Recensione Ventilatore a torre Levoit: completo, potente e smart

Dopo la prova del purificatore d’aria Core 600S, torniamo oggi ad occuparci di Levoit con la recensione del ventilatore a torre F422S Classic Pro. Un completo e potente modello, dal design moderno e dalle avanzate funzionalità smart, controllabile anche a voce o da smartphone e tablet.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del ventilatore a torre Levoit F422S Classic Pro.

Design e caratteristiche tecniche

Il ventilatore a torre di Levoit si presenta con un design curato e moderno. Interamente realizzato in plastica nera di discreta qualità, ospita nella parte superiore un completo pannello touch per la gestione delle varie funzionalità, mentre nella parte anteriore troviamo un ampio display LCD utile per visualizzare temperatura dell’ambiente, grazie al sensore integrato, velocità impostata, modalità selezionata e connessione WiFi.

La parte centrale è occupata dalla zona di espulsione dell'aria con delle alette, controllabili manualmente, che consentono di orientarla di 60 gradi in altezza. Inoltre il ventilatore può ruotare di 90 gradi grazie ad un motore elettrico integrato, comandabile a distanza.

Proseguiamo con l’ampia base, abbastanza stabile, ed il connettore sul retro per il collegamento dell’alimentatore esterno. Posteriore dedicato all'ingresso dell’aria, dove troviamo anche un pannello rimovibile per la pulizia dell'interno del ventilatore ed il vano per riporre il telecomando quando non in uso. Accessorio completo e dalle piccole dimensioni.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 16 x 17,1 x 107,6 cm, con un peso di 4 Kg e la confezione che include un manuale anche in italiano.

Passiamo alle caratteristiche tecniche. Il Levoit F422S ospita al suo interno un motore DC (tecnologia proprietaria Vortexair) con una velocità massima dell'aria di 7,9m/s, un volume d'aria spostato pari a 2.844 metri cubi all'ora e ben 12 velocità disponibili. Citiamo anche la rumorosità compresa tra 25 e 48 dB e l’assorbimento elettrico pari a 30 W.

Controlli, modalità di funzionamento e app

Il ventilatore a torre di Levoit può essere comandato utilizzando i controlli touch integrati, tramite

telecomando, con l’app VeSync per smartphone e tablet o attraverso comandi vocali grazie alla compatibilità con gli assistenti Alexa e Google Assistant.

Quattro le modalità di funzionamento: normale (velocità personalizzabile dall’utente), turbo, automatica (velocità in base alla temperatura ambiente) e modalità sonno avanzata, ideata per ridurre il suono del ventilatore durante la notte e ottimizzarne il funzionamento. Questa opzione spegne il display e disattiva i suoni di selezione. Inoltre, dopo che la velocità iniziale viene impostata dall’utente, il ventilatore la riduce dopo un’ora man mano che la temperatura ambiente si stabilizza. Il ventilatore regola poi automaticamente la velocità in base alla temperatura ambiente fino al risveglio dell’utente.

Citiamo, infine, il timer e la funzione programmi, all’interno dell'app, che consente di personalizzare il funzionamento del ventilatore durante la giornata, secondo le preferenze dell’utente.

Esperienza d’uso e prezzo

In generale la nostra valutazione sul ventilatore a torre Levoit F422S Classic Pro è positiva. Un prodotto silenzioso e dalla buona potenza, adatto ad ambienti fino a 30 mq circa. Modello dalle complete caratteristiche, dotato anche di avanzate funzionalità smart.

Positiva la valutazione sull’app VeSync, in italiano e di facile utilizzo, utile anche al monitoraggio della temperatura ambiente. Analoga valutazione sui comandi vocali che consentono la gestione di tutte le funzionalità del ventilatore (alimentazione, velocità, oscillazione, modalità di funzionamento).

Semplicissime le operazioni di assemblaggio e la manutenzione.

Infine il prezzo del ventilatore a torre Levoit F422S Classic Pro acquistabile su Amazon a 129 euro.

