LG rimborsa fino a 500 euro chi acquista una tv

La promozione è valida fino al 30 aprile per gli utenti che compreranno una tv della gamma LG Oled GX

Il 2021 è l'anno del cashback per tutti (o quasi). È così che LG ha deciso di offrire un premio fino a 500 euro alle persone che acquistano una tv della gamma LG Oled GX, televisori che grazie al "Gallery Design" possono essere appesi alla parete come fossero una vera e propria opera d'arte, donando un tocco raffinato agli ambienti di casa.

Fino a 500 euro di rimborso se si acquista una tv LG

Aderendo alla parete, grazie al montaggio a filo muro, i televisori LG Oled GX assicurano una presenza scenica ed elegante da ogni angolatura, che si aggiunge alla qualità di visione. I televisori della serie Gallery offrono infatti un’esperienza di visione immersiva grazie alla tecnologia basata su pixel autoilluminanti e al processore α9 (Alpha) Gen 3 AI dotato di funzionalità intelligenti.

Dal 1° marzo e fino al 30 aprile 2021, con l'iniziativa "LG Oled Tv gallery design ti rimbors fino a 500 euro", tutti coloro che acquisteranno un televisore Lg Oled GX potranno ricevero fino a 500 euro di rimborso:

con l’acquisto di un LG Oled 55 GX un rimborso di 200 euro

con l’acquisto di un LG Oled 65 GX un rimborso di 300 euro

con l’acquisto di un LG Oled 77 GX un rimborso di 500 euro

Per usufruire dell’iniziativa è necessario registrare i dati di acquisto sul sito www.lgforyou.com entro i 15 giorni successivi all’acquisto.

I tv LG Oled GX

Per chi ancora non li conoscesse, gli LG Oled tv GX garantiscono un’eccellente qualità audio/video, l’accesso a una grande varietà di contenuti grazie all’integrazione delle principali app e facilità di utilizzo grazie alla piattaforma Smart TV WebOS di LG, compatibile con Google, Amazon e Apple. Questi televisori di ultima generazione dispongono delle funzioni necessarie necessarie a garantire il massimo dell’intrattenimento, tra cui la funzione Sport Alert, la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per lo sport e tutte le tecnologie legate al gaming, con il supporto dello standard HDMI 2.1.