Recensione eufy S340: camera di sorveglianza a 360°, senza fili e con pannello solare

Prosegue il nostro viaggio nel mondo delle telecamere di eufy e dopo la recensione della S120 con faretto, proviamo oggi la S340. Si tratta di un modello che può essere ruotato a 360 gradi grazie ad un sistema motorizzato controllabile da smartphone. Telecamera a batteria, alimentata da un pannello solare, dotata di due sensori con zoom e risoluzione fino a 3K.

Un completo prodotto senza fili, con sirena, faretto e memoria integrata, semplice da installare e di facile utilizzo.

Design e caratteristiche

La S340 si presenta con forme generose a causa della batteria integrata al litio (capacità 15.000 mAh) e del sistema motorizzato che consente una rotazione di 360 gradi in orizzontale e di 70 gradi in verticale.

Batteria che può essere ricaricata tramite un pannello solare da 2,2 W presente nella confezione, sfruttando la porta USB-C sul retro della camera. Pannello orientabile, installabile direttamente sulla telecamera o separatamente grazie alla prolunga USB da 3 metri inclusa nella confezione. Alimentazione solare che semplifica, ovviamente, l’installazione della camera rendendo inutili prese elettriche e cavi di alimentazione.

La S350 vanta due diverse telecamere: un grandangolo con risoluzione 3K (2.880 x1.620 e campo visivo di 135 gradi) ed un teleobiettivo 2K (2.304 x1.296) con zoom ibrido 8X. Interessante soluzione che permette due diverse riprese contemporaneamente: la prima con un'ampia visuale e la seconda che consente di catturare anche piccoli dettagli in modo nitido, come le targhe delle auto, fino a 15 m. Non dimentichiamo il faretto da 100 lumen che consente la visione a colori di notte, in alternativa alle riprese ad infrarossi in bianco e nero.

Passiamo alla memoria integrata da 8 GB eMMC, l’audio bidirezionale con speaker e microfono e il WiFi n a 2,4 GHz. Altoparlante con funzione di sirena da 90 dB. Camera con scocca in plastica, protezione dagli agenti atmosferici e dimensioni pari a 8,7 x 8,7 x 12 cm, con un peso di 630 gr. Infine la confezione che include una guida rapida, anche in italiano.

Installazione e app

La eufy S340 viene fornita con un supporto per muro/soffitto, interamente realizzato in plastica, da fissare direttamente alla parete tramite stop/fisher forniti in dotazione.

La S340 può essere facilmente configurata grazie alla semplice procedura guidata presente nell’app dedicata di eufy. App, disponibile per device mobili con Android e iOS, in italiano, completa e di facile utilizzo e che consente il controllo di tutte le videocamere realizzate dall’azienda. Software che ospita tutte le classiche funzionalità, dall’accesso alle riprese live e ai video già memorizzati, all’opzione per registrare un nuovo filmato sullo smartphone. Troviamo ovviamente i controlli, abbastanza precisi, per la gestione dei movimenti della telecamera.

Passiamo alle impostazioni video e audio con la possibilità di regolare la risoluzione delle clip registrate e il volume dell’altoparlante. Non manca, inoltre, un valido sistema di gestione delle notifiche su smartphone dei movimenti rilevati, personalizzabile dall’utente. Sistema in grado di distinguere i movimenti delle persone da quelle di auto e altro ancora.

Ricordiamo anche la funzione di motion tracking, che consente alla videocamera di seguire automaticamente i movimenti dei soggetti, e la possibilità di delimitare l’area di rilevamento dei movimenti (fino a due zone), ad esempio ad una finestra o ad una porta. Inoltre è anche possibile impostare fino a 4 posizioni/inquadrature predefinite della camera per tenere rapidamente sotto controllo determinate aree esterne.

Non manca un allarme sonoro quando viene rilevato un movimento, con un volume non elevatissimo. Allarme accompagnato dall'attivazione intermittente del faretto.

E’ anche possibile programmare il funzionamento della camera durante un’intera settimana o in base alla posizione dell’utente (in casa / fuori casa). Ricordiamo anche i menù dedicati alla ricarica solare e alle impostazioni del faretto, con luminosità regolabile.

Passiamo alle tre opzioni di gestione dell'energia: durata ottimale della batteria (registrazione dei video fino a 20 secondi), sorveglianza ottimale (lunghezza massima dei video di 60 secondi) e personalizzata fino a 120 secondi.

Ricordiamo, infine, la possibilità di collegare in wireless la S340 alla eufy HomeBase S380: un piccolo hub, con sirena e memoria integrate, da installare all’interno dell’abitazione. Quando è connessa a questo hub, S340 può utilizzare la capacità di archiviazione di HomeBase S380 fino a 16TB e l'intelligenza artificiale integrata che aggiunge varie funzioni come il riconoscimento di volti familiari e animali. Inoltre vengono ridotti i consumi energetici della videocamera, compatibile con Alexa e Google Assistant.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la prova della S340 con l’analisi delle sue prestazioni. In generale il nostro giudizio è positivo: una completa telecamera a batteria, dalle numerose ed utili funzionalità.

Molto buona la qualità dei video anche in notturna, dai colori naturali, nitidi e ben dettagliati; discrete le performance di speaker e microfono. Sufficiente l'intensità del faretto. Utili i due sensori per una completa sorveglianza dell’ambiente esterno.

Ricordiamo, inoltre, l’autonomia della batteria fino a tre mesi (quando non collegata al pannello solare). Autonomia che dipende da vari fattori come impostazioni, utilizzo e temperatura. Non dimentichiamo il pannello solare, ben realizzato e dalla buona efficienza. Due ore di luce solare diretta al giorno sono sufficienti per un'alimentazione costante della camera.

Giudizio positivo sull’app, sulla funzione di rilevazione dei movimenti abbastanza precisa, con le notifiche che arrivano sul nostro smartphone dopo qualche secondo. Stabile il collegamento della camera con il router.

Infine il prezzo della eufy SoloCam S340 acquistabile in offerta su Amazon a 129 euro, grazie allo sconto del 10% e al coupon da 50 euro valido fino al 19 maggio.

Scopri di più su Amazon