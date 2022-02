I Reels sbarcano anche su Facebook con nuove funzionalità

Reels sbarca anche su Facebook. Dopo Instagram, il formato di video 'breve' è disponibile da oggi in tutto il mondo anche per il social 'principe' della galassia di Mark Zuckerberg. Meta ha annunciato che l'espansione sarà attiva sia per dispositivi iOS sia per dispositivi Android (e in futuro sarà implementata la possibilità di guadagno per i creator di contenuti).

Reels di Facebook: le novità

Il nuovo formato di video, già implementato per gli utenti americani, dispone di nuove funzionalità, che renderanno più semplice la vita degli utenti:

Remix: permette di crere il proprio reel accanto a un reel esistente e condividerlo pubblicamente su Facebook. Quando si crea un Remix, è possibile creare un reel che include tutto o una parte del reel di un altro creator

Reel di 60 secondi: è possibile realizzare reel della durata massima di un minuto

Bozze: presto sarà possibile creare un reel e scegliere di "Salvarlo in bozza" sotto al pulsante Salva

Video Clipping: nei prossimi mesi, psaranno lanciati strumenti di video clipping che renderanno più facile ai creator che pubblicano video dal vivo o di lunga durata o registrati di testare i diversi formati.

Nelle prossime settimane, Facebook introdurrà nuovi aggiornamenti per rendere più facile la creazione di video e la scoperta di reel in nuovi luoghi. Sarà possibile condivideli all'interno delle Storie e allo stesso tempo saranno fruibili anche all'interno della schermata di Watch. Nella parte superiore del feed di ciascun utente sarà aggiunta un'etichetta Reels 'ad hoc', e i video brevi finiranno anche nel flusso dei post (questa funzione è già in fase di sperimentazione in alcuni stati.

Crossposting con Instagram

Sarà prevista in futuro - ma non ci sono ancora indicazioni temporali in questo senso - la possibilità di crossposting tra social della stessa galassia: i Reel in questo modo potranno essere condivisi allo stesso tempo su Instagram e Facebook.