Reolink Duo Floodlight: nuova telecamera panoramica da esterni con faretti led

Da Reolink arriva una versione aggiornata della telecamera da esterni Duo, da noi recensita qualche tempo fa. Camera di sorveglianza che vanta un doppio obiettivo, per un'ampia visione panoramica di 180 gradi (le immagini catturate dai due obiettivi possono essere unite per un'esperienza visiva senza intervalli o distorsioni).

La nuova versione, denominata Reolink Duo Floodlight, vanta un sensore migliorato che passa da 4 a ben 8 MP (risoluzione 4608X1728 a 20 fps) e l’aggiunta di due potenti faretti led da 15 W, 2.000 lumen e 4200K, utili per illuminare l'esterno della nostra abitazione. I faretti si attivano automaticamente quando vengono rilevate persone o veicoli, insieme alla sirena integrata. Inoltre è possibile impostare altre modalità di attivazione dei faretti e programmi in determinati orari.

La Reolink Duo Floodlight è, inoltre, una camera intelligente dalle evolute caratteristiche, capace di identificare persone, veicoli e animali domestici. Tra le varie funzionalità ricordiamo anche la visione notturna a colori, l’audio bidirezionale e la resistenza agli agenti atmosferici, con certificazione IP66.

La Duo Floodlight è dotata di slot microSD fino a 256 GB, è compatibile con NVR di Reolink e server FTP ed è disponibile in due varianti con connettività cablata PoE e wireless con WiFi dual band.

Non manca, ovviamente, una completa app per dispositivi mobili dalle avanzate funzionalità, con notifiche in tempo reale anche tramite email, area di rilevamento personalizzabile e semplice accesso alle riprese, anche da browser. Non dimentichiamo la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

La Reolink Duo Floodlight è già disponibile in preordine sul sito dell’azienda a partire da 157 euro circa, con uno sconto del 10%.