizzata in plastica, ospita nella zona superiore un piccolo pannello solare utile ad alimentare la batteria interna da 5.200 mAh. Nella parte frontale troviamo una fascia lucida che ospita un Led di stato, i sensori di movimento fino a 7,6 m e la telecamera con risoluzione 2K (2304×1296) e campo visivo di 120°.

Camera dotata anche di un faretto Led nella zona inferiore, attivabile con il movimento e che consente riprese a colori anche di notte. In alternativa è, comunque, disponibile la visione ad infrarossi, in bianco e nero, con il faretto disattivato.

Faretto con luminosità regolabile, fino a 300 lumens, e temperatura di 4.000K.

Non dimentichiamo l’audio bidirezionale, con microfono e speaker sul lato sinistro (con sirena integrata da 105 db), e la certificazione IP65 che garantisce la resistenza a tutti gli agenti atmosferici.

All'interno della S120 è presente una memoria da 8GB eMMC non espandibile (fino a due mesi di video archiviati) ed un modulo WiFi n a 2,4 GHz. Per quanto riguarda lo storage, è anche disponibile il servizio cloud, a pagamento, di eufy.

Sul retro troviamo una porta USB-C, protetta da uno sportellino, per la ricarica della batteria e per il collegamento di un pannello solare esterno opzionale. Qui è, inoltre, presente un pulsante per il setup iniziale.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 170 x 125 x 69 mm ed il peso di 0,45 Kg.

Installazione e confezione

Installare questa telecamera di videosorveglianza è un’operazione molto semplice, adatta anche ad utenti poco esperti. All’interno della confezione troviamo, infatti, una placca in plastica da fissare al muro tramite viti/fisher in dotazione. Terminata questa operazione, basterà agganciare la telecamera alla placca tramite una piccola vite. Eufy consiglia di installare la telecamera ad un'altezza tra i 2 e i 2,5 m.

Infine la confezione che include una guida rapida, anche in italiano, ed un cavetto per il collegamento di un pannello solare esterno.

App e funzionalità

Passiamo alla semplice procedura guidata presente nell’app dedicata di eufy, in italiano e per dispositivi iOS e Android, che consente di configurare la S120, collegandola alla nostre rete WiFi.

Applicazione che ospita numerose ed avanzate funzionalità. Iniziamo dalla possibilità di delimitare l’area di rilevamento (fino a due zone), ad esempio ad una finestra o ad una porta, a cui si aggiunge un sistema regolabile, in grado di ridurre i falsi allarmi grazie alla capacità di distinguere i movimenti delle persone da quelli di foglie, animali, ecc.

Completa anche la sezione delle impostazioni video e audio con la possibilità di regolare la risoluzione delle clip registrate e il volume dell’altoparlante.

Non manca, inoltre, un valido sistema di gestione delle notifiche su smartphone dei movimenti rilevati, personalizzabile dall’utente.

E’ anche possibile programmare il funzionamento della camera durante un’intera settimana o in base alla posizione dell’utente.

Citiamo, infine, le tre opzioni di gestione dell'energia: durata ottimale della batteria (registrazione dei video fino a 15 secondi), sorveglianza ottimale (lunghezza massima dei video di 20 secondi) e personalizzata fino a 60 secondi.

Camera compatibile con Alexa e Google Assistant per illuminazione e monitoraggio.

Prestazioni e prezzo

Terminiamo la nostra recensione dell’Eufy S120 con l’analisi delle sue prestazioni. In generale il nostro giudizio è positivo: una completa telecamera di videosorveglianza senza fili, facile da installare e dalle utili funzionalità.

Buona la qualità dei video anche in notturna, nitidi e ben dettagliati; discrete le performance di speaker e microfono, con un volume non molto elevato della sirena.

Appena sufficiente l'intensità del faretto, in grado di attivarsi solo per pochi secondi quando viene rilevato un movimento, anche in modo indipendente dalla telecamera. Lampada attivabile anche manualmente, tramite app.

Giudizio positivo sul funzionamento del pannello solare e dell’accumulatore integrato. Con 2 ore di luce solare, il pannello solare può fornire più di un giorno di energia alla telecamera. Inoltre, la batteria integrata garantisce fino a 60 giorni di autonomia in modalità di risparmio energetico.

Analoga valutazione sull’app, sulla funzione di rilevazione dei movimenti abbastanza precisa, con le notifiche che arrivano sullo smartphone dopo qualche secondo. Stabile il collegamento WiFi.

Concludiamo con il prezzo, la S120 di eufy è acquistabile in offerta su Amazon a 85 euro, con uno sconto del 34%.

Scopri di più su Amazon

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.