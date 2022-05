Rilevatore di fumo intelligente Netatmo: recensione, caratteristiche e prezzo

Dopo la recensione della completa telecamera di sorveglianza Presence, torniamo oggi ad occuparci di Netatmo: brand del gruppo Legrand, di cui BTicino è capofila in Italia. Oggetto della nostra prova è il rilevatore di fumo intelligente realizzato dall?azienda francese; un dispositivo smart dotato non solo di una potente sirena, ma anche di connessione ad Internet in grado di inviare notifiche di allarme sul nostro smartphone. Rilevatore di fumo intelligente, facilissimo da installare e che vanta anche un?autonomia di ben 10 anni.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del rilevatore di fumo intelligente di Netatmo.

Design e caratteristiche

Il rilevatore di fumo intelligente di Netatmo è un dispositivo, in plastica, dalla forma cilindrica con dimensioni pari a 11,5 x 11,5 x 4,4 cm. Iniziamo dal frontale che può essere premuto per disattivare il dispositivo per 15 minuti o per effettuare un test manuale (Netatmo raccomanda di testare il suono del rilevatore almeno una volta all?anno). Lato anteriore dove sono, inoltre, presenti due led di stato, con la luce rossa lampeggiante che indica il corretto funzionamento del dispositivo.

Questo prodotto ospita al suo interno un rivelatore fotoelettrico/ottico dei fumi in grado di coprire un?area fino a 50 mq. Inoltre è dotato di una potente sirena da 85 dB e di due batterie da 3V, non rimovibili, che garantiscono un?autonomia di circa dieci anni; l'esatta durata di funzionamento del rilevatore è indicata sul lato posteriore del prodotto. Esaurita la carica delle batterie sarà, quindi, necessario sostituire il rilevatore con una nuova unità. Lato posteriore che ospita anche un pulsante per il ripristino alle impostazioni di fabbrica.

Passiamo alla connettività con WiFi b/g/n (2.4 GHz) per il collegamento ad Internet e per l?invio delle notifiche su smartphone e Bluetooth Low Energy per l?utilizzo solo a distanza ravvicinata della funzione di silenziamento e per la compatibilità con Apple Homekit. Infine non dimentichiamo la certificazione europea EN 14604.

Installazione e app dedicata

Installare il rilevatore di fumo intelligente di Netatmo è un?operazione molto semplice. Questo prodotto non richiede, infatti, un?alimentazione esterna o il collegamento ad un Hub. Basterà fissare al soffitto o alla parete il supporto posteriore, tramite due viti/fischer in dotazione. Terminata questa operazione si dovrà semplicemente agganciare il rilevatore di fumo al supporto posteriore.

Netatmo consiglia di installare il rilevatore in aree lontane da camini, cucina e bagno. Il vapore acqueo e i fumi prodotti da un camino o dalla cottura dei cibi potrebbero, infatti, causare dei falsi allarmi. Nell?immagine seguente le stanze dove è preferibile installare i rilevatori di fumo.

Passiamo al collegamento ad Internet. Per il setup iniziale e per ricevere gli avvisi di allarme sarà necessario installare sul nostro cellulare l?app, in italiano, Netatmo security per dispositivi Apple e Android. Applicazione che consente la gestione anche di altri prodotti dell?azienda francese come la videocamera di sicurezza Presence.

Tramite questa applicazione è possibile configurare la connessione WiFi del rilevatore e aggiornare il suo firmware. In caso di rilevamento di fumo, il dispositivo di Netatmo invierà un messaggio di allarme sul nostro cellulare, oltre ad attivare la potente sirena integrata.

Il rilevatore integra al suo interno un completo sistema di autoverifica delle sue funzionalità, i cui risultati possono essere visualizzati direttamente sull?app. Periodicamente il rilevatore controlla il corretto funzionamento dei sensori di fumo, della batteria e della connessione WiFi, con eventuali malfunzionamenti comunicati tramite l?app. Netatmo security consente anche di silenziare il dispositivo per 15 minuti, ma solo quando si è vicini al rilevatore. Infine non dimentichiamo le notifiche di batteria scarica e il promemoria per il test annuale del dispositivo.

Il rilevatore, purtroppo, non è compatibile con Google Home o Amazon Alexa, ma solo con Apple HomeKit.

Esperienza d?uso e prezzo

Abbiamo testato il rilevatore producendo nelle sue vicinanze una piccola quantità di fumo. In generale il nostro giudizio su questo prodotto è positivo: da Netatmo arriva un completo ed avanzato rilevatore di fumo intelligente, con avvisi su smartphone e lunghissima autonomia.

Un dispositivo facile da installare, dotato di una potente sirena, con notifiche inviate sullo smartphone in pochi istanti. Ricordiamo, infine, che questo dispositivo non rileva il monossido di carbonio (Netatmo realizza un prodotto dedicato per il monitoraggio di questo gas).

Buono il giudizio sull?app, con funzioni più dettagliate sui dispositivi di Apple.

Concludiamo la nostra recensione con il prezzo del rilevatore di fumo intelligente di Netatmo acquistabile a 99 euro.

Scopri di più su Amazon a 90 euro (sconto tramite coupon valido fino al 31 agosto)