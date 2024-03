Ring Battery Video Doorbell Pro: un avanzato videocitofono senza fili

Ring (brand di Amazon) ha presentato un nuovo dispositivo della linea Pro: Ring Battery Video Doorbell Pro, un avanzato videocitofono alimentato a batteria. Soluzione che offre maggiore flessibilità e versatilità, adatta per qualsiasi tipo di abitazione.

Un campanello senza fili che ospita una videocamera controllabile da cellulare. Con questo dispositivo è possibile rispondere a chi suona il campanello, senza necessariamente essere in casa. Ogni volta che qualcuno suonerà alla porta, il cellulare riceverà una notifica e sarà possibile vedere e parlare con l'interlocutore direttamente dallo smartphone. Una soluzione decisamente comoda, utilizzabile, inoltre, come una completa telecamera di sorveglianza.

Battery Video Doorbell Pro è in grado di catturare video in HD a 1536p. E’ inoltre dotato di risposte rapide e avanzate tecnologie come il radar, la rilevazione di movimento 3D e la mappa dall’alto che consentono un'accurata rilevazione dei movimenti ed un’ampia visione dell'ambiente. Grazie alla funzione Low-Light Sight, inoltre, basta l’illuminazione di un lampione in strada o nel cortile per permettere a Battery Video Doorbell Pro di restituire colori nitidi anche al buio.

Battery Video Doorbell Pro include anche la visuale a figura intera, il rilevamento dei pacchi e l’audio bidirezionale. Camera dotata di Wi-Fi ax a 2,4 e 5 GHz, con alimentazione a batteria (500 mA) o con cablaggio e dimensioni pari a 12,8 x 6,2 x 2,8 cm.

Battery Video Doorbell Pro è compatibile con gli altri dispositivi Ring ed è possibile creare un sistema unico per tutta la casa, associandolo ad altri device come Stick Up Cam Pro o Ring Alarm.

Inoltre, si possono ricevere avvisi di movimento sui dispositivi con integrazione Alexa compatibili: per esempio, basterà collegare Battery Video Doorbell Pro a un dispositivo Echo Show per ricevere avvisi sul proprio Echo Show o accedere a Live View per vedere cosa sta succedendo davanti all’ingresso di casa, semplicemente dicendo “Alexa, mostra la porta d'ingresso”.

Le funzionalità di base, come le notifiche in tempo reale, la Live View e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili gratuitamente. Per registrare, rivedere e condividere i video è necessario un abbonamento al piano Ring Protect (venduto separatamente a partire da 3,99 euro; periodo di prova gratuita di 30 giorni incluso nell'acquisto del dispositivo). La sottoscrizione ad un piano Ring Protect consente agli utenti di accedere a funzionalità come archiviazione su cloud, avvisi per la rilevazione di pacchi e persone e notifiche dettagliate.

Ricordiamo che questo prodotto non consente l’apertura a distanza delle serrature elettriche di porte, portoni o cancelli.

Disponibilità e prezzo

Battery Video Doorbell Pro è già disponibile per l’acquisto al prezzo di 229,99 euro.

