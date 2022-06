Nuovi ripetitori Wi-Fi 6 Mesh devolo: veloci, completi e facili da installare

devolo presenta i nuovi Wi-Fi 6 Repeater 3000 e Wi-Fi 6 Repeater 5400. Ideati per espandere il Wi-Fi domestico in modo rapido, potente e intelligente, questi nuovi ripetitori combinano Wi-Fi 6 e funzioni di smart mesh. I nuovi ripetitori devolo Wi-Fi 6 sono adatti per gli spazi abitativi di medie dimensioni e per colmare le mancanze del Wi-Fi su un unico piano.

Prodotti installabili con facilità anche dagli utenti meno esperti; basterà, infatti, premere il pulsante WPS sul router e sul repeater o avviare la semplice procedura guidata presente nell’app devolo Home network. Inoltre i nuovi ripetitori devolo Wi-Fi 6 sono dotati di un indicatore di segnale a quattro livelli, ideale per trovare la posizione corretta del repeater all’interno della nostra abitazione.

A bordo dei nuovi accessori devolo troviamo numerose tecnologie di ultima generazione pensate per garantire un accesso ad Internet sempre stabile ed efficiente a tutti i dispositivi presenti nella nostra abitazione. Ad esempio il WiFi 6 consente velocità più elevate fino a 5.400 Mbps, migliori prestazioni in ambienti con molti dispositivi collegati e maggiore durata della batteria dei device in Rete. In aggiunta tecnologie come Wi-Fi mesh, access point steering e client steering assicurano che i dispositivi mobili, come smartphone e tablet, siano collegati automaticamente e senza interruzioni all’hotspot più forte. Funzione particolarmente importante quando in una rete domestica wireless sono installati più dispositivi devolo.

Caratteristiche principali

Di seguito le caratteristiche principali dei nuovi repeater di devolo.

devolo Wi-Fi 6 Repeater 3000

- Facilmente installabile con la semplice pressione di un pulsante

- Nuovo standard Wi-Fi 6

- Wi-Fi mesh per una rete domestica senza interruzioni

- Crittografia WPA3 e WPA2

- Ripetitore Wi-Fi 2,4 e 5 GHz con velocità fino a 3000 Mbps, configurazione antenna 2x2 MIMO

- Una porta gigabit per il collegamento di dispositivi compatibili con la rete tramite cavo Ethernet

- Indicatore di segnale a quattro livelli per un posizionamento ottimale

- App devolo Home Network gratuita con installazione guidata e per la configurazione della rete domestica devolo

- Alloggiamento: spina a muro

- Compatibile con tutti i router Wi-Fi e i dispositivi finali Wi-Fi

devolo Wi-Fi 6 Repeater 5400

- Facilmente installabile con la semplice pressione di un pulsante

- Nuovo standard Wi-Fi 6

- Mesh Wi-Fi per una rete domestica senza interruzioni

- Crittografia WPA3 e WPA2

- Ripetitore Wi-Fi per 2,4 e 5 GHz con velocità fino a 5400 Mbps, configurazione antenna 2x2 + 4x4 MIMO

- Due porte gigabit per il collegamento di dispositivi compatibili con la rete tramite cavo Ethernet

- Indicatore di segnale a quattro livelli per un posizionamento ottimale

- App devolo Home Network gratuita con installazione guidata e per la configurazione della rete domestica devolo

- Alloggiamento da tavolo

- Compatibile con tutti i router Wi-Fi e i dispositivi finali Wi-Fi

Disponibilità e garanzia

I nuovi ripetitori devolo saranno disponibili a partire dal prossimo autunno. Il Wi-Fi 6 Repeater 3000 sarà in vendita al prezzo consigliato di 99,90 euro, mentre il Wi-Fi 6 Repeater 5400 a 149,90 euro. devolo fornisce una garanzia di tre anni su tutti i prodotti.