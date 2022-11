In cucina con Alexa e Giallozafferano: nuovi contenuti e funzionalità

Da oggi, per soddisfare anche i palati più esigenti, si rinnova l’esperienza offerta da Alexa e Giallozafferano (il food media brand più amato in Italia) grazie a nuovi contenuti e funzionalità per aiutare i clienti a trovare le migliori ricette, tra le oltre 6.000 disponibili, e dare loro un concreto aiuto nella preparazione di ogni genere di pietanza, in modo ancora più semplice:

- Per iniziare basterà dire, ad esempio, “Alexa, cuciniamo gli spaghetti alla carbonara” e, tramite i dispositivi con schermo Echo Show, si visualizzeranno le migliori ricette di Giallozafferano, il nome dello chef, la durata della preparazione e la media delle valutazioni lasciate da altri utenti.

- Prossimamente sarà anche possibile, tramite il comando “Alexa, aggiungi alla lista della spesa”, inserire tutti gli ingredienti necessari per preparare la ricetta sia sul dispositivo che nell’App Alexa, per essere sicuri di non dimenticare nulla.

- Con i dispositivi Echo Show è possibile seguire passo passo la preparazione di una ricetta tramite immagini o brevi video tutorial di Giallozafferano; se un passaggio risultasse poco chiaro, è sempre possibile tornare indietro, semplicemente pronunciando “Alexa, indietro”.

- Mentre si segue la preparazione di una ricetta è possibile sfruttare altre funzionalità di Alexa come, ad esempio, impostare timer e sveglie.

- Inoltre è ora possibile salvare le proprie ricette preferite per visualizzarle sul dispositivo. Basterà dire “Alexa, fammi vedere le ricette salvate’’ e “’Alexa, inizia a cucinare la prima’’.

- I clienti possono, infine, visualizzare le ricette preferite sui propri dispositivi mobili e averle sempre con sé, ovunque si trovino, anche in vacanza o a casa di amici. Tramite la funzionalità “Invia la ricetta al telefono” infatti, Alexa invierà le ricette all’App Alexa dove potranno essere visualizzate mediante dispositivi mobili compatibili.