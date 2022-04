Reolink Go PT Plus: telecamera di sorveglianza a 360° con 4G e pannello solare

Reolink annuncia la nuova Go PT Plus; una completa telecamera di sorveglianza destinata ad aree prive di WiFi e rete elettrica. Questa camera può, infatti, ospitare al suo interno una nano Sim 3G e 4G per la connettività dati. Camera dotata, inoltre, di una batteria da 6000mAh, ricaricabile tramite un alimentatore esterno o utilizzando un piccolo pannello solare.

Reolink Go PT Plus consente una completa sorveglianza grazie al motorino elettrico integrato, comandabile da smartphone, che consente una rotazione della camera di 355 gradi e un'inclinazione fino a 140 gradi.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche ricordando il sensore CMOS 1/3" da 4.0 Megapixel, la risoluzione video (formato H.265) di 2560 x 1440 a 15 fotogrammi/sec e la visione notturna a infrarossi fino a 10 m. Non dimentichiamo lo zoom digitale 16x e l’audio bidirezionale con microfono e speaker integrati.

Per quando riguarda la memoria, la Go PT Plus supporta Micro SD fino a 128 GB (una scheda micro SD da 32 GB è già inclusa nella confezione) e l’archiviazione dei filmati sul cloud di Reolink.

Camera resistente alle intemperie (certificazione IP64), di facile installazione, dotata anche di riconoscimento intelligente di persone e veicoli. Non manca una completa app per la gestione delle varie funzionalità della telecamera, con gli avvisi dei movimenti rilevati inviati tramite notifiche su smartphone/tablet e anche tramite email.

Ricordiamo, infine, la compatibilità con Google Assistant e le dimensioni pari a Φ98 x 112mm, con un peso di 485 g.

La Reolink Go PT Plus, con pannello solare e micro SD da 32 GB, è già in offerta su Amazon a 309 euro grazie al coupon valido fino al 2 maggio.

